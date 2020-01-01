Начните июнь с отличного настроения!

Первый день лета: смешные картинки и поздравительные открытки pinterest.com

В воздухе уже витает запах лета, дни становятся длинными и солнечными, ночи - душистыми от цветущих трав. Наступает то время, которые многие ждут с нетерпением, с надеждой на лучшее. Это, конечно же, лето! В 2020 году лето оказалось крайне пунктуальным и начнется прямо с понедельника. Будем надеяться, что оно приступит к выполнению своих обязанностей так же прилежно. А пока поздравьте своих родных и близких с первыми летними деньками и вступайте в новый сезон с отличным настроением. Как это сделать лучше всего, подскажет Ivona.

Поздравления и открытки с началом лета

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Желаю напиться

Лимонада.

Желаю влюбиться

До отпада.

Желаю забыться

На теплом море.

Желаю забыть

Про беду и горе.

Веселых закатов,

Счастливых рассветов.

Тебя поздравляю я

С первым днем лета!

***

Ждали долго и дождались,

Лето наконец пришло,

Солнце светит очень ярко,

Во дворе все расцвело,

Всех на свете поздравляем

С самым первым лета днем,

Наслаждайтесь каждым мигом,

Не печальтесь ни о чем!

***

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Лето долгожданное,

До чего желанное,

Хочется на солнышке

Вдоволь загорать.

Первый летний день,

Радуй нас теперь,

Это лучший повод

Друг друга поздравлять.

Пусть смеется лето

Ранними рассветами,

Манит сладкой ягодой,

Неба синевой,

Пахнет морем теплым,

И дождем на стеклах,

Счастьем озорным.

Все теперь с тобой!

***

День сегодня - просто чудо,

Самый первый летний день.

Поздравлять тебя я буду!

Расцветет пусть даже пень,

Все покроется цветами -

И лужайки, и поля,

Будет только радость с нами!

С первым летним днем тебя!

***

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Солнце в окошке, солнце в дожде.

Солнце в ладошке, солнце везде.

Солнце целует лучами всю землю,

Каждый открытый ее уголок.

А ветерок теплый тихо прошепчет :

“С летом тебя, мой любимый дружок!“

Солнышко милое, солнышко ясное

Снова разбудит тебя на заре.

Лето время такое прекрасное!

Самое лучшее в календаре!

Смешные картинки про первые дни лета

Первый день лета: смешные картинки и поздравительные открытки pinterest.com

Первый день лета: смешные картинки и поздравительные открытки pinterest.com

Первый день лета: смешные картинки и поздравительные открытки pinterest.com

Первый день лета: смешные картинки и поздравительные открытки google.com

Первый день лета: смешные картинки и поздравительные открытки google.com

Первый день лета: смешные картинки и поздравительные открытки google.com

Первый день лета: смешные картинки и поздравительные открытки google.com

Первый день лета: смешные картинки и поздравительные открытки google.com

Первый день лета: смешные картинки и поздравительные открытки google.com

Первый день лета: смешные картинки и поздравительные открытки google.com

Ранее мы рассказывали, когда в июне 2020 будет солнечное затмение.

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