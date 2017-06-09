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Международный день друзей: поздравления и открытки

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В День дружбы, 9 июня, не забудьте поздравить всех друзей и знакомых с этим славным днем.
Международный день друзей: поздравления и открытки
Международный день друзей: поздравления и открытки
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Международный день друзей отмечается 9 июня. Друзья - вторая семья, ценность которой с годами лишь растет. Как поздравить своих сердечных друзей с этим замечательным праздником, расскажет Ivona.

Международный день друзей 9 июня 2020: Поздравления

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Дружба - это радостные встречи,
Море фантастических затей.
При любой проблеме - с другом легче,
А без друга в жизни тяжелей.

День друзей шагает по планете,
Раздает улыбки и любовь.
Так пускай везде на белом свете
Вспыхивает дружба вновь и вновь!

***

С Днем друзей вас поздравляю
И желаю всем добра,
Чтобы круг любимых самых
Был источником тепла.

Пусть друзья вам дарят силы,
Будут крепкою опорой.
Помогают вам советом,
Делом, мудрым разговором.

***

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Сегодня радостью сияет все вокруг,
С днем Дружбы, ты мой верный друг!
Прошли сквозь испытанья ты и я.
А это значит - мы друзья.
И в этот день погожий
Хочу я пожелать,
Чтоб жизнь фонтаном била,
И было все на “пять“.
А дом пусть будет “полной чашей“
И только крепнет дружба наша.

***

Поздравляю с Днем друзей!
Вместе жить нам веселей.
Знай, хоть в радость, хоть в беду
Я тебя не подведу!

Лишь добра тебе желаю,
Счастья, радости, любви,
Никогда не знать печали.
Лучшее все впереди!

***

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С Днем дружбы тебя поздравляю,
Ведь дружба ценнее валюты.
Ценнее богатства и злата.
Дороже алмазов и шубы.
Быть другом - бывает не просто,
Хотя и безумно приятно.
Всегда есть сто тем и вопросов,
Веселые праздники, даты.
Желаю тебе я сегодня
Улыбок и радости, счастья.
Побольше друзей и здоровья,
Чтоб с ними почаще встречаться.

***

Поздравляем вас с праздником радостным,
Всех с днем дружбы, позвольте сказать,
Как сейчас наполняется сказочным
Сердце чувством, нельзя описать.

Верным другом быть - честь и достоинство,
Заслужить надо, чтобы им быть,
И поймет, как не друг, тебя кто еще,
Это звание надо хранить.

Кто на друга плечо полагается,
Кто довериться может в беде,
Сам тот другом тогда называется,
Вот, что дружбой зовется везде!

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Источник: ivona)bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  09.06.2017, 15:12
Оценка:  +1
гость
Друзья, желаю всем сегодня я
Как на духу, не ускользая
Поджопник Пете разом дать
Что бы другие тут не срали
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