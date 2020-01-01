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Церковные праздники в июне

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Узнайте, когда и какие значимые церковные праздники и даты отмечаем в июне 2020 года.
Церковные праздники в июне
Церковные праздники в июне
depositphotos.com

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Ivona подготовила календарь церковных праздников на июнь. Узнайте, когда какой праздник и когда пост. 

Церковные праздники в июне 2020 года

  • 1 июня Благоверного великого князя Димитрия Донского.
  • 3 июня Равноапостольных царя Константина и его матери царицы Елены.
  • 5 июня Отдание праздника Вознесения Господня.
  • 6 июня Троицкая родительская суббота.
  • 7 июня День Святой Троицы. Пятидесятница. Третье обретение глaвы Предтечи и Крестителя Госпoдня Иоанна.
  • 8 июня День Святого Духа (Духов день).
  • 8 июня Троицкая седмица.
  • 11 июня Иконы Божией Матери “Споручница Грешных“.
  • 13 июня Отдание праздника Пятидесятницы.
  • 14 июня Собор Всех святых.
  • 15 июня Киево-Братской иконы Божией Матери.
  • 23 июня Собор Рязанских святых.
  • 24 июня Иконы Божией Матери “Достойно Есть“.

Какие есть посты в июне 2020 года

Многодневный пост в июне 2020 – Петров пост, или Апостольский пост. Продлится в период с 15 июня по 11 июля 2020 года. Однодневные посты в июне – 3 июня, 5 июня.

Ранее мы писали, что нельзя делать на Троицу. 

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Теги: церковные праздники
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