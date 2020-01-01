Что ждет сегодня представителей Зодиакального круга в работе и любви.

Гороскоп на 3 мая 2020 для всех знаков Зодиака pinterest.com

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Гороскоп на 3 мая 2020:

Овен

Сегодня пришло время задуматься о том, чего вы хотите достичь в ближайшем будущем - день хорош для планирования, консультаций у психолога и налаживания отношений с партнерами. Вечер посвятите второй половинке или родным - приготовьте вкусный ужин и послушайте хорошую музыку.

Телец

Тельцам сегодня будет удаваться почти все, за что бы вы не взялись. День хорош для ремонта, наведения порядка дома и на даче, а также для любых домашних дел, которые приносят удовольствие и не очень утомляют.

Близнецы

Близнецам сегодня стоит обратить внимание на то, чего хотите именно вы - то есть, не на те вселенского масштаба вопросы, которые важны для семьи, детей и работодателя, а именно на свои стремления и желания. Сегодня есть большая вероятность наметить новый курс развития и разнообразить досуг.

Рак

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Раки на высоте - и этим все сказано. Вы упорно движетесь к достижению своей цели и мечты - и вас вряд ли что-то сможет сбить с курса. Однако, остерегайтесь завистников и недоброжелателей из ближайшего окружения - их негатив способен испортить настроение и даже повлиять на самочувствие.

Лев

Львам сегодня захочется чего-то этакого - и такой голод на интересные события будет вас толкать на смелые эксперименты, которые, возможно, отразятся в будущем на досуге и даже работе. Хорошей идеей будет общение с небанальными творческими людьми, которые подкинуть идейку-другую, просмотр интеллектуального контента и чтение психологической литературы.

Дева

Девам сегодня стоит дать себе небольшую поблажку и просто качественно отдохнуть, делая то, что приносит вам наибольшее удовольствие: если любите гулять пешком - сходите на проходку или пробежку (не забывайте о номах карантина), любите наводить порядок - закатите генеральную уборку, а если давно мечтали написать картину - посвятите день созданию своего шедевра.

Весы

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Весам не стоит перекладывать сегодня ответственность за свои промахи на людей или обстоятельства. День удачен для обдумывания будущего курса развития, работы над минувшими недочетами, а также для спокойного семейного времяпрепровождения.

Скорпион

Скорпионам сегодня стоит посвятить побольше времени себе и своим близким - хорошей идеей будет организовать интересный досуг для партнера или всей семьи. Временно одиноким Скорпионам сегодня самое время знакомиться в Сети - в этот день легко найти людей с похожими интересами.

Стрелец

Стрельцы сегодня будут подчеркнуто требовательными к себе и окружающим - и это может напрягать как их, так и вас самих. Старайтесь разбавлять раздачу “кнута“ пряниками и не доводить споры до серьезных конфликтов.

Козерог

Козероги сегодня будут легкими и приятными в общении - потому самое время заводить знакомства и искать бизнес-партнеров. День удачен для получения новых знаний, начала отношений, а для тех, у кого уже есть “половинка“ - активной личной жизни и экспериментов в сексе.

Водолей

Водолеям сегодня нужно больше времени проводить на воздухе, но не забывайте о безопасности в карантин. День удачен для творчества, накопления новых знаний, а также для кулинарных экспериментов.

Рыбы

Рыбам сегодня нужно присмотреться к своему кругу общения - возможно, самое время распрощаться с некоторыми людьми, которые преследуют корыстные цели или тянут вас на дно. День удачен для занятий спортом, йогой и дыхательный гимнастики - отличной идеей будет позаниматься в паре.

Ранее мы писали, что выставку цветов на Певческом поле можно посетить онлайн.

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