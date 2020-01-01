Запреты дня 7 июня 2020: Чего категорически нельзя делать на Троицу
В воскресенье, 7 июня 2020 года, наступит один из крупнейших праздников православного христианства - Троица (или Пятидесятница).
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Что нельзя делать на Троицу 7 июня 2020 года?
- заключать брак
- купаться в открытых водоемах
- ходить в лес
- работать (любой вид работы)
- ходить на кладбище
- проводить любые процедуры с волосами (красить, стричь и пр.)
- гадать и ворожить.
Приметы на Троицу 7 июня 2020 года
Дождливая погода на Троицу - хорошая примета, обещающая мягкое, теплое лето. В народе верили, что тот, кто попадет в этот день под дождь, в скором времени может ожидать исполнения всех желаний. Увидеть радугу на Пятидесятницу, к слову, также было хорошим знамением - считалось, что она принесет богатство и удачу на целый год.
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Другие праздники 7 июня 2020 года
- Всемирный день безопасности пищевых продуктов
- Иван - Медвяные росы (Иванов день)
- День работников водного хозяйства Украины
- День работников местной промышленности на Украине.
Именины 7 июня 2020 года
Празднуют день ангела в этот день Елена, Иван, Иннокентий, Таврион, Ферапонт и Федор - по православным святцам, Вяслав и Роберт - по католическим.
Ранее мы рассказывали, какие еще церковные праздники ожидают нас в июне 2020.
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