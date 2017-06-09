Международный день друзей: поздравления и открытки

В День дружбы, 9 июня, не забудьте поздравить всех друзей и знакомых с этим славным днем.

Международный день друзей отмечается 9 июня. Друзья - вторая семья, ценность которой с годами лишь растет. Как поздравить своих сердечных друзей с этим замечательным праздником, расскажет Ivona.

Международный день друзей 9 июня 2020: Поздравления

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Дружба - это радостные встречи,

Море фантастических затей.

При любой проблеме - с другом легче,

А без друга в жизни тяжелей.

День друзей шагает по планете,

Раздает улыбки и любовь.

Так пускай везде на белом свете

Вспыхивает дружба вновь и вновь!

***

С Днем друзей вас поздравляю

И желаю всем добра,

Чтобы круг любимых самых

Был источником тепла.

Пусть друзья вам дарят силы,

Будут крепкою опорой.

Помогают вам советом,

Делом, мудрым разговором.

***

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Сегодня радостью сияет все вокруг,

С днем Дружбы, ты мой верный друг!

Прошли сквозь испытанья ты и я.

А это значит - мы друзья.

И в этот день погожий

Хочу я пожелать,

Чтоб жизнь фонтаном била,

И было все на “пять“.

А дом пусть будет “полной чашей“

И только крепнет дружба наша.

***

Поздравляю с Днем друзей!

Вместе жить нам веселей.

Знай, хоть в радость, хоть в беду

Я тебя не подведу!

Лишь добра тебе желаю,

Счастья, радости, любви,

Никогда не знать печали.

Лучшее все впереди!

***

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С Днем дружбы тебя поздравляю,

Ведь дружба ценнее валюты.

Ценнее богатства и злата.

Дороже алмазов и шубы.

Быть другом - бывает не просто,

Хотя и безумно приятно.

Всегда есть сто тем и вопросов,

Веселые праздники, даты.

Желаю тебе я сегодня

Улыбок и радости, счастья.

Побольше друзей и здоровья,

Чтоб с ними почаще встречаться.

***

Поздравляем вас с праздником радостным,

Всех с днем дружбы, позвольте сказать,

Как сейчас наполняется сказочным

Сердце чувством, нельзя описать.

Верным другом быть - честь и достоинство,

Заслужить надо, чтобы им быть,

И поймет, как не друг, тебя кто еще,

Это звание надо хранить.

Кто на друга плечо полагается,

Кто довериться может в беде,

Сам тот другом тогда называется,

Вот, что дружбой зовется везде!

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