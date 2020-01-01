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Документ здоровья: Что такое "иммунные паспорта" и будут ли их вводить в Украине

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Зачем нужны иммунные паспорта во время пандемии COVID-19 и что говорят ученые о целесообразности их введения .

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Во время пандемии коронавируса COVID-19 несколько стран мира, включая Германию, Италию, Грецию, Турцию и США, рассматривают использование так называемых “иммунных паспортов“, чтобы обеспечить частичное послабление карантина. Об этом пишет Babel, ссылаясь на иностранные источники.

Так, иммунные паспорта планируют выдавать гражданам, переболевшим COVID-19. По предварительной информации, граждан, получивших иммунный паспорт, могут избавить от необходимости придерживаться строгого карантина и они вернутся к работе. Также “иммунные паспорта“, по мнению экспертов в области туризма, смогут понадобиться после открытия границ для совершения иностранных поездок.

Однако ВОЗ неоднозначно высказывается по поводу целесообразности выдачи иммунных паспортов в момент распространения COVID-19.

Так что же представляет из себя иммунный паспорт, зачем он нужен и какие аргументы за и против высказывают эксперты - читайте далее в материале.

  • Что такое “иммунный паспорт“

Иммунные паспорта - это особые биологические удостоверения личности, которые показывают, что его предъявитель не может заразить окружающих COVID-19, поскольку в его крови выявили антитела к вирусу. Использовать такие документы планируют как для эффективного “поднятия“ экономики стран, выходящих из карантина, так и в сфере туризма. Об этом пишет The Indian Express. Предполагается, что используя такие паспорта, граждане смогут вернуться к работе, которая, в частности, касается тесного контакта с людьми. Есть информация о том, что гражданам с “иммунными паспортами“ разрешат работать в авиакомпаниях, отелях, сфере услуг еще до завершения пандемии.

Так, отмечается, что такие паспорта будут выдавать в Германии - по результатам поголовного тестирования населения на антитела к COVID-19.

А в Великобритании министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, который сам переболел COVID-19, предположил, что такой сертификат может быть в форме браслета.

Документ здоровья: Что такое
Документ здоровья: Что такое "иммунные паспорта" и будут ли их вводить в Украине
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Кроме того, иностранные СМИ сообщают, что идею с иммунными паспортами активно поддержали власти Италии, которая больше всего пострадала от пандемии коронавируса. Стратегия выхода из режима карантина в этой стране включает обязательные тесты на антитела с последующей выдачей “сертификатов“, а в некоторых регионах “иммунные паспорта“ уже выдают.

Также вопрос с паспортами обсуждают в США, о чем недавно сообщил CNN главный помощник Трампа доктор Энтони Фоси.

К слову, подобие иммунного паспорта уже используют в сфере туризма в КНР. Об этом пишет Сегодня. Так, сообщается, что с 12 апреля все желающие остановиться в отелях Пекина должны предъявить справку об отсутствии коронавируса.

Справка должна быть выдана не ранее чем за неделю до заселения, в ней нужно указать специальный код, подтверждающий отсутствие COVID-19. Чтобы избежать фальсификации сертификатов, полиции китайской столицы дали поручение усилить меры контроля, – сообщил представитель городского управления Пекина по культуре и туризму Чжоу Вэйминь.

Документ здоровья: Что такое
Документ здоровья: Что такое "иммунные паспорта" и будут ли их вводить в Украине
pinterest.com

  • Где уже действуют иммунные паспорта

Сертификаты о наличии антител к новому вирусу уже действуют в Чили, где более 4 600 людей излечились от коронавируса - им выдают физические или цифровые карточки, сообщает The Washington Post. По информации, владельцы таких карточек избавляются от многих ограничений карантина.

В Греции к началу летнего сезона рассматривают введение для туристов “паспортов здоровья“. Какой будет процедура их оформления и использования - пока неясно. Туристам, решившим посетить до конца пандемии курорты Турции - также нужно будет представить медицинские справки, которые определят международные органы. 

