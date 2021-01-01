ТОП-5 лучших салатов на Пасху
Порционный куриный салат
Простая в приготовлении, но очень сытная и аппетитная закуска из куриного филе. Понравится как взрослым, так и самым маленьким гурманам.
Ингредиенты
- Куриная грудинка отварная - 1 шт.
- Чеснок - 4 зубчика.
- Сыр сливочный - 200 г.
- Майонез - 50 г.
- Зеленый лук - для украшения.
Способ приготовления
- Отварите куриное филе.
- Нарежьте мелкими кубиками.
- Чеснок с сыр натрите на мелкой терке.
- Смешайте курицу чеснок, сыр и майонез в блендере.
- Из получившейся смеси сделайте шарики и посыпьте их сыром.
Панцанелла с курицей от Гордона Рамзи
Панцанелла – очень популярный овощной салат Италии, а если точней, ее региона – Тосканы. Готовится из сухариков, куриного филе, помидоров, оливкового масла, лука шалот и других ингредиентов.
Ингредиенты
- Бульон куриный – 1 литр
- Грудки куриные – 4 шт
- Чиабатта большая – ½ шт
- Оливковое масло – 40 мл
- Красный винный уксус – 2,5 ст.л.
- Лук-шалот – 2 шт
- Розмарин – 1 веточка
- Филе анчоуса – 2 шт
- Помидоры – 2 шт
- Пекинская капуста – 1 шт
- Базилик – 1 пучок
- Морская соль – по вкусу
- Перец – по вкусу
Способ приготовления
- Доведите куриный бульон до кипения.
- Добавьте куриные грудки и накройте крышкой, уменьшив огонь.
- Варите курицу 10 минут.
- Затем оставьте грудки остывать в бульоне.
- Порежьте чиабатту кубиками около 3 сантиметров.
- Выложите на противень и выпекайте в духовке 10 минут при температуре 180 градусов, чтоб кусочки стали хрустящими.
- Достаньте противень с хлебом и оставьте остывать.
- Налейте в миску масло и красный винный уксус.
- Добавьте лук шалот, нарезанный кольцами.
- Также добавьте листья розмарина и нарезанное кусочками филе анчоусов.
- Нарежьте кусочками помидоры и сложите над миской в дуршлаг.
- Слегка раздавите ложкой, чтоб выдавился сок.
- В большой салатник сложите помидоры, добавьте поджаренный хлеб и листья салата.
- Куриную грудку порвите руками на большие кусочки и добавьте в салатник.
- Все ингредиенты для заправки перемешайте с томатным соком и добавьте к салату.
Яйца фаршированные
Фаршированные яйца - отличный вариант быстрой и вкусной закуски не только на праздничный стол, но и для семейного ужина. Попробуйте, уверены, вам понравится!
Ингредиенты
- Яйцо - 10 шт.
- Филе курицы - 2 шт.
- Кефир - 100 г
- Чеснок - 100 г
- Зелень - по вкусу
- Соль - по вкусу
- Грецкие орехи - для присыпки
Способ приготовления
- Куриные грудки отварите в подсоленной воде и остудите.
- Измельчите мясо.
- Отварите яйца вкрутую и остудите.
- Разрежьте пополам, и удалить желтки из яиц.
- В блендере смешайте куриные грудки с остальными ингредиентами закуски.
- Половинки белков нафаршируйте полученной смесью.
- Украсьте измельчёнными грецкими орехами и зеленью.
Салат из языка и огурцов
Как правило, в салатах идеально сочетаются мясо и субпродукты со свежими и солеными огурцами. Для более оригинального вкуса рекомендуем вместо обычных огурцов взять огуречную закуску с горчицей.
Ингредиенты
- Говяжий язык - 400 г
- Огурцы - 600 г
- Светлое кунжутное масло - 5 ст.л.
- Соевый соус - 7 ст.л.
- Рисовый уксус - 2 ст.л.
- Белые кунжутные семечки - 5 г
- Чеснок - 2 зубчика
Способ приготовления
- Отварите язык до готовности. Чтобы легко снять кожицу с языка, его необходимо из кипящей воды сразу же положить в холодную.
- Кунжутные семена поджарьте на хорошо разогретой сковороде без масла до золотистого цвета.
- Огурцы и язык нарежьте соломкой.
- Чеснок выдавите через пресс.
- Смешайте соевый соус, кунжутное масло и рисовый уксус.
- Смешайте все ингредиенты, полейте готовой заправкой и хорошо перемешайте.
Салат с рукколой, виноградом и авокадо
Необычный салат из рукколы, винограда и авокадо украсит любое мероприятие и удивит своим необычным вкусом.
Ингредиенты
- Руккола - 1 пуч
- Авокадо - 2 шт.
- Виноград - 200 г
- Брынза - 100 г
- Кунжут - 50 г
- Масло оливковое - 2 ст.л.
- Соль - по вкусу
Способ приготовления
- Рукколу порвать руками.
- Виноградины разрезать на четвертинки, очистить от косточек.
- С авокадо снять кожицу и нарезать маленькими дольками.
- Брынзу мелко нарезать.
- Все ингредиенты аккуратно смешать в глубокой миске, посолить, поперчить, заправить оливковым маслом, посыпать кунжутом.
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