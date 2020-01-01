Кольцеобразное солнечное затмение последний раз было замечено 18 лет назад.

21 июня 2020 года произойдет кольцеобразное солнечное затмение. Следующее затмение такого типа можно будет увидеть лишь через 17 лет, 10 июля в 2037 году. Подробности об июньском солнечном затмении и о том, как оно повлияет на людей, расскажет Ivona.

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Солнечное затмение 21 июня 2020 года: когда произойдет и где посмотреть

Впервые за двадцать лет солнечное затмение совпадет с днем летнего солнцестояния. Начнется оно 21 июня 2020 года в 09:41 по Киевскому времени. Общая продолжительность - около 38 секунд.

Лучше всего кольцеобразное солнечно затмение будет видно на территории Африки, юго-восточной Европы, Индонезии, северной Австралии и почти во всей Азии. На территории Украины за затмением можно будет понаблюдать в южных регионах страны, в Киеве будет видна лишь малая его часть - незначительно потемнение солнечного диска.

Солнечное затмение 21 июня 2020: обстоятельства и влияние на человека pinterest.com

Луна 21 июня 2020 года будет находиться на большем, чем обычно, расстоянии от Земли, и, входя полностью в солнечный диск, оставит по краям светила незакрытые части, образующие собой полный круг.

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Солнечное затмение 21 июня 2020 года: влияние на людей

Астрологи сходятся во мнениях, что такое явление, как солнечное затмение, имеет большее влияние на эмоциональное и физическое состояние человека, нежели чем лунное. В такие дни учащаются случаи ДТП, повышаются риски получения травм различной тяжести, а также психическая возбудимость. Поэтому за несколько дней до затмения, а также непосредственно во время него советуют тщательно следить за своим здоровьем, не поддаваться неоправданным рискам, исключить из рациона питания алкоголь и тяжелую пищу, а также не поддаваться эмоциональным всплескам.

Кольцеобразное солнечное затмение 21 июня 2020 года будет происходить в ретроградных Меркурии и Венере, под знаком Рака. Это означает, что людям стоит обратить на личностные отношения, в особенности семейные и романтические. В деловой сфере также во время солнечного затмения возможно обострение конфликтов между начальством и подчиненными. Астрологи советуют избегать открытых конфронтаций, а также людей склонных к интригам и сплетням. Также стоит придержать свои критические замечания по отношению других (даже если они крайне конструктивны) - едва ли их смогут воспринять адекватно, скорее сочтут за оскорбление.

Солнечное затмение 21 июня 2020: обстоятельства и влияние на человека pinterest.com

Но солнечное затмение 21 июня 2020 года имеет и положительные стороны: специалисты отмечают, что этот период крайне благотворно скажется на творческом потенциале. Вдохновение и свежие идеи, которые посетят людей в этот день, помогут найти креативное решение старых проблем, а также в дальнейшем зарекомендовать себя в профессиональном плане, как человека высокоинтеллектуального и смекалистого.

Ранее мы рассказывали, когда в июне 2020 года будет лунное затмение.

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