Три отменных рецепта вкусных пасочек на праздник! Выбирайте лучший и обязательно приготовьте.

Шоколадная паска

Ингредиенты:

200 г сливочного масла

4 ст ложки какао

2 стакана сахара

0,5 стакана молока

ванилин

2 стакана муки

4 яйца

сода

изюм

грецкие орехи

Приготовление:

В алюминиевой кастрюле растопить сливочное масло, маргарин, какао, сахар и полстакана молока. Все перемешать, вскипятить и остудить. Несколько ложек этой массы отлить в чашку - для глазури. В массу добавить два стакана муки, соду и яйца, ванилин, чистый и просушенный изюм, орехи. Выпекать на медленном огне около 60 минут в форме, смазанной растительным маслом. Охладить и смазать глазурью.

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Заварная паска

Ингредиенты

5 стаканов муки

2/3 стакана молока

100 г свежих дрожжей

6 яиц

2 ст. ложки сахара

100 г сливочного масла

1/2 стакана изюма

1/4 стакана миндаля

1 ст. ложка коньяка

Приготовление:

Молоко вскипятить, заварить 1/2 стакана муки, размешать до гладкости, остудить. Влить дрожжи, разведенные в теплом молоке, перемешать и дать подняться. Добавить желтки, растертые с сахаром добела, взбить в пену белки и дать тесту еще раз подойти. Влить растопленное масло, всыпать остальную муку, замесить густое тесто, хорошо вымесить его, добавить изюм. Выложить тесто в подготовленные формы, посыпать мелко изрубленным миндалем, дать подняться и печь до золотистого цвета в разогретой до 180-200 градусов духовке.

ТОП-3 рецепта пасок на праздник pinterest.comс

Мраморная паска

Ингредиенты:

200 г сливочного масла

200 г сахара

200 г муки

5 яиц

цедра лимона и щепотка ванилина

2 ст. ложки какао, сода на кончике ножа

2 ст ложки сахарной пудры

растительное масло

Приготовление:

масло растереть с сахаром, постепенно добавляя по одному яйцу. Соду, пряности и просеянную сквозь сито муку хорошо перемешать, всыпать в полученную массу. Подготовленное тесто разделить на три части. В одну добавить какао. В смазанную форму поместить слой светлого теста, затем темного и опять светлого. Выпекать кулич в разогретой до 180 духовке в течение 25-30 минут. Готовый кулич посыпать сахарной пудрой.

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