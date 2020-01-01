Приметы и запреты на Пятидесятницу.

Запреты дня 7 июня 2020: Чего категорически нельзя делать на Троицу pinterest.com

В воскресенье, 7 июня 2020 года, наступит один из крупнейших праздников православного христианства - Троица (или Пятидесятница).

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Что нельзя делать на Троицу 7 июня 2020 года?

заключать брак

купаться в открытых водоемах

ходить в лес

работать (любой вид работы)

ходить на кладбище

проводить любые процедуры с волосами (красить, стричь и пр.)

гадать и ворожить.

Приметы на Троицу 7 июня 2020 года

Дождливая погода на Троицу - хорошая примета, обещающая мягкое, теплое лето. В народе верили, что тот, кто попадет в этот день под дождь, в скором времени может ожидать исполнения всех желаний. Увидеть радугу на Пятидесятницу, к слову, также было хорошим знамением - считалось, что она принесет богатство и удачу на целый год.

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Другие праздники 7 июня 2020 года

Всемирный день безопасности пищевых продуктов

Иван - Медвяные росы (Иванов день)

День работников водного хозяйства Украины

День работников местной промышленности на Украине.

Именины 7 июня 2020 года

Празднуют день ангела в этот день Елена, Иван, Иннокентий, Таврион, Ферапонт и Федор - по православным святцам, Вяслав и Роберт - по католическим.

Ранее мы рассказывали, какие еще церковные праздники ожидают нас в июне 2020.

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