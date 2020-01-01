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Пасха 2020 дома: Где и когда смотреть трансляцию праздничных богослужений

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Украинские телеканалы будут транслировать пасхальные службы, также их можно будет посмотреть на страницах храмов .

Пасха 2020 дома: Где и когда смотреть трансляцию праздничных богослужений
Пасха 2020 дома: Где и когда смотреть трансляцию праздничных богослужений
pinterest.com

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Уже в это воскресение, 19 апреля, православные и греко-католики во всем мире отмечают один из самых больших праздников - Пасху. Суть праздника - почтить чудо Воскресения Сына Божьего Иисуса Христа, которое, согласно Библии, случилось на третий день после его мученической смерти на кресте. Праздник кроме сакрального имеет символическое значение: чудо воскресение дает надежду всем верующим, что их душа не умрет вместе с телом, а обретет жизнь вечную. Кроме того, день Пасхи символизирует обновление всего живого весной, включая и самих верующих, которые перед Пасхой придерживаются полуторамесячного Поста и очищаются духовно и физически.

В светлый праздник Пасхи верующие освящают в церкви ритуальную еду - сдобные куличи, крашенные яйца, а также блюда, которых не ели в Пост. В Великую Субботу перед праздником в Церквях проводят масштабное богослужение, после которого начинают освящать корзины - “святить паски“. Также освящение пасхальных корзин проводят после утренней службы в Воскресенье.

В 2020 году Светлый праздник Пасхи припадает на период карантина из-за распространения коронавируса COVID-19, потому власть призывает верующих приобщиться к великому празднику, не выходя из дому - пожилых людей, тех, кто плохо себя чувствует, и все категории украинцев, находящихся в зоне риска заразиться коронавирусом, просят смотреть службы онлайн.

Пасха 2020 дома: Где и когда смотреть трансляцию праздничных богослужений
Пасха 2020 дома: Где и когда смотреть трансляцию праздничных богослужений
facebook.com/Fakty.ICTV

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Для тех, кто все-таки решил освятить пасхальную корзину - главы православных и греко-католических церквей пообещали проводить освящение на открытом воздухе, с небольшими группами людей.

Как именно будет проходить освящение и не отменят ли его после численных случаев заражения в Киево-Печерской Лавре - будет известно ближе к самому празднику.

Несколько украинских телеканалов проведут трансляции  праздничных пасхальных служб из главных православных и греко-католических храмов в режиме реального времени.

Предлагаем узнать, где и когда можно посмотреть службы онлайн на Пасху-2020:

Украинская греко-католическая церковь

19 апреля, начало трансляции в 7.00, продлится - до 11.00 - будут транслировать:

  • телеканал ICTV
  • 24 канал
  • UA: Первый.

Православная церковь Украины

18 апреля, трансляция пасхальной службы из православного храма начнется службы в 23.00 в Великую Субботу, а закончится в 3.00 в Воскресенье, 19 апреля. Трансляции проведет:

  • 24 канал
  • 1 + 1
  • UA: Первый.

УПЦ МП

18 апреля, начало онлайн-трансляции в 23.00 в Великую Субботу, завершится в 3.00 в Воскресение,19 апреля. Телетрансляцию проведут:

  • канал Украины
  • Интер.

Пасха 2020 дома: Где и когда смотреть трансляцию праздничных богослужений
Пасха 2020 дома: Где и когда смотреть трансляцию праздничных богослужений
V_Zelenskiy_official

Напоминаем, что трансляции церковных служб в преддверие Пасхи, а также самой пасхальной службы также можно смотреть на страницах больших украинских Церквей и храмов.

Ранее мы писали, чего нельзя делать в Великую Субботу перед Пасхой. 

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Теги: Пасха 2020, карантин, онлайн, коронавирус, Православие
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Источник: IVONА bigmir)net

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