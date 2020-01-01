Украина закрывает границы: Что делать с авиабилетами на март 2020

Какие авиакомпании переносят рейсы на другое время и как можно сдать билеты .

Украина закрывает границы: Что делать с авиабилетами в другие страны Pinterest.com

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Сегодня, 13 марта, на заседании СНБО обсудили меры безопасности в Украине. Принято решение о закрытии границ на две недели. Границы закрыты для иностранцев. Решение вступит в силу через 48 часов - в воскресенье, 15 марта. Об этом заявил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов. По словам секретаря СНБО Данилова, данная мера связана с распространением вируса COVID-19.

Что же делать тем пассажирам, которые купили авиабилеты заграницу на март 2020. Ранее авиаперевозчики, которые работают на рынке Украины уже отменили рейсы в Италию и другие зараженные коронавирусом страны, дав рекомендации пассажирам, как вернуть деньги за билеты.

Предлагаем узнать, какие авиакомпании как возвращают деньги за билеты в марте 2020:

МАУ

Аивиаперевозчик МАУ отменили около 2 тысяч рейсов, запланированных на весну - по Украине и в Италию. В авиакомпании пообещали связаться с пассажирами, чьи рейсы отменяют и предложить им варианты компенсации.

Wizzair

Лоукостер Wizzair ранее уже отменил все полеты в Италию до 3 апреля и в Израиль до 23 марта. Пассажиры, которые забронировали указанные билеты, должны получить сообщение на электронную почту с предложением бесплатного изменения дат вылета или полного возврата денег - до 120% стоимости от начальной цены.

Украина закрывает границы: Что делать с авиабилетами в другие страны Pinterest.com

Ryanair

Ryanair также ранее уже отменил полеты в Италию до 8 апреля. Все пассажиры, чей рейс не полетит, могут вернуть стоимость билетов или получить кредит на другие рейсы Ryanair, который нужно использовать в течение следующих 12 месяцев.

airBaltic

Авиакомпания airBaltic ранее отменила весенние рейсы в Рим и Тель-Авив. До этого компания приостановила полеты в Милан и Верону до конца апреля. У всех пассажиров, которые купили билеты до 9 марта и рейс которых должен был состояться до до 31 марта включительно, есть шанс бесплатно изменить дату поездки. Есть несколько условий - направление рейса должно быть тем же, а перебронирование билетов должно состояться до конца 2020 года. Еще одно условие - вылететь пассажир должен не позднее, чем через год после даты, которая была на недействительном билете. Разницу в цене на билеты турист покрывает сам.

SkyUp

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Украинский лоукостер SkyUp ранее перенес начало полетов из Киева в Рим, Милан, Пизу и Болоньи и из Львова в Рим и Милан на 1 июня, а из Киева в Бари — на 1 мая. Возможно, сейчас даты старта направлений снова изменятся.

Частично или полностью компания отменила полеты в Тель-Авив из Львова, Запорожья и Харькова. Тем пассажирам, рейсы которых отменили, SkyUp предлагает изменить дату вылета или обратиться за полным возвратом средств.

Air France

Авиакомпания Air France предложила бесплатно вносить изменения в билеты. Всем пассажирам с билетами на даты до 31-го мая можно перебронировать билеты или вернуть из стоимость. Если пассажир хочет изменить даты в рейсе, который вылетает позднее 31 мая - он может обменять билет на ваучер, который можно будет использовать для покупки других билетов на рейсы авиакомпаний Air France, KLM или Delta Air Lines.

Украина закрывает границы: Что делать с авиабилетами в другие страны pinterest

Turkish airlines

Авиакомпания Turkish airlines отменила полеты в Китай, Иран, Ирак, Италию, Южную Корею и в азербайджанский город Нахичевань до 1 апреля. За отмененные рейсы перевозчик предлагает вернуть пассажирам средства. Пассажиры, которые хотят вернуть или поменять билеты на рейсы, которые не отменили, могут сделать это бесплатно.

Lufthansa

Группа авиакомпаний Lufthansa планирует отменить 23 тысячи рейсов с 29 марта до 24 апреля. Это касается рейсов в Европу, Азию и на Ближний Восток. Билеты на рейсы, купленные до 5 марта можно перебронировать бесплатно на другую дату.

Как вернуть деньги за бронь в отелях

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Также специальные сервисы для брони жилья дают возможность вернуть деньги некоторым категориям туристов.

Сервис бронирования жилья Airbnb предлагает полностью вернуть деньги за отмененную бронь туристам из наиболее пострадавших от коронавируса территорий: материковый Китай, Южная Корея, Италия. Также сервис вернет деньги - если в стране ввели карантин,отменили авиарейс или турист заразился коронавирусом.

Сервис бронирования жилья Booking.com пока не дал четких комментариев по поводу отмены бронирования без штрафов для украинских туристов.

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