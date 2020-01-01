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Чего нельзя делать в Великую Субботу перед Пасхой

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Какие существуют церковные запреты и народные поверья, касающиеся Субботы перед Пасхой .

Чего нельзя делать в Великую Субботу перед Пасхой
Чего нельзя делать в Великую Субботу перед Пасхой
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Страстная суббота, или Великая суббота отмечается за день до светлого Праздника Пасхи, то есть в 2020 году она приходится на 18 апреля. Традиционно, Великая Суббота, которая наступает после Страстной Пятницы и является преддверием одного из самых больших христианских праздников, считается днем примирения, доброты и всепрощения.

С вечера Великой Субботы в христианских церквях и храмах начинают освящать традиционные пасхальные куличи, “крашенки“ и писанки и все продукты “пасхальной корзины“. Однако, в 2020 из-за распространения коронавируса и введения всеукраинского карантина - традиции празднования придется немного изменить.

Напоминаем, что в этом году Великая Суббота и сам Светлый праздник Пасхи припадают на период всеукраинского карантина из-за COVID-19 - потому власти призывают верующих оставаться дома и смотреть службы онлайн. В частности, утреннюю субботнюю Службу можно посмотреть на сайте Спасо-Преображенского Собора в Киеве, а праздничные пасхальные службы будут транслировать несколько центральных телеканалов. 

Традиции Великой Субботы

Каждый год в субботу перед Пасхой в Иерусалиме происходит схождение Благодатного огня. Многие тысячи паломников собираются в этот день в храме Воскресения Христова, чтобы наблюдать одно из главных чудес православной церкви. В этом году, ввиду распространения эпидемии COVID-19 церемония схождения Благодатного огня пройдет в несколько видоизмененной форме: в Храме Гроба Господня будет одновременно находится не более 20 человек, включая ключника, представителей нескольких христианских Церквей и телевизионщиков, которые будут вести онлайн трансляцию церемонии. 

Также, несмотря на карантин, в Иерусалиме пообещали передать Благодатный огонь в другие христианские страны, максимально соблюдая карантинные меры.

Церемонию схождения Благодатного Огня можно будет увидеть на центральных каналах в Субботу, 18 апреля 2020.

Также предлагаем узнать, чего категорически не стоит делать в Субботу перед Пасхой -2020:

Чего нельзя делать в Великую субботу 2020

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  • В Великую субботу в преддверие Светлого праздника запрещено заниматься тяжелым трудом, устраивать генеральную уборку, стирать, готовить что-то помимо продуктов для пасхальной корзины.
  • Поскольку Страстная суббота - это заключительный день Великого поста, поэтому рекомендуется в эти сутки не употреблять в еду скоромное - воздержаться от мяса, рыбы, яиц, молока и алкоголя. 
  • Также не стоит в этот день придаваться супружеской страсти - последний день Поста лучше провести в духовной и физической чистоте. 
  • Также считается, что в этот день нельзя отказывать в просьбах и не скупиться на милостыню для малоимущих.

Чего нельзя делать в Великую Субботу перед Пасхой
Чего нельзя делать в Великую Субботу перед Пасхой
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Что нужно делать в Великую Субботу 2020

  • В Великую Субботу должно молиться, вспоминая жертву Иисуса
  • Закончить приготовления "пасхальной корзины" - испечь или украсить уже готовые куличи, покрасить яйца и приготовить еду, которой разговляются на Пасху. В народе считается, что перед тем, как готовить блюда для "пасхальной корзины" - должно переодеться во все идеально чистое.
  • В этот день стоит оказывать посильную помощь ближним, подавать милостыню и стараться очиститься от негативных мыслей.

Приметы на Страстную субботу

  • Предки считали, что какая погода стоит в этот день - таким и лето будет.
  • Кто поженится в Страстную субботу - очень скоро разойдется.
  • Кто заливисто хохочет в Страстную субботу - будет горько плакать на протяжении года.
  • Тем, кто бодрствует в ночь с субботы перед пасхой - весь год будет благоволить удача: отступят болезни, урожай богатым будет, а незамужним девушкам - женихи найдутся. 

Ранее мы писали, когда перед Пасхой красят яйца. 

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Теги: обычаи, традиции, Пасха-2020, Великая Суббота
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Источник: IVONА bigmir)net

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