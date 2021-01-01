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ТОП-5 лучших салатов на Пасху

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Собрали для вас 5 рецептов вкусных и красивых салатов на Пасхальный стол!
ТОП-5 лучших салатов на Пасху
ТОП-5 лучших салатов на Пасху
pixabay.com

Порционный куриный салат

Простая в приготовлении, но очень сытная и аппетитная закуска из куриного филе. Понравится как взрослым, так и самым маленьким гурманам.

Ингредиенты

  • Куриная грудинка отварная - 1 шт.
  • Чеснок - 4 зубчика.
  • Сыр сливочный - 200 г.
  • Майонез - 50 г.
  • Зеленый лук - для украшения.

Способ приготовления

  1. Отварите куриное филе. 
  2. Нарежьте мелкими кубиками.
  3. Чеснок с сыр натрите на мелкой терке. 
  4. Смешайте курицу чеснок, сыр и майонез в блендере.
  5. Из получившейся смеси сделайте шарики и посыпьте их сыром.

ТОП-5 лучших салатов на Пасху
ТОП-5 лучших салатов на Пасху
pixabay.com

Панцанелла с курицей от Гордона Рамзи

Панцанелла – очень популярный овощной салат Италии, а если точней, ее региона – Тосканы. Готовится из сухариков, куриного филе, помидоров, оливкового масла, лука шалот и других ингредиентов.

Ингредиенты

  • Бульон куриный – 1 литр
  • Грудки куриные – 