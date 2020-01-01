Церковные праздники в июне
Узнайте, когда и какие значимые церковные праздники и даты отмечаем в июне 2020 года.
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Ivona подготовила календарь церковных праздников на июнь. Узнайте, когда какой праздник и когда пост.
Церковные праздники в июне 2020 года
- 1 июня Благоверного великого князя Димитрия Донского.
- 3 июня Равноапостольных царя Константина и его матери царицы Елены.
- 5 июня Отдание праздника Вознесения Господня.
- 6 июня Троицкая родительская суббота.
- 7 июня День Святой Троицы. Пятидесятница. Третье обретение глaвы Предтечи и Крестителя Госпoдня Иоанна.
- 8 июня День Святого Духа (Духов день).
- 8 июня Троицкая седмица.
- 11 июня Иконы Божией Матери “Споручница Грешных“.
- 13 июня Отдание праздника Пятидесятницы.
- 14 июня Собор Всех святых.
- 15 июня Киево-Братской иконы Божией Матери.
- 23 июня Собор Рязанских святых.
- 24 июня Иконы Божией Матери “Достойно Есть“.
Какие есть посты в июне 2020 года
Многодневный пост в июне 2020 – Петров пост, или Апостольский пост. Продлится в период с 15 июня по 11 июля 2020 года. Однодневные посты в июне – 3 июня, 5 июня.
Ранее мы писали, что нельзя делать на Троицу.
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