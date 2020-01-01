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Запреты дня 7 июня 2020: Чего категорически нельзя делать на Троицу

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Приметы и запреты на Пятидесятницу.
Запреты дня 7 июня 2020: Чего категорически нельзя делать на Троицу
Запреты дня 7 июня 2020: Чего категорически нельзя делать на Троицу
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В воскресенье, 7 июня 2020 года, наступит один из крупнейших праздников православного христианства - Троица (или Пятидесятница)

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Что нельзя делать на Троицу 7 июня 2020 года?

  • заключать брак
  • купаться в открытых водоемах
  • ходить в лес
  • работать (любой вид работы)
  • ходить на кладбище
  • проводить любые процедуры с волосами (красить, стричь и пр.)
  • гадать и ворожить.

Приметы на Троицу 7 июня 2020 года

Дождливая погода на Троицу - хорошая примета, обещающая мягкое, теплое лето. В народе верили, что тот, кто попадет в этот день под дождь, в скором времени может ожидать исполнения всех желаний. Увидеть радугу на Пятидесятницу, к слову, также было хорошим знамением - считалось, что она принесет богатство и удачу на целый год.

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Другие праздники 7 июня 2020 года

  • Всемирный день безопасности пищевых продуктов
  • Иван - Медвяные росы (Иванов день)
  • День работников водного хозяйства Украины
  • День работников местной промышленности на Украине.

Именины 7 июня 2020 года

Празднуют день ангела в этот день Елена, Иван, Иннокентий, Таврион, Ферапонт и Федор - по православным святцам, Вяслав и Роберт - по католическим.

Ранее мы рассказывали, какие еще церковные праздники ожидают нас в июне 2020.

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Теги: запреты, запреты дня, что нельзя делать сегодня, именины, Троица, Пятидесятница
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Источник: ivona)bigmir.net

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