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Лунный календарь окрашивания волос на май 2020

Спецтема: Астрология
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Благоприятные и неблагоприятные дни для окрашивания волос в последний месяц весны 2020 года.
Лунный календарь окрашивания волос на май 2020
Лунный календарь окрашивания волос на май 2020
pinterest.com

Будет ли Луна благосклонна к цветовым экспериментам с волосами в мае 2020 года, расскажет Ivona.

1 мая 2020 - Луна растущая, во Льве. Сегодня возможно окрашивание только в натуральные красители и естественные оттенки.

Лунный календарь окрашивания волос на май 2020
Лунный календарь окрашивания волос на май 2020
pinterest.com

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2 мая 2020 - Луна растущая, в Деве. Удачный день для закрашивания седины и отросших корней.

3 мая 2020 - Луна растущая, в Деве. Окрашивание в темные оттенки привлечет финансовый успех.

4 мая 2020 - Луна растущая, в Весах. Кардинальная смена имиджа привлечет поклонников.

5 мая 2020 - Луна растущая, в Весах. Сегодня возможны лишь оздоровительные процедуры для волос.

6 мая 2020 - Луна растущая, в Скорпионе. Для окрашивания выберите оттенки, максимально приближенные к вашему натуральному цвету.

7 мая 2020 - Полнолуние в Скорпионе. Нейтральный период для покраски.

Лунный календарь окрашивания волос на май 2020
Лунный календарь окрашивания волос на май 2020
pinterest.com

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8 мая 2020 - Луна убывающая, в Стрельце. Благоприятный день для всех видов окрашивания.

9 мая 2020 - Луна убывающая, в Стрельце. Окрашивание в яркие, нестандартные цвета улучшит ваше самочувствие и привлечет внимание окружающих.

10 мая 2020 - Луна убывающая, в Стрельце. Подберите для окрашивания необычный оттенок или сложную, многослойную технику.

11 мая 2020 - Луна убывающая, в Козероге. Любые эксперименты с цветами и оттенками сегодня буду удачными.

12 мая 2020 - Луна убывающая, в Козероге. Для окрашивания лучше всего выбрать естественный оттенок.

13 мая 2020 - Луна убывающая, в Водолее. Неблагоприятный для окрашивания день.

Лунный календарь окрашивания волос на май 2020
Лунный календарь окрашивания волос на май 2020
pinterest.com

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14 мая 2020 - Луна убывающая, в Водолее. Сегодня красить волосы не рекомендуется, в крайнем случае - замаскировать седину или корни.

15 мая 2020 - Луна убывающая, в Рыбах. Неудачный день для смены цвета.

16 мая 2020 - Луна убывающая, в Рыбах. Поэкспериментируйте с темными оттенками - они принесут вам успехи в бизнесе.

17 мая 2020 - Луна убывающая, в Рыбах. Окрашивание в этот день противопоказано.

18 мая 2020 - Луна убывающая, в Овне. Сегодня более удачным будет окрашивание в естественных тонах.

19 мая 2020 - Луна убывающая, в Овне. Удачный день для экспериментов с цветами.

Лунный календарь окрашивания волос на май 2020
Лунный календарь окрашивания волос на май 2020
pinterest.com

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20 мая 2020 - Луна убывающая, в Тельце. От цвета окрашивания будет зависеть ваше настроение: спокойные оттенки принесут умиротворение.

21 мая 2020 - Луна убывающая, в Тельце. Окрашивание сегодня может принести финансовые проблемы.

22 мая 2020 - Новолуние в Тельце. Неблагоприятный день для окрашивания волос.

23 мая 2020 - Луна растущая, в Близнецах. Сегодня свой выбор лучше остановить на окрашивании в естественные цвета.

24 мая 2020 - Луна растущая, в Близнецах. Окрашивание сегодня может серьезно навредить здоровью ваших волос.

25 мая 2020 - Луна растущая, в Раке. В этот день стоит лишь освежить уже имеющийся оттенок.

Лунный календарь окрашивания волос на май 2020
Лунный календарь окрашивания волос на май 2020
pinterest.com

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26 мая 2020 - Луна растущая, в Раке. Отдайте предпочтение светлым оттенкам.

27 мая 2020 - Луна растущая, во Льве. Неблагоприятный день для экспериментов со сменой имиджа.

28 мая 2020 - Луна растущая, во Льве. Новое окрашивание принесет уверенность в себе.

29 мая 2020 - Луна растущая, во Льве. Смена цвета не пойдет вам на пользу.

30 мая 2020 - Луна растущая, в Деве. Если хотите оздоровить ваши локоны, окрасьте их в естественные светлые оттенки.

31 мая 2020 - Луна растущая, в Деве. Окрашивание возможно лишь натуральными красителями.

Лунный календарь окрашивания волос на май 2020
Лунный календарь окрашивания волос на май 2020
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, когда в мае 2020 года будут магнитные бури.

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Источник: ivona bigmir)net

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