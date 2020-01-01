Пасха 2020 дома: Где и когда смотреть трансляцию праздничных богослужений
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Уже в это воскресение, 19 апреля, православные и греко-католики во всем мире отмечают один из самых больших праздников - Пасху. Суть праздника - почтить чудо Воскресения Сына Божьего Иисуса Христа, которое, согласно Библии, случилось на третий день после его мученической смерти на кресте. Праздник кроме сакрального имеет символическое значение: чудо воскресение дает надежду всем верующим, что их душа не умрет вместе с телом, а обретет жизнь вечную. Кроме того, день Пасхи символизирует обновление всего живого весной, включая и самих верующих, которые перед Пасхой придерживаются полуторамесячного Поста и очищаются духовно и физически.
В светлый праздник Пасхи верующие освящают в церкви ритуальную еду - сдобные куличи, крашенные яйца, а также блюда, которых не ели в Пост. В Великую Субботу перед праздником в Церквях проводят масштабное богослужение, после которого начинают освящать корзины - “святить паски“. Также освящение пасхальных корзин проводят после утренней службы в Воскресенье.
В 2020 году Светлый праздник Пасхи припадает на период карантина из-за распространения коронавируса COVID-19, потому власть призывает верующих приобщиться к великому празднику, не выходя из дому - пожилых людей, тех, кто плохо себя чувствует, и все категории украинцев, находящихся в зоне риска заразиться коронавирусом, просят смотреть службы онлайн.
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Для тех, кто все-таки решил освятить пасхальную корзину - главы православных и греко-католических церквей пообещали проводить освящение на открытом воздухе, с небольшими группами людей.
Как именно будет проходить освящение и не отменят ли его после численных случаев заражения в Киево-Печерской Лавре - будет известно ближе к самому празднику.
Несколько украинских телеканалов проведут трансляции праздничных пасхальных служб из главных православных и греко-католических храмов в режиме реального времени.
Предлагаем узнать, где и когда можно посмотреть службы онлайн на Пасху-2020:
Украинская греко-католическая церковь
19 апреля, начало трансляции в 7.00, продлится - до 11.00 - будут транслировать:
- телеканал ICTV
- 24 канал
- UA: Первый.
Православная церковь Украины
18 апреля, трансляция пасхальной службы из православного храма начнется службы в 23.00 в Великую Субботу, а закончится в 3.00 в Воскресенье, 19 апреля. Трансляции проведет:
- 24 канал
- 1 + 1
- UA: Первый.
УПЦ МП
18 апреля, начало онлайн-трансляции в 23.00 в Великую Субботу, завершится в 3.00 в Воскресение,19 апреля. Телетрансляцию проведут:
- канал Украины
- Интер.
Напоминаем, что трансляции церковных служб в преддверие Пасхи, а также самой пасхальной службы также можно смотреть на страницах больших украинских Церквей и храмов.
Ранее мы писали, чего нельзя делать в Великую Субботу перед Пасхой.
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