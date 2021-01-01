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ТОП-3 рецепта пасок на праздник

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Три отменных рецепта вкусных пасочек на праздник! Выбирайте лучший и обязательно приготовьте.
ТОП-3 рецепта пасок на праздник
ТОП-3 рецепта пасок на праздник
pinterest.com

Шоколадная паска

Ингредиенты:

  • 200 г сливочного масла
  • 4 ст ложки какао
  • 2 стакана сахара
  • 0,5 стакана молока
  • ванилин
  • 2 стакана муки
  • 4 яйца
  • сода
  • изюм
  • грецкие орехи

Приготовление:

  1. В алюминиевой кастрюле растопить сливочное масло, маргарин, какао, сахар и полстакана молока. Все перемешать, вскипятить и остудить.
  2. Несколько ложек этой массы отлить в чашку - для глазури.
  3. В массу добавить два стакана муки, соду и яйца, ванилин, чистый и просушенный изюм, орехи.
  4. Выпекать на медленном огне около 60 минут в форме, смазанной растительным маслом.
  5. Охладить и смазать глазурью.

ТОП-3 рецепта пасок на праздник
ТОП-3 рецепта пасок на праздник
pinterest.comс

Заварная паска 

Ингредиенты

  • 5 стаканов муки
  • 2/3 стакана молока
  • 100 г свежих дрожжей
  • 6 яиц
  • 2 ст. ложки сахара
  • 100 г сливочного масла
  • 1/2 стакана изюма
  • 1/4 стакана миндаля
  • 1 ст. ложка коньяка

Приготовление:

  1. Молоко вскипятить, заварить 1/2 стакана муки, размешать до гладкости, остудить.
  2. Влить дрожжи, разведенные в теплом молоке, перемешать и дать подняться.
  3. Добавить желтки, растертые с сахаром добела, взбить в пену белки и дать тесту еще раз подойти. Влить растопленное масло, всыпать остальную муку, замесить густое тесто, хорошо вымесить его, добавить изюм.
  4. Выложить тесто в подготовленные формы, посыпать мелко изрубленным миндалем, дать подняться и печь до золотистого цвета в разогретой до 180-200 градусов духовке.

ТОП-3 рецепта пасок на праздник
ТОП-3 рецепта пасок на праздник
pinterest.comс

Мраморная паска

Ингредиенты:

  • 200 г сливочного масла
  • 200 г сахара
  • 200 г муки
  • 5 яиц
  • цедра лимона и щепотка ванилина
  • 2 ст. ложки какао, сода на кончике ножа
  • 2 ст ложки сахарной пудры
  • растительное масло

Приготовление:

  1. масло растереть с сахаром, постепенно добавляя по одному яйцу.
  2. Соду, пряности и просеянную сквозь сито муку хорошо перемешать, всыпать в полученную массу. Подготовленное тесто разделить на три части.
  3. В одну добавить какао. В смазанную форму поместить слой светлого теста, затем темного и опять светлого.
  4. Выпекать кулич в разогретой до 180 духовке в течение 25-30 минут.
  5. Готовый кулич посыпать сахарной пудрой.

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Теги: паски, рецепты на пасху, вкусно, паска, Пасха-2021
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Источник: Ivona

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