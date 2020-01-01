Народные приметы и суеверия на день Иакова Зеведеева.

Запреты дня 13 мая 2020: Чего категорически нельзя делать в День Якова Теплого pinterest.com

В среду, 13 мая 2020 года, православная церковь чтит память Якова Зеведдева - одного из апостолов и ближайших друзей Иисуса Христа. Наряду с апостолами Петром и Иоанном, Иаков был единственным свидетелем Преображения Христова и Гефсиманского борения.

День Иакова Зеведдева 13 мая по старому стилю отмечали 30 апреля, и называли апостола Яковом Теплым.

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Что нельзя делать в День Якова Теплого 13 мая 2020 года?

начиная с 13 мая и на ближайшие 30 дней нельзя жениться и свататься, иначе пара “всю жизнь маяться будет“

нельзя поминать прошлое, особенно плохие события, иначе они вскорости могут вернуться в вашу жизнь

нельзя проводить ремонтные работы: даже мелкая починка не продержится долго и может привести к производственным травмам

не стоит в этот день отправляться в далекое путешествие - на Иакова по земле “ходят“ различные хвори, и в дороге можно заболеть.

Приметы в День Иакова Зеведдева 13 мая 2020 года

На Якова Теплого принято умываться талой водой для оздоровления и очищения души и помыслов от дурного. Особую силу имеет вода из талого мартовского снега, ее прежде запасали на целый год и расходовали очень экономно.

Сны в ночь с 12 на 13 мая могут быть вещими и исполняются в течение 9 дней.

Тихий, теплый вечер и небо с большим количеством звезд сулят ветреное лето и обильный урожай.

Если заход солнца на Якова будет солнечным, стоит ожидать частых летних гроз.

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Другие праздники 13 мая 2020 года

Всемирный день одуванчика

Международный день хумуса

День памяти святителя Игнатия (Брянчанинова)

День памяти мученика Максима

День яблочного пирога (National Apple Pie Day) - США

День секретаря (National Receptionists Day) - США.

Именины 13 мая 2020 года

По православным святцам в этот день именины отмечают: Василий, Ефрем, Игнатий, Климент, Максим, Никита, Яков. По католическому календарю: Роберт и Серватий (Серваций).

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