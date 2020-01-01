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У кого именины 7 июня?

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В День Святой Троицы немало именинников!
У кого именины 7 июня?
У кого именины 7 июня?
depositphotos.com

7 июня 2020 года православные христиане отмечают Троицу (Пятидесятницу). Кроме этого большого праздника, некоторым людям также предстоит в этот день отметить свои именины. Кого поздравлять с Днем ангела 7 июня 2020 года, расскажет Ivona.

Именины 7 июня 2020 года отмечают:

древнегреческое женское имя, которое большинство этимологов связывает с древнегреческим богом Гелиосом, и трактуют как “солнечный луч“ или “солнечный свет“.

  • Иван

славянское мужское имя еврейского происхождения. Означает “благодать Божья“ (дословно “Бог смилостивился“).

  • Иннокентий

от латинского Innocentius - невинный.

латинское имя, которое дословно переводится как “житель Таврии“ или “бык“.

  • Ферапонт

мужское имя греческого происхождения, означает “ученик“, “слуга“.

 

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать на Троицу 7 июня 2020.

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Теги: именины, день ангела, имена девочек, имена мальчиков, лето 2020
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Источник: ivona)bigmir.net

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