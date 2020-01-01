С каких праздников начнется лето 2020?

Запреты дня 1 июня 2020: Чего категорически нельзя делать на Иванов день pinterest.com

В понедельник, 1 июня 2020 года, отмечается Иванов день: в православном христианстве - день памяти благоверного князя Иоанна Угличского, в народе - праздник Ивана Долгого (другие названия: Ранние льны, Оберег нивы).

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Что нельзя делать на Ивана Долгого 1 июня 2020 года

в этот день встречают лето, и грустить сегодня запрещено, так как оно может обидеться и ответить проливными дождями

давать или просить у кого-то хлеб и соль - плохая примета (весь год придется просить подаяния и едва сводить концы с концами)

растения сегодня под защитой святого Ивана, поэтому вредить им возбраняется

на Ивана Долгого необходимо непременно носить свежие, чистые одежды, так как к грязному платью может прилипнуть нечистая сила

также в народе верили, что на Иванов день нельзя малыша до года оставлять одного в комнате - в отсутствии старших на него могут напасть злые духи, из-за чего ребенок будет плохо спать, капризничать и заикаться.

Приметы на Ивана Долгого 1 июня 2020 года

В Иванов день было принято произносить заговоры для защиты урожая от различных напастей, дурной погоды и вредителей. Одним из обрядов было плетение из ивы или березы колеса, которое катали вокруг поля, защищая посевы от злых духов.

В народе также верили, что Иван Долгий способен совладать с ветрами и усмирять бури, поэтому к нему обращались за помощью.

Так как 1 июня - самый разгар страды, вполне естественно, что наши предки в своем окружении искали приметы, знаменующие перемены в погодных условиях. К примеру считалось, что если вокруг полей сидит много воронья, повернувшись клювами в одну сторону, то скоро поднимется сильный ветер. Также слушали пение петухов - если они вели себя слишком шумно, а их рулады было слышно очень далеко - быть дождю. Впрочем, дождь на Иванов день - неплохая примета, сулившая сухой, мягкий июнь.

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Другие праздники 1 июня 2020 года

Международный день защиты детей

Всемирный день родителей

Всемирный день молока

День памяти великого князя Димитрия Донского.

Именины 1 июня 2020 года

По церковному календарю в первый день лета отмечают именины Анастасия (др. греч. возрождение), Андрей (др. греч. мужественный), Александр (др. греч. защитник), Антон (лат. вступающий в бой), Василий (др. греч. царственный), Виктор (лат. победитель), Григорий (др. греч. бодрый), Ипполит (греч. распрягающий лошадей), Корней (лат. рог), Максим (лат. великий), Матвей (ивр. дарованный Богом), Митрофан (греч. матерью явленный), Михаил (ивр. богоподобный), Николай (др. греч. побеждающий народ), Онуфрий (егип. идеальный), Павел (лат. малыш), Дмитрий (греч. посвященный богине Деметре), Иван (ивр. благодать Божья), Сергей (лат. высокочтимый, из рода Сергиев), Игнатий (лат. огонь) и Валентин (лат. здоровый).

Ранее мы рассказывали, какие в июне 2020 года будут церковные праздники.

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