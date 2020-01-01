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Конец близко? Украину планируют перевести на адаптивный карантин

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Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль .
Конец близко? Украину планируют перевести на адаптивный карантин
Конец близко? Украину планируют перевести на адаптивный карантин
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28 апреля 2020 года на Совете экономического развития Украины Кабинет Министров беседовал с ведущими специалистами в области экономики. Главная тема обсуждения - правительственный план о запуске адаптивного карантина. Что такое адаптивный карантин и когда его введут, расскажет Ivona.

Сегодня, 29 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о возможности введения на территории Украины адаптивного карантина. Это означает, что карантинные меры безопасности будут вводиться регионально, в зависимости от наличия или интенсивности вспышек коронавируса.

Соответствующие меры планируют принять после 11 мая (предварительная дата окончания карантина в Украине).

Также премьер-министр отметил, что ношение масок, социальная дистанция, санитайзеры - все это, вероятней всего, станет для жителей Украины нормой, повседневностью, к которой придется привыкнуть не зависимо от того, функционирует ли общественный транспорт, работают ли развлекательные учреждения и пр.

Ранее мы рассказывали о появлении в Украине электронных паспортов.

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Теги: карантин, карантин в украине, адаптивный карантин, Кабинет Министров
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Источник: ivona bigmir)net

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