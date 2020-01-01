Запреты дня 3 июня 2020: Чего категорически нельзя делать в день Константина и Елены
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В среду, 3 июня 2020, православная церковь вспоминает равноапостольных Елену и Константина. В этот день в народе было принято высаживать лен, а девушки придерживались ряда запретов, чтобы сохранить свою молодость и красоту. Предлагаем узнать, что категорически запрещено делать 3 июня 2020, и как привлечь в дом удачу - согласно народным обычаям и суевериям.
Так, 3 июня, это, в первую очередь, день памяти императора Константина, объединившего в своем правлении всю Римскую империю со столицей в Константинополе, и его матери Елены, с которой они вместе исповедовали христианство и построили множество христианских храмов на Святой Земле, включая Храм Гроба Господня в Иерусалиме.
Также святая Елена привезла из экспедиции одну из главных христианских святынь - Животворящий крест, на котором, по преданию, был распят Иисус.
В этот день принято молиться к святым Константину и Елене в разных нуждах, а также вспоминать первых христиан, гонимых на веру.
В народе праздник оброс многочисленными традициями и суевериями, которых предки четко придерживались, чтобы привлечь удачу в дом.
- Чего нельзя делать 3 июня 2020
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Запреты этого дня древние связывали в основном с женской красотой - чтобы ее сберечь и не принести в дом несчастья, стоило придерживаться таких правил:
- Нельзя было заплетать косы и завязывать хвосты - тогда, по мнению предков, волосы девушек и женщин росли лучше, не тускнели и не путались
- предки не вытирали в этот день пыль с источников света (ламп, подсвечников) - считалось, что так можно себя обезопасить от лгунов и злых людей
- не надевали 3 июня темную одежду - считалось, что мрачные цвета могут привлечь в дом ссоры и измены
- 3 июня, очищая яйца, не выбрасывали скорлупу. Чтобы привлечь удачу и доброе настроение в дом - яичную скорлупу стоило по чуть-чуть разложить во всех углах дома.
Также 3 июня приписывали вещие сны - то есть, сновидение, которое вы увидели накануне, вполне вероятно, сбудется в течение 8 дней. Чтобы скверный сон не сбылся - нужно было рассказать его “бегущей воде“ - можно просто открыть кран и проговорить несколько слов о сновидении.
- Что нужно делать 3 июня 2020
День 3 июня также связывали с посевами льна, из которого в последствие делали ткань, а льняное масло употребляли в пищу. Уникальные свойства продуктов из льна мы ценим до сих пор - потому можем оценить, насколько важным был период его посева. Так, 3 июня нужно было обязательно:
- высадить лен, даже если что-то мешало сельскохозяйственным работам. Скажем, если у хозяина вырисовывались преграды - он бросал в землю хоть одну горсть льна, приговаривая: “Посеешь лен на Елену – будут длинные льны“
- в мешок с семенами клали печеные яйца, по дороге на поле - мужчины подбрасывали мешок, интенсивно перемешивая семя.
На Елену наблюдали за погодой, чтобы предугадать, каким лето будет:
- Приметы 3 июня 2020
Чтобы предсказать погоду, древние смотрели на такие приметы:
- рябина облита цветом - лен хорошо уродит
- если на Елену дождь с грозой - осень также ненастной будет, с сильными ветрами
- кузнечики громко и долго стрекочут - скоро тепло установится
- лягушки сильно квакают - непогода скоро будет.
Кроме дня памяти святых также 3 июня 2020 отмечают Дни ангела.
- Именинники 3 июня
именины 3 июня празднуют:
- Агапит
- Елена
- Карл
- Касьян
- Кирилл
- Константин
- Михаил
- Федор
Ранее мы писали, чего нельзя делать в Полнолуние.
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