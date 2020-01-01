Узнайте, когда и какие значимые церковные праздники и даты отмечаем в июне 2020 года.

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Ivona подготовила календарь церковных праздников на июнь. Узнайте, когда какой праздник и когда пост.

Церковные праздники в июне 2020 года

1 июня Благоверного великого князя Димитрия Донского.

3 июня Равноапостольных царя Константина и его матери царицы Елены.

5 июня Отдание праздника Вознесения Господня.

6 июня Троицкая родительская суббота.

7 июня День Святой Троицы. Пятидесятница. Третье обретение глaвы Предтечи и Крестителя Госпoдня Иоанна.

8 июня День Святого Духа (Духов день).

8 июня Троицкая седмица.

11 июня Иконы Божией Матери “Споручница Грешных“.

13 июня Отдание праздника Пятидесятницы.

14 июня Собор Всех святых.

15 июня Киево-Братской иконы Божией Матери.

23 июня Собор Рязанских святых.

24 июня Иконы Божией Матери “Достойно Есть“.

Какие есть посты в июне 2020 года

Многодневный пост в июне 2020 – Петров пост, или Апостольский пост. Продлится в период с 15 июня по 11 июля 2020 года. Однодневные посты в июне – 3 июня, 5 июня.

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