  • Мнения против “иммунных паспортов“​

Несмотря на видимый позитив от введения “паспортов здоровья“, ученые рекомендуют мировым правительствам не действовать поспешно, поскольку нехватка информации о коронавирусе может спровоцировать нежелательные результаты: например, до сих пор точно не ясно, как долго действует полученный иммунитет у переболевших, и у всех ли он вырабатывается.

Так, недавно сообщалось, что в Фуданьском университете в Шанхае исследовали сыворотку крови у 175 выздоравливающих, у большинства из которых антитела к Covid-19 вырабатывались через 10-15 дней после появления симптомов. Однако у трети пациентов уровень антител был низким, а у 10 выздоровевших пациентов их не обнаружили вовсе.

Сомнения в том, что антитела к коронавирусу вырабатываются у всех пациентов, включая тех, у кого вирус протекал бессимптомно, высказали ранее и в лаборатории по обнаружению патогенов в Институте Пастера. А профессор Питер Опеншоу из британской правительственной группы по новым угрозам от респираторных вирусов, заявил, что из-за того, что пока не выяснили, как долго действует иммунитет после Covid-19, “иммунные паспорта“ должны быть временной мерой, а те, кто их получает - обязаны оставаться под наблюдением врачей. 

Документ здоровья: Что такое
Документ здоровья: Что такое "иммунные паспорта" и будут ли их вводить в Украине
pinterest.com

  • Позиция ВОЗ

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Эксперты ВОЗ на днях высказались негативно по поводу выдачи “иммунных паспортов“ и предупредили, что нет доказательств того, что при наличии антител в крови людей, которые переболели Covid-19, они защищены от повторного заражения. 

Некоторые правительства предположили, что обнаружение антител к вирусу SARS-CoV-2, вызывающему COVID-19, может служить в качестве основы для «паспорта иммунитета» или «сертификата без риска», который позволил бы людям путешествовать или возвращаться на работу, предполагая, что они защищены от повторного заражения. В настоящее время нет доказательств того, что люди, которые выздоровели от COVID-19 и имеют антитела, защищены от второй инфекции, - заявляют в ВОЗ,

Кроме того, в ВОЗ сообщили, что введение “паспортов“ может иметь серьезные последствия, если люди с антителами к коронавирусу, станут игнорировать важные правила безопасности, ошибочно считая, что не могут заразиться повторно.

Также эксперты ВОЗ отметили, что тесты для выявления антител к коронавирусу требуют дальнейшего усовершенствования:

Лабораторные тесты, которые выявляют антитела к SARS-CoV-2 у людей, включая быстрые иммунодиагностические тесты, нуждаются в дальнейшей проверке для определения их точности и надежности. 

Эти тесты также должны точно отличать инфекции от SARS-CoV-2 и вызванные известным набором из шести человеческих коронавирусов. Четыре из этих вирусов вызывают простуду и широко распространены. Остальные два - это вирусы, вызывающие респираторный синдром на Ближнем Востоке и острый респираторный синдром. Люди, инфицированные любым из этих вирусов, могут продуцировать антитела, которые перекрестно реагируют с антителами, продуцируемыми в ответ на инфекцию SARS-CoV-2. - заявили в ВОЗ. 

При этом в ВОЗ отметили, что прекращать тестирование населения не стоит - поскольку тесты помогут увидеть полную картину распространения вируса.

Документ здоровья: Что такое
Документ здоровья: Что такое "иммунные паспорта" и будут ли их вводить в Украине
pinterest.com

  • Что в Украине

В Украине пока не говорят о введении “паспортов здоровья“, но  санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что вскоре начнется кампания иммуноферментной диагностики, во время которой медики будут определять наличие коронавируса в крови, а также иммунитета к Covid-19. По его словам, Украина может стать пятой страной в мире, где будет запущена такая ИФА-диагностика.

По поводу ослаблений карантинных мер в Украине высказался вчера, 29 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он заявил о возможности введения на территории Украины адаптивного карантина, при котором меры безопасности будут вводиться регионально, в зависимости от наличия и интенсивности вспышек коронавируса. 

Ранее мы писали, что 4 страны в Европе начали выходить из карантина - как это происходит.

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Теги: ВОЗ, карантин, справка, иммунная система, Covid 19, коронавирус, путешествия, отдых
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Источник: IVONА bigmir)net

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