У кого именины 7 июня?
7 июня 2020 года православные христиане отмечают Троицу (Пятидесятницу). Кроме этого большого праздника, некоторым людям также предстоит в этот день отметить свои именины. Кого поздравлять с Днем ангела 7 июня 2020 года, расскажет Ivona.
Именины 7 июня 2020 года отмечают:
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древнегреческое женское имя, которое большинство этимологов связывает с древнегреческим богом Гелиосом, и трактуют как “солнечный луч“ или “солнечный свет“.
- Иван
славянское мужское имя еврейского происхождения. Означает “благодать Божья“ (дословно “Бог смилостивился“).
- Иннокентий
от латинского Innocentius - невинный.
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латинское имя, которое дословно переводится как “житель Таврии“ или “бык“.
- Ферапонт
мужское имя греческого происхождения, означает “ученик“, “слуга“.
Ранее мы рассказывали, что нельзя делать на Троицу 7 июня 2020.
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