Вкрутую, всмятку, без скорлупы, а также перепелиные!

Вареные яйца - важная составляющая человеческого рациона с момента появления и развития птицеводства. Неудивительно, что этот просто на первый взгляд продукт до сих пор занимает лидирующие позиции среди обязательных продовольственных покупок. Вареное яйцо ценят за вкусовые качества, обилие полезных микроэлементов, а также универсальность: из него готовят салаты, закуски, его маринуют, а также оно может служить прекрасным дополнением к основным блюдам. Сколько же хранятся вареные яйца в разных условиях, расскажет Ivona.

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Сроки хранения вареных куриных яиц

В холодильнике

Холодильная камера - лучшее место для того, чтобы хранить в нем вареные яйца. Если соблюдать определенные правила (например, температурный режим от +2 до +4 градусов по Цельсию), яйца хранятся там до 20 дней. Конечно, много зависит от того, куда именно в холодильник вы планируете поставить лоток. Ни в коем случае не складывайте вареные яйца в дверцу холодильника - там они “проживут“ не дольше недели из-за постоянного перепада температур. Идеальное место - средняя полка в холодильнике. Поставьте лоток поближе к задней стенке - это продлит срок хранения.

Сколько можно хранить вареные яйца? pinterest.com

Конечно, не только температурный режим и место в холодильнике влияют на то, сколько вареное яйцо может сохранять свою свежесть. Важным фактором является также и способ приготовления:

яйца всмятку (время приготовления - около 5 минут) хранятся 2 дня

яйца вкрутую (время приготовления - 10-15 минут) - до 14 дней.

Если скорлупа яйца надтреснула во время приготовления, хранить в холодильной камере его можно до 4 дней.

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Замораживать вареные яйца - плохая идея. От этого они теряют не только вкус и текстуру, но и практически все полезные микроэлементы.

Если вы все же приняли решение заморозить вареное яйцо, в морозильную камеру можно отправлять исключительно желтки. Они могут храниться там до года (в герметичной упаковке).

Сколько можно хранить вареные яйца? pinterest.com

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Вареные яйца нередко считаются “походной“ едой, или едой для путешествий: вкусный и сытный продукт занимает крайне мало места и способен восстановить потраченные килокалории. Однако мало кто знает, что “срок жизни“ вареного яйца вне холодильника крайне невелик - приблизительно 12 часов. Оберните вареное яйцо в бумажную обертку, полиэтилен или пластик значительно сокращают срок хранения этого продукта.

При температуре в комнате не выше +20 градусов по Цельсию, яйцо всмятку необходимо употребить в течение 20 часов, яйцо вкрутую - 2-3 дней. Однако специалисты советуют не искушать судьбу, и употреблять этот продукт как можно скорее: чем ближе время истечения срока хранения, тем больше вероятность отравиться вареными яйцами.

Сколько можно хранить вареные яйца? pinterest.com

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Где и сколько хранить вареные яйца без скорлупы?

Как и в случае с их собратьями в скорлупе, холодильник - лучшее место для очищенных вареных яиц. Но без своей защитной оболочки они и там могут храниться лишь 2-3 дня. Если мы говорим о хранении за пределами холодильной камеры, вареное яйцо без скорлупы необходимо употребить на протяжении 12 часов с момента варки и очистки.

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Сроки хранения вареных перепелиных яиц

Этот продукт, в отличие от куриных яиц, имеет небольшой “срок жизни“. Вареное перепелиное яйцо хранится в холодильнике до 7 дней, при комнатной температуре - всего 10-12 часов. Если яйцо треснуло при варке, в холодильнике его можно держать не более двух дней. Перепелиное вареное яйцо без скорлупы в условиях комнатной температуры необходимо употребить в течение 2-3 часов (максимум - 5), холодильной камеры - до 24 часов.

Сколько можно хранить вареные яйца? pinterest.com

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