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Сколько можно хранить вареные яйца?

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Вкрутую, всмятку, без скорлупы, а также перепелиные!
Сколько можно хранить вареные яйца?
Сколько можно хранить вареные яйца?
pinterest.com

Вареные яйца - важная составляющая человеческого рациона с момента появления и развития птицеводства. Неудивительно, что этот просто на первый взгляд продукт до сих пор занимает лидирующие позиции среди обязательных продовольственных покупок. Вареное яйцо ценят за вкусовые качества, обилие полезных микроэлементов, а также универсальность: из него готовят салаты, закуски, его маринуют, а также оно может служить прекрасным дополнением к основным блюдам. Сколько же хранятся вареные яйца в разных условиях, расскажет Ivona.

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Сроки хранения вареных куриных яиц

  • В холодильнике

Холодильная камера - лучшее место для того, чтобы хранить в нем вареные яйца. Если соблюдать определенные правила (например, температурный режим от +2 до +4 градусов по Цельсию), яйца хранятся там до 20 дней. Конечно, много зависит от того, куда именно в холодильник вы планируете поставить лоток. Ни в коем случае не складывайте вареные яйца в дверцу холодильника - там они “проживут“ не дольше недели из-за постоянного перепада температур. Идеальное место - средняя полка в холодильнике. Поставьте лоток поближе к задней стенке - это продлит срок хранения.

Сколько можно хранить вареные яйца?
Сколько можно хранить вареные яйца?
pinterest.com

Конечно, не только температурный режим и место в холодильнике влияют на то, сколько вареное яйцо может сохранять свою свежесть. Важным фактором является также и способ приготовления:

  • яйца всмятку (время приготовления - около 5 минут) хранятся 2 дня
  • яйца вкрутую (время приготовления - 10-15 минут) - до 14 дней.

Если скорлупа яйца надтреснула во время приготовления, хранить в холодильной камере его можно до 4 дней.

Замораживать вареные яйца - плохая идея. От этого они теряют не только вкус и текстуру, но и практически все полезные микроэлементы.

Если вы все же приняли решение заморозить вареное яйцо, в морозильную камеру можно отправлять исключительно желтки. Они могут храниться там до года (в герметичной упаковке).

Сколько можно хранить вареные яйца?
Сколько можно хранить вареные яйца?
pinterest.com

Вареные яйца нередко считаются “походной“ едой, или едой для путешествий: вкусный и сытный продукт занимает крайне мало места и способен восстановить потраченные килокалории. Однако мало кто знает, что “срок жизни“ вареного яйца вне холодильника крайне невелик - приблизительно 12 часов. Оберните вареное яйцо в бумажную обертку, полиэтилен или пластик значительно сокращают срок хранения этого продукта.

При температуре в комнате не выше +20 градусов по Цельсию, яйцо всмятку необходимо употребить в течение 20 часов, яйцо вкрутую - 2-3 дней. Однако специалисты советуют не искушать судьбу, и употреблять этот продукт как можно скорее: чем ближе время истечения срока хранения, тем больше вероятность отравиться вареными яйцами.

Сколько можно хранить вареные яйца?
Сколько можно хранить вареные яйца?
pinterest.com

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Где и сколько хранить вареные яйца без скорлупы?

Как и в случае с их собратьями в скорлупе, холодильник - лучшее место для очищенных вареных яиц. Но без своей защитной оболочки они и там могут храниться лишь 2-3 дня. Если мы говорим о хранении за пределами холодильной камеры, вареное яйцо без скорлупы необходимо употребить на протяжении 12 часов с момента варки и очистки.

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Сроки хранения вареных перепелиных яиц

Этот продукт, в отличие от куриных яиц, имеет небольшой “срок жизни“. Вареное перепелиное яйцо хранится в холодильнике до 7 дней, при комнатной температуре - всего 10-12 часов. Если яйцо треснуло при варке, в холодильнике его можно держать не более двух дней. Перепелиное вареное яйцо без скорлупы в условиях комнатной температуры необходимо употребить в течение 2-3 часов (максимум - 5), холодильной камеры - до 24 часов.

Сколько можно хранить вареные яйца?
Сколько можно хранить вареные яйца?
pinterest.com

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Теги: куриные яйца, перепелиные яйца, срок хранения, факты о еде и продуктах, полезные советы
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Источник: ivona bigmir)net

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