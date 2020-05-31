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"Пробіг під каштанами" відбудеться онлайн

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Учасники не зможуть вийти на "Пробіг під каштанами" – вони зможуть його увімкнути!
"Пробіг під каштанами" відбудеться онлайн
"Пробіг під каштанами" відбудеться онлайн
пресс-служба

Традиційно, до Дня Києва в Україні проводять благодійний “Пробіг під каштанами“. Починаючи з 1993 року, 28 років поспіль його мета – рятувати життя! Лише минулого року на старт вийшло понад двадцять тисяч учасників, таку ж кількість маленьких сердець вдалося врятувати за час підтримки Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

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З міркувань безпеки, організатори пропонують 31 травня 2020 року о 09:00 увімкнути сторінку #ПробігONлайн на сайті probig.kiev.ua та об’єднати зусилля у боротьбі з COVID-19! 

Зустрітися на старті вживу учасники зможуть 30 травня 2021 року на 28-му “Пробігу під каштанами“. Всі внески, сплачені заявки від учасників, а також від корпоративних команд, будуть збережені та перенесені на 2021 рік. Реєстрацію буде відновлено після завершення #ПробігONлайн. 

"Пробіг під каштанами" відбудеться онлайн
пресс-служба

Останні кілька місяців світова тенденція показує, що тільки спільними зусиллями можна чинити супротив невидимому ворогу та створити безпечні умови життя. Саме тому організатори «Пробігу під каштанами» підготували соціальну ініціативу – #ПробігONлайн. Це проста ідея, яка дає можливість зібратися командам чи особисто “вийти” на онлайн-старт та стати частиною глобального благодійного руху. Залишаючись вдома, ви може допомогти українським лікарям та медичним закладам: Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України і лікарням, про які інформує МОЗ на своєму ресурсі.

“Пробіг під каштанами“ – не про біг, не про змагання на результат чи марафон за медаль. Це про взаємопідтримку та ДОБРО. Цього року ситуація особлива. Кожен з нас допоможе, якщо дотримається елементарних правил у період епідемії. Міжнародні спортивні та культурні масові заходи, такі як Олімпійські Ігри чи Каннські Леви, переносять на наступний рік. Ми розуміємо, що у період епідемії проведення “Пробігу під каштанами” може бути небезпечним для десятків тисяч учасників різного віку, – наголосила Ірина Кузнєцова, ініціаторка та організатор Пробігу, Президент однойменного благодійного фонду. – Ми налаштовані й далі допомагати українцям проявляти соціальну відповідальність, навіть при фізичному дистанціюванні. Саме тому пропонуємо кожному долучитись до альтернативного варіанту участі у проєкті – зареєструватись на #ПробігONлайн. Пам’ятайте, кожен благодійний внесок має вагове значення і рятує життя!“.

ДОЛУЧАЙТЕСЯ ДО СТАРТУ:

  • ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЯ на probig.kiev.ua та ЗДІЙСНІТЬ благодійний внесок,
  • ЗАВАНТАЖТЕ інформацію про учасника на сторінку #ПробігONлайн,
  • ПОШИРЬТЕ сторінку або встановіть рамку ПробігONлайн у facebook
  • ВМИКАЙТЕ 31 травня 2020 року о 09:00 сторінку #ПробігONлайн на probig.kiev.ua.

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Стати частиною благодійного старту можна до 31 травня 2020 року включно як індивідуальним учасникам, так і командам від 10 осіб.

Благодійний внесок становить 100 гривень з учасника.

"Пробіг під каштанами" відбудеться онлайн
пресс-служба

Офіційний партнер та один з учасників старту – компанія Winner Group Ukraine.

“Місія нашої компанії – це будувати чесний, прозорий і соціально відповідальний бізнес в Україні. Зараз відповідальність набула нового значення – адже пандемія торкнулась усіх. І ми всі, бізнес і громадяни, маємо подбати одне про одного, про лікарів, про своїх співробітників. Для нас підтримка “Пробігу під каштанами“ – це можливість заохотити суспільство до благодійності та згуртувати співробітників компанії навколо супер позитивної мети, – розповідає Анастасія Войткевич, фахівець із корпоративної соціальної відповідальності Winner Group Ukraine. – У рамках боротьби з COVID-19 компанія Winner передала службові авто волонтерам, громадським організаціям, фондам, лікарям – тим, хто зараз на передовій боротьби з вірусом. Також для всіх авто швидкої допомоги на базі Ford по всій Україні у березні та квітні ми проводили безкоштовне технічне обслуговування та заміну гуми на літню. А зараз ми доклали зусиль, щоб кожен учасник Пробігу зміг 31 травня відчути себе  причетним до спільної доброї справи. Чекатимемо учасників в День Києва, щоб в онлайні “подолати” дистанцію заходу“.

#ПробігONлайн

31 травня 2020 року

старт о 9:00 на  probig.kiev.ua

28-й “Пробіг під каштанами“

30 травня 2021 року

старт о 9:00 на Майдані Незалежності, Київ

 

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Теги: Пробіг під каштанами
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Источник: Ivona bigmir)net
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