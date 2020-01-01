Запреты дня 13 мая 2020: Чего категорически нельзя делать в День Якова Теплого
В среду, 13 мая 2020 года, православная церковь чтит память Якова Зеведдева - одного из апостолов и ближайших друзей Иисуса Христа. Наряду с апостолами Петром и Иоанном, Иаков был единственным свидетелем Преображения Христова и Гефсиманского борения.
День Иакова Зеведдева 13 мая по старому стилю отмечали 30 апреля, и называли апостола Яковом Теплым.
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Что нельзя делать в День Якова Теплого 13 мая 2020 года?
- начиная с 13 мая и на ближайшие 30 дней нельзя жениться и свататься, иначе пара “всю жизнь маяться будет“
- нельзя поминать прошлое, особенно плохие события, иначе они вскорости могут вернуться в вашу жизнь
- нельзя проводить ремонтные работы: даже мелкая починка не продержится долго и может привести к производственным травмам
- не стоит в этот день отправляться в далекое путешествие - на Иакова по земле “ходят“ различные хвори, и в дороге можно заболеть.
Приметы в День Иакова Зеведдева 13 мая 2020 года
На Якова Теплого принято умываться талой водой для оздоровления и очищения души и помыслов от дурного. Особую силу имеет вода из талого мартовского снега, ее прежде запасали на целый год и расходовали очень экономно.
Сны в ночь с 12 на 13 мая могут быть вещими и исполняются в течение 9 дней.
Тихий, теплый вечер и небо с большим количеством звезд сулят ветреное лето и обильный урожай.
Если заход солнца на Якова будет солнечным, стоит ожидать частых летних гроз.
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Другие праздники 13 мая 2020 года
- Всемирный день одуванчика
- Международный день хумуса
- День памяти святителя Игнатия (Брянчанинова)
- День памяти мученика Максима
- День яблочного пирога (National Apple Pie Day) - США
- День секретаря (National Receptionists Day) - США.
Именины 13 мая 2020 года
По православным святцам в этот день именины отмечают: Василий, Ефрем, Игнатий, Климент, Максим, Никита, Яков. По католическому календарю: Роберт и Серватий (Серваций).
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