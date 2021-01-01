ТОП-3 рецепта пасок на праздник
Три отменных рецепта вкусных пасочек на праздник! Выбирайте лучший и обязательно приготовьте.
Шоколадная паска
Ингредиенты:
- 200 г сливочного масла
- 4 ст ложки какао
- 2 стакана сахара
- 0,5 стакана молока
- ванилин
- 2 стакана муки
- 4 яйца
- сода
- изюм
- грецкие орехи
Приготовление:
- В алюминиевой кастрюле растопить сливочное масло, маргарин, какао, сахар и полстакана молока. Все перемешать, вскипятить и остудить.
- Несколько ложек этой массы отлить в чашку - для глазури.
- В массу добавить два стакана муки, соду и яйца, ванилин, чистый и просушенный изюм, орехи.
- Выпекать на медленном огне около 60 минут в форме, смазанной растительным маслом.
- Охладить и смазать глазурью.
Заварная паска
Ингредиенты
- 5 стаканов муки
- 2/3 стакана молока
- 100 г свежих дрожжей
- 6 яиц
- 2 ст. ложки сахара
- 100 г сливочного масла
- 1/2 стакана изюма
- 1/4 стакана миндаля
- 1 ст. ложка коньяка
Приготовление:
- Молоко вскипятить, заварить 1/2 стакана муки, размешать до гладкости, остудить.
- Влить дрожжи, разведенные в теплом молоке, перемешать и дать подняться.
- Добавить желтки, растертые с сахаром добела, взбить в пену белки и дать тесту еще раз подойти. Влить растопленное масло, всыпать остальную муку, замесить густое тесто, хорошо вымесить его, добавить изюм.
- Выложить тесто в подготовленные формы, посыпать мелко изрубленным миндалем, дать подняться и печь до золотистого цвета в разогретой до 180-200 градусов духовке.
Мраморная паска
Ингредиенты:
- 200 г сливочного масла
- 200 г сахара
- 200 г муки
- 5 яиц
- цедра лимона и щепотка ванилина
- 2 ст. ложки какао, сода на кончике ножа
- 2 ст ложки сахарной пудры
- растительное масло
Приготовление:
- масло растереть с сахаром, постепенно добавляя по одному яйцу.
- Соду, пряности и просеянную сквозь сито муку хорошо перемешать, всыпать в полученную массу. Подготовленное тесто разделить на три части.
- В одну добавить какао. В смазанную форму поместить слой светлого теста, затем темного и опять светлого.
- Выпекать кулич в разогретой до 180 духовке в течение 25-30 минут.
- Готовый кулич посыпать сахарной пудрой.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил