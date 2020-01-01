Что ждет представителей Зодиакального круга в работе и любви .

Гороскоп на 11 мая 2020 для всех знаков Зодиака depositphotos

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Гороскоп на 11 мая:

Овен

Овнам лучше сегодня поберечь свою нервную систему - не нервничайте по пустякам и не ведитесь на провокации токсичных личностей. Отличным досугом будет чтение любимой книги в приятной обстановке.

Телец

Тельцам лучше сегодня не перегибать палку и не требовать от себя больше, чем вы можете выполнить. День хорош для прогулок, недальних поездок и вкусной еды.

Близнецы

Близнецам стоит отпустить свое прошлое и не “ковырять“ жизненные обстоятельства, которые не давали вам покоя долгое время. Сегодня новый день - и новые вы: подумали - сделали выводи - и гордо пошли вперед.

Рак

Ракам не стоит сходить в пути, который вы наметили и который полностью соответствует вашим духовным потребностям. Занимайтесь творчеством, общайтесь с приятными людьми и не отпускайте приобретенное состояние гармонии с собой.

Лев

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Львам нужно устроить большую чистку - начните с генеральной уборки дома, а после выбросьте из своей жизни всех негативных и ненужных вам людей - пусть потом думают, каково оно “не пригодиться Льву“.

Дева

Девы полны энтузиазма и новых идей. Старайтесь доводить все начатое до конца и поменьше обращайте внимание на досужих сплетников.

Весы

Весам сегодня раздолье - еще бы, ведь карантин смягчили и вы запросто можете устремить свою воздушную натуру на прогулку, к реке, в лес - да куда угодно. День хорош для позитивного общения с друзьями и качественной литературы.

Скорпион

Скорпионы сегодня отпускают себя на свободу. Семейные представители знака смогут немного отойти от приевшегося быта и устроить себе прогулку или встречу с друзьями, а свободные - вообще открыты всем ветрам и новым приятным знакомствам.

Стрелец

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Стрельцы могут ощутить резкую усталость из-за накопившихся нерешенных вопросов или финансовых затруднений. Эй, огненные, мыслите позитивно - вы ведь энерджайзеры и гении - и способны добиться всего, чего захотите - стоит только идти вперед. не останавливаясь.

Козерог

Козерогам нужно сегодня быть более аккуратными со словами и действиями. Не будьте слишком откровенными с малознакомыми людьми и не давайте в долг “друзьям друзей“.

Водолей

Водолеи сегодня снова получат шанс кардинально сменить направление жизни, для этого вам нужно просто понять, куда двигаться - и сразу же начинать. День удачен для поездок и прогулок.

Рыбы

Рыбам не стоит переживать из-за временных неудобств и депрессивных людей - у вас своя история. к которой лишние люди не должны иметь никакого отношения.

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