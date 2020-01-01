Подарки для мамы, от которых она будет без ума: ТОП-9 лучших идей

Чем порадовать самую дорогую и любимую женщину в мире?

Мама - самый дорогой и близкий человек в жизни каждого. Поэтому на праздники всегда хочется подарить ей нечто особенное, и выразить тем самым свою любовь и признательность за ее заботу. Ivona собрала для вас несколько лучших идей для подарков.

Мы расскажем и покажем, каким подаркам точно ображуется ваша мама, что ей можно подарить на День матери или любой другой праздник тоже.

Мамы ценят в подарках практичность. Фитнес-браслет позволит ей узнать время, а также пульс, количество пройденных за день шагов, и множество других полезных функций, которые придутся по душе не только активным мамам, но и домоседкам.

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Робот-пылесос

Он будет работать, пока она отдыхает. К тому же за ним забавно наблюдать. Робот-пылесос снимет часть домашних обязанностей с вашей мамы, за что она будет чрезмерно благодарна.

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Кашемировые изделия

Вещи из кашемира - нетленная классика, которую смогут по достоинству оценить маме всех возрастов и характеров. Такие изделия никогда не выходят из моды, всегда выглядят дорого и стильно. Совет: старайтесь выбирать вещь по цвету, которую зачастую преобладает в нарядах вашей мамы. Если она предпочитает спокойные оттенки, едва ли она очень обрадует яркому изделию с кричащими узорами.

Подарок для мамы: Изделие из кашемира - от 700 грн pinterest.com

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Сколько раз вашей маме приходилось пить холодный чай или кофе из-за того, что она была слишком занята заботой о своих близких? Чаще, чем вы думаете. Теперь ее напиток всегда будет приятной для нее температуры, и она с таким гаджетом сможет насладиться им сполна. Гаджет подзаряжается от usb-кабеля, что особенно удобно в условиях современности. Из себя может представлять непосредственно саму кружку, или же подставку с подогревом.

Подарок для мамы: Кружка с подогревом usb - от 400 грн pinterest.com

Абонемент в SPA-салон

Подарите своей маме день релакса. Совет: при приобретении такого подарка сообщите, есть ли у мамы какие-то особенности, связанные со здоровьем, или аллергии. Консультант поможет вам выбрать спа-процедуру, которая подойдет именно вашей маме.

Подарок для мамы: Абонемент в SPA-салон - от 800 грн pinterest.com

Украшение с натуральными камнями

Не бриллианты конечно, но если поискать достаточно тщательно, то можно найти великолепные образцы ювелирного искусства. Если размеры запястья или пальцев вашей мамы вам неизвестны, а бусы она отродясь не носила, хорошим выбором будет брошь из натуральных камней.

Подарок для мамы: Украшение из натуральных камней - от 200 грн pinterest.com

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Декоративной, лечебной или уходовой - решать вам. Но тут важно не скупиться, и выбрать действительно хороший продукт. Если есть сомнения, обратите внимание, что обычно стоит на ее туалетном столике. К слову, набор можно собрать самостоятельно из различных косметических продуктов на свой вкус, или же приобрести готовый.

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Впечатление

Единственное ограничение - ваша фантазия. Подарите маму прогулку по городу с остановками в исторических местах, поеданием мороженного и кормлением голубей, поход в ресторан, билеты в кино или театр, абонемент на интересный мастер-класс. Такой подарок она непременно оценит, вы презентуете то, чего у нее никому не отнять - приятные воспоминания и впечатления.

Подарок для мамы: Впечатления! Все зависит от вашей фантазии pinterest.com

Духи

Девушки с этим заданием справятся быстрее и легче, мужчинам даем подсказку: дарите либо а) духи которыми мама пользуется всегда (опять-таки смотрите на ее туалетный столик), либо б) обратитесь за помощью к классике (в интернете вы сможете найти множество списков с классическими ароматами). Но будьте осторожны - если вы не уверены в своем выборе, лучше дарить небольшой флакон.

Ранее мы делились подборкой праздничный открыток ко Дню матери.

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