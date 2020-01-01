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Погода на Пасху: ТОП-10 главных примет

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Что предвещает нам погода в этот праздничный день?
Погода на Пасху: ТОП-10 главных примет
Погода на Пасху: ТОП-10 главных примет
pinterest.com

Порой кажется, что в праздновании Пасхи и соблюдении традиции и обычаев в этот период, буквально каждая мелочь имеет свое символическое и мистическое значение. Отсюда и бесчисленное количество примет и поверий. Так как Святое воскресенье - праздник весенний, не удивительно, что большое значение придавали именно толкованию погоды - считалось, что она может повлиять на весь грядущий год, в особенности на урожай и поголовье скота. Что же на самом деле, согласно народным приметам, означает погода на Пасху, расскажет Ivona.

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1. Гроза с громом и молниями в день Пасхи является вестником поздней осени, которая пройдет в основном без осадков.

2. Если в пасхальное воскресенье просто будет идти небольшой дождь, таким же будет и остаток весны - хмурым и дождливым.

3. Пасмурная сухая погода в День Воскресения Христова означает, что грядущее летом также будет холодным и пасмурным.

Погода на Пасху: ТОП-10 главных примет
Погода на Пасху: ТОП-10 главных примет
pinterest.com

4. Хоть мороз на Пасху - большая редкость, эту примету воспринимает в народе благосклонно, ведь она сулит богатый и обильный урожай.

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5. Густой туман в праздничный день сигнализирует о скором потеплении.

6. Если до Святого воскресенья на улицах еще лежал снег, а в праздничный день - сошел, это также является добрым знаком - ждите урожайного года.

7. Яркий закат, окрашенный разными цветами, на Пасху - вестник удачного года.

Погода на Пасху: ТОП-10 главных примет
Погода на Пасху: ТОП-10 главных примет
pinterest.com

8. Погода на Страстную неделю также может быть достаточно “красноречивой“. К примеру, считается, если все шесть предпраздничных дней держится скверная погода с дождями и грозами, впору ждать позднюю, сухую осень.

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9. Пристально следили и за погодой в первый вторник после Пасхи: если в этот день погода была ясной и солнечной, можно ожидать холодного и дождливого лета.

10. Яркое, звездное небо на Пасху предвещает скорые заморозки.

Погода на Пасху: ТОП-10 главных примет
Погода на Пасху: ТОП-10 главных примет
pinterest.com

Ранее мы рассказывали о истории и традициях Страстной пятницы

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Теги: Пасха, Пасха 2020, приметы, приметы на Пасху, погода на Пасху
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Источник: ivona bigmir)net

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