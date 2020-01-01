Официально: В Украине вскоре возобновят авиаперелеты
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В Украине с середины июня 2020 начнут возобновлять авиасообщение - это касается как внутренних регулярный рейсов, так и международных перелетов.
Об этом сообщил в своем Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Ссылаясь на решение заседания правительства, которое состоялось сегодня, 20 мая, Криклий опубликовал сроки, в которые в Украине возобновят работу транспорта.
По итогам совещания, работу транспорта смогут в ближайшее время возобновить те регионы Украины, где за последнюю неделю на 100 тыс. населения насчитывается в среднем менее 12-ти новых случаев COVID-19, среднее количество ПЦР и ИФА тестов составляет более 12-ти, а загруженность коек в больницах, куда госпитализируют пациентов с коронавирусом составляет менее 50%.
Для таких регионов восстановление работы транспорта будет осуществляться в несколько этапов, начиная уже с 22 мая 2020.
- Как будет возобновляться работа транспорта в Украине:
🚌 с 22 мая - возобновят регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении;
🚇 с 25 мая - заработает метро;
🚆 с 1 июня - возобновят железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении;
🚌 с 1 июня - межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом. Если перевозка осуществляется в регион, где еще нет ослабление карантина, заполненность мест должна составлять не более 50% при условии рассадки пассажиров со свободным местом рядом, спереди и сзади.
✈️ с 15 июня - принятие и отправление воздушных судов, выполняющих регулярные пассажирские перевозки авиационным транспортом.
На вопрос в комментариях, когда в Украине возобновят международное авиассобщение - Криклий ответил “с 15 июня“.
После ослабления карантина украинцы будут продолжать придерживаться мер безопасности:
- масочный режим в транспорте;
- температурный скрининг работников;
- постоянная дезинфекция транспорта.
Срок всеукраинского карантина продолжается до 22 июня.
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Об этом на заседании правительства сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что до 22 июня 2020 в Украине будет действовать так называемый адаптивный карантин, во время которого противоэпидемические мероприятия могут применяется и прекращается на территории определенного региона на основании решения региональной комиссии ТЭБ и ЧС.
Что меняется? Мы вводим определенные признаки эпидемической ситуации в регионах. А именно: инцидентность - среднее количество случаев COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 7 дней - должен составлять менее 12-ти человек в 100 тыс. населения; загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 должна составлять менее 50%; количество тестирование методом ПЦР и ИФА должна составлять более 12-ти на 100 000 населения в течение последних 7 дней, - сказал Степанов.
Ослабление карантина будет проходить в 5 этапов, начиная с 22 мая. Каждый этап - 10 дней.
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