Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Запреты дня 6 июня 2020: Чего категорически нельзя делать на Никиту Столпника

Комментариев: 0
И почему этот день считается праздником шиповника.
Запреты дня 6 июня 2020: Чего категорически нельзя делать на Никиту Столпника
Запреты дня 6 июня 2020: Чего категорически нельзя делать на Никиту Столпника
depositphotos.com

В субботу, 6 мая 2020 года, в православном христианстве почитается память преподобного Никиты Переяславского (Столпника).

Читай также: Солнечное затмение 21 июня 2020: обстоятельства и влияние на человека

Что нельзя делать на Никиту Столпника 6 июня 2020 года?

В этот день нельзя ломать ветки шиповника, а также сидеть подолгу под кустом и уж тем более - засыпать под ним. Несмотря на то, что шиповник за свои целебные качества и тонкий аромат высоко ценился в медицине и в быту, а также считался оберегом от нечистой силы, существует поверье, что в ветках растения живут духи, чей сон на Никиту Столпника тревожить не стоит.

Приметы на Никиту Столпника 6 июня 2020 года

Считается, что Никита Столпник еще при жизни получил от Господа дар чудотворения. К святому обращались за помощью в исцелении недугов, поразивших конечности, или при бессоннице.

Кроме того 6 июня отмечалось Свобориное дерево - праздник шиповника и начало Зеленых Святок. В этот день девушки на заре у куста шиповника читали заговоры на красоту и скорую свадьбу, а также умывались водой с лепестками шиповника, желая заполучить их мягкость и нежный оттенок. Мужчины же 6 июня непременно отправлялись на рыбалку, так как в этот день - лучший клев окуня.

Цветами шиповниками, сорванными 6 июня, также защищали свои дома от нечистой силы.

Также известны несколько погодных примет на Никиту Столпника:

  • много пчел над акациями - к дождю, над рябиновым цветом - к теплой и ясной погоде
  • теплая погода ночью сулит богатый урожай плодов и ягод
  • туман 6 июня - к урожайному на грибы году, утром обильная роса - жди обилия фруктов.

Читай также: Лунный календарь зачатий на лето 2020 года

Другие праздники 6 июня 2020 года

  • День журналиста в Украине
  • Троицкая родительская суббота
  • Праздник Своборина дерева (шиповника).

Именины 6 июня 2020 года

День ангела по православному церковному календарю отмечают Иван, Каллиник, Маркиана, Мелетий, Никита, Семен, Серапион, Степан (Стефан), Фавст, Федор, Елена, Григорий и Ксения. По католическому - Павлина, Норберт, Антон и Антонина.

Ранее мы рассказывали, какие церковные праздники ожидают нас в июне 2020.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: запреты, запреты дня, что нельзя делать сегодня, именины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь