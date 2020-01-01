И почему этот день считается праздником шиповника.

Запреты дня 6 июня 2020: Чего категорически нельзя делать на Никиту Столпника depositphotos.com

В субботу, 6 мая 2020 года, в православном христианстве почитается память преподобного Никиты Переяславского (Столпника).

Читай также: Солнечное затмение 21 июня 2020: обстоятельства и влияние на человека

Что нельзя делать на Никиту Столпника 6 июня 2020 года?

В этот день нельзя ломать ветки шиповника, а также сидеть подолгу под кустом и уж тем более - засыпать под ним. Несмотря на то, что шиповник за свои целебные качества и тонкий аромат высоко ценился в медицине и в быту, а также считался оберегом от нечистой силы, существует поверье, что в ветках растения живут духи, чей сон на Никиту Столпника тревожить не стоит.

Приметы на Никиту Столпника 6 июня 2020 года

Считается, что Никита Столпник еще при жизни получил от Господа дар чудотворения. К святому обращались за помощью в исцелении недугов, поразивших конечности, или при бессоннице.

Кроме того 6 июня отмечалось Свобориное дерево - праздник шиповника и начало Зеленых Святок. В этот день девушки на заре у куста шиповника читали заговоры на красоту и скорую свадьбу, а также умывались водой с лепестками шиповника, желая заполучить их мягкость и нежный оттенок. Мужчины же 6 июня непременно отправлялись на рыбалку, так как в этот день - лучший клев окуня.

Цветами шиповниками, сорванными 6 июня, также защищали свои дома от нечистой силы.

Также известны несколько погодных примет на Никиту Столпника:

много пчел над акациями - к дождю, над рябиновым цветом - к теплой и ясной погоде

теплая погода ночью сулит богатый урожай плодов и ягод

туман 6 июня - к урожайному на грибы году, утром обильная роса - жди обилия фруктов.

Читай также: Лунный календарь зачатий на лето 2020 года

Другие праздники 6 июня 2020 года

День журналиста в Украине

Троицкая родительская суббота

Праздник Своборина дерева (шиповника).

Именины 6 июня 2020 года

День ангела по православному церковному календарю отмечают Иван, Каллиник, Маркиана, Мелетий, Никита, Семен, Серапион, Степан (Стефан), Фавст, Федор, Елена, Григорий и Ксения. По католическому - Павлина, Норберт, Антон и Антонина.

Ранее мы рассказывали, какие церковные праздники ожидают нас в июне 2020.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.