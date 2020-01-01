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У кого именины 6 июня?

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Список именинников по православному церковному календарю.
У кого именины 6 июня?
У кого именины 6 июня?
depositphotos.com

Ivona расскажет, кого 6 июня 2020 года нужно поздравлять с Днем Ангела.

Именины 6 июня 2020 года отмечают:

древнееврейское имя, означает “Благодать Божья“.

  • Каллиник

Древнегреческое имя, происходящее от эпитета, которым характеризовали эллинистических правителей. Означает “славный победитель“.

  • Маркиана

латинское женское имя, производное от мужского имени Марк - “молот“ или “принадлежащий богу Марсу“. Трактуется как “принадлежащая Марку“.

  • Мелетий (Мелентий)

древнегреческое имя, означает “заботливый, беспокойный, старательный“.

  • Никита

от греческого Νικήτας - Победитель.

древнееврейское имя, дословный перевод - “Он (Бог) услышал“. Современная трактовка - “услышанный Богом“.

  • Серапион

древнегреческое имя, которое обрело популярность в Древнем Риме, как эпитет верховного бога Юпитера. Также использовалось, как имя-прозвище, и означало “служитель культа Сераписа“ (бог плодородия, изобилия и повелитель подземного царства).

  • Степан (Стефан)

древнегреческое имя, означающее “венец, корона“. Эти предметы в Древней Греции были символами богини Геры, поэтому этимологи и историки предполагают, что имя Στέφανος (Стефанос) носили, в основном, служители ее культа.

  • Фавст (Фауст)

древнеримское имя, с латыни переводится как “удачливый“.

  • Федор (Феодор)

от древнегреческого Θεόδωρος - Божий дар, дарованный Богом.

древнегреческое имя, восходящее к имени бога Гелиоса. По одной из версий трактуется как “солнечный свет“ или “луч солнца“.

  • Григорий

древнегреческое имя, которое в эпоху раннего христианства было сопоставимо или воплощало в себя качества “идеального христианина“. В переводе означает “бодрый, бодрствующий“.

  • Ксения

древнегреческое имя, означает “гостеприимная“ или “чужестранка“.

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать 6 июня 2020 года.

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Теги: именины, день ангела, имена девочек, имена мальчиков, лето 2020
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Источник: ivona)bigmir.net

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