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У кого именины 3 июня?

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Не забудьте поздравить близких с их особенным праздником.
У кого именины 3 июня?
У кого именины 3 июня?
depositphotos.com

Православные христианские святцы подарили нам множество красивых имен с не менее красивыми толкованиями. Они же позволяют отмечать День ангела в некоторых случаях несколько раз за год. Кто может устроить себе маленький праздник 3 июня 2020 года, расскажет Ivona.

Именины 3 июня 2020 года отмечают:

от древнегреческого Ἑλένη, означает “солнечный луч“. По еще оной версии Елена означает “гречанка“ - от “эллинов“, слова которым себя называли древние греки.

  • Касьян (Кассиан)

имя латинского происхождения, означает “шлемоносец“. Вероятно произошло от древнеримского родового имени.

  • Кирилл

от греческого Κύριλλος - хозяин, господин, владыка.

  • Константин

имя произошло от античного личного (родового) имени Constantius, с латыни переводится как “постоянный (постоянство)“ и “стойкий“.

  • Михаил

в переводе с иврита означает буквально “тот, кто как Бог“, чаще всего трактуется, как “богоподобный“.

двухкомпонентное имя древнегреческого происхождения, означает “дар Божий“ или “дарованный Богом“.

  • Ярослав

мужское имя славянского происхождения, буквально означает “яркая слава“.

  • Андрей

от древнегреческого Ἀνδρέας - храбрый, мужественный.

Ранее мы рассказывали, что нельзя делать 3 июня 2020 года.

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Теги: именины, день ангела, имена девочек, имена мальчиков, лето 2020
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Источник: ivona)bigmir.net

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