У кого именины 6 июня?
Ivona расскажет, кого 6 июня 2020 года нужно поздравлять с Днем Ангела.
Именины 6 июня 2020 года отмечают:
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древнееврейское имя, означает “Благодать Божья“.
- Каллиник
Древнегреческое имя, происходящее от эпитета, которым характеризовали эллинистических правителей. Означает “славный победитель“.
- Маркиана
латинское женское имя, производное от мужского имени Марк - “молот“ или “принадлежащий богу Марсу“. Трактуется как “принадлежащая Марку“.
- Мелетий (Мелентий)
древнегреческое имя, означает “заботливый, беспокойный, старательный“.
- Никита
от греческого Νικήτας - Победитель.
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древнееврейское имя, дословный перевод - “Он (Бог) услышал“. Современная трактовка - “услышанный Богом“.
- Серапион
древнегреческое имя, которое обрело популярность в Древнем Риме, как эпитет верховного бога Юпитера. Также использовалось, как имя-прозвище, и означало “служитель культа Сераписа“ (бог плодородия, изобилия и повелитель подземного царства).
- Степан (Стефан)
древнегреческое имя, означающее “венец, корона“. Эти предметы в Древней Греции были символами богини Геры, поэтому этимологи и историки предполагают, что имя Στέφανος (Стефанос) носили, в основном, служители ее культа.
- Фавст (Фауст)
древнеримское имя, с латыни переводится как “удачливый“.
- Федор (Феодор)
от древнегреческого Θεόδωρος - Божий дар, дарованный Богом.
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древнегреческое имя, восходящее к имени бога Гелиоса. По одной из версий трактуется как “солнечный свет“ или “луч солнца“.
- Григорий
древнегреческое имя, которое в эпоху раннего христианства было сопоставимо или воплощало в себя качества “идеального христианина“. В переводе означает “бодрый, бодрствующий“.
- Ксения
древнегреческое имя, означает “гостеприимная“ или “чужестранка“.
Ранее мы рассказывали, что нельзя делать 6 июня 2020 года.
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