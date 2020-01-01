У кого именины 3 июня?
Православные христианские святцы подарили нам множество красивых имен с не менее красивыми толкованиями. Они же позволяют отмечать День ангела в некоторых случаях несколько раз за год. Кто может устроить себе маленький праздник 3 июня 2020 года, расскажет Ivona.
Именины 3 июня 2020 года отмечают:
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от древнегреческого Ἑλένη, означает “солнечный луч“. По еще оной версии Елена означает “гречанка“ - от “эллинов“, слова которым себя называли древние греки.
- Касьян (Кассиан)
имя латинского происхождения, означает “шлемоносец“. Вероятно произошло от древнеримского родового имени.
- Кирилл
от греческого Κύριλλος - хозяин, господин, владыка.
- Константин
имя произошло от античного личного (родового) имени Constantius, с латыни переводится как “постоянный (постоянство)“ и “стойкий“.
- Михаил
в переводе с иврита означает буквально “тот, кто как Бог“, чаще всего трактуется, как “богоподобный“.
Читай также: Солнечное затмение 21 июня 2020: обстоятельства и влияние на человекаФедор (Феодор)
двухкомпонентное имя древнегреческого происхождения, означает “дар Божий“ или “дарованный Богом“.
- Ярослав
мужское имя славянского происхождения, буквально означает “яркая слава“.
- Андрей
от древнегреческого Ἀνδρέας - храбрый, мужественный.
Ранее мы рассказывали, что нельзя делать 3 июня 2020 года.
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