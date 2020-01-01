Солнечное затмение 21 июня 2020: обстоятельства и влияние на человека
21 июня 2020 года произойдет кольцеобразное солнечное затмение. Следующее затмение такого типа можно будет увидеть лишь через 17 лет, 10 июля в 2037 году. Подробности об июньском солнечном затмении и о том, как оно повлияет на людей, расскажет Ivona.
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Солнечное затмение 21 июня 2020 года: когда произойдет и где посмотреть
Впервые за двадцать лет солнечное затмение совпадет с днем летнего солнцестояния. Начнется оно 21 июня 2020 года в 09:41 по Киевскому времени. Общая продолжительность - около 38 секунд.
Лучше всего кольцеобразное солнечно затмение будет видно на территории Африки, юго-восточной Европы, Индонезии, северной Австралии и почти во всей Азии. На территории Украины за затмением можно будет понаблюдать в южных регионах страны, в Киеве будет видна лишь малая его часть - незначительно потемнение солнечного диска.
Луна 21 июня 2020 года будет находиться на большем, чем обычно, расстоянии от Земли, и, входя полностью в солнечный диск, оставит по краям светила незакрытые части, образующие собой полный круг.
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Солнечное затмение 21 июня 2020 года: влияние на людей
Астрологи сходятся во мнениях, что такое явление, как солнечное затмение, имеет большее влияние на эмоциональное и физическое состояние человека, нежели чем лунное. В такие дни учащаются случаи ДТП, повышаются риски получения травм различной тяжести, а также психическая возбудимость. Поэтому за несколько дней до затмения, а также непосредственно во время него советуют тщательно следить за своим здоровьем, не поддаваться неоправданным рискам, исключить из рациона питания алкоголь и тяжелую пищу, а также не поддаваться эмоциональным всплескам.
Кольцеобразное солнечное затмение 21 июня 2020 года будет происходить в ретроградных Меркурии и Венере, под знаком Рака. Это означает, что людям стоит обратить на личностные отношения, в особенности семейные и романтические. В деловой сфере также во время солнечного затмения возможно обострение конфликтов между начальством и подчиненными. Астрологи советуют избегать открытых конфронтаций, а также людей склонных к интригам и сплетням. Также стоит придержать свои критические замечания по отношению других (даже если они крайне конструктивны) - едва ли их смогут воспринять адекватно, скорее сочтут за оскорбление.
Но солнечное затмение 21 июня 2020 года имеет и положительные стороны: специалисты отмечают, что этот период крайне благотворно скажется на творческом потенциале. Вдохновение и свежие идеи, которые посетят людей в этот день, помогут найти креативное решение старых проблем, а также в дальнейшем зарекомендовать себя в профессиональном плане, как человека высокоинтеллектуального и смекалистого.
Ранее мы рассказывали, когда в июне 2020 года будет лунное затмение.
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