Народные приметы и суеверия на день Девяти мучеников Кизических.

Запреты дня 12 мая 2020: Чего категорически нельзя делать в День Девяти целителей pinterest.com

Во вторник, 12 мая 2020 года, православная церковь чтит память Девяти мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артема, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона. Неся слово божие в преимущественно языческом городе Кизик, они встретили мученическую смерть. Мужчины отказались предавать свою веру и приносить жертву языческим богам, за что были обезглавлены. Тела мучеников со временем были перенесены в храм, возведенный в их честь. По преданиям их гробница имела чудодейственные свойства - исцеляла больных жителей Кизика от различных хворей и эпидемий.

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С тех пор к Девяти мученикам Кизическим обращаются за исцелением душевных болезней. День их памяти считается негласно Днем целителей (именно так в народе называли Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артема, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона).

Что нельзя делать в день Девяти целителей 12 мая 2020 года?

нельзя создавать амулеты и обереги от болезней

нельзя вытирать пыль в доме (особенно с высоких поверхностей) - считалось, что это может разорвать связь с влиятельным родственником, другом или знакомым.

Приметы в день Девяти целителей 12 мая 2020 года?

Так как Девять мучеников Кизических считаются целителями (в особенности от заразных болезней), неудивительно, что множество примет и поверий связано именно с физическим и духовным здоровьем.

В этот день нужно обязательно провести на солнце хотя бы полчаса на солнце - считается, что на Девять целителей оно обладает особой силой, способной зарядить тело здоровьем, удачей и хорошим настроением на целый год.

Также в народе в этот день начинали сбор лекарственных трав и кореньев.

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Кроме целительных качеств девяти мученикам также приписывали способности толкователей сновидений. Поэтому считается, что сны в ночь на 12 мая являются вещими.

Также по небу в День памяти Девяти мучеников Кизических предсказывали, каким будет грядущий урожай - ясное, звездное небо сулило богатые всходы, яркий, красочный восход солнца был вестником мягкого, теплого лета.

Другие праздники 12 мая 2020 года

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Более половины века 12 мая во всем мире поздравляют медсестер с их профессиональным праздником. В этот день люди говорят “спасибо“ тем, кто посвятил свою жизнь сестринской практике.

Именины 12 мая 2020 года

В этот день по православному календарю именины отмечают: Артемий (Артем), Иван, Федот, Филимон, Василий. По католическому: Доминик и Панкратий.

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