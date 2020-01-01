Сколько будут отдыхать украинцы в конце июня?

День Конституции Украины 2020: Сколько будет выходных? pinterest.com

Ivona расскажет, сколько украинцы будут отдыхать на День Конституции в 2020 году.

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28 июня в Украине отмечается государственный праздник - День Конституции. Это - официальное торжество, выходной в этот день объявлен на законодательном уровне.

В 2020 году День Конституции Украины выпадает на воскресенье, поэтому официальный выходной переносится на понедельник - 29 июня. Таким образом, в конце июня украинцев будут ожидать длинные выходные: с 27 по 29 июня (включительно).

Чтобы отпраздновать национальный праздник у украинцев будет целых 3 дня. Традиционно День Конституции Украины проводятся общественные мероприятия: парады, выставки, уличные фестивали и концерты.

Как День Конституции Украины будут отмечать в 2020 году пока неизвестно. В связи с эпидемиологической ситуацией в стране вплоть до 22 июня в стране объявлен карантин. Несмотря на значительные послабления и адаптивные меры, примененные к отдельным регионам страны, общественные мероприятия и массовые сборы все еще находятся под запретом.

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Вероятней всего порядок проведения Дня Конституции в 2020 году будет рассматриваться после снятия карантина или, в случае его продления, масштабные мероприятия будут отменены.

В любом случае редакция Ivona напоминает: соблюдайте правила безопасности, предусмотренные для предотвращения заражения и распространения коронавируса.

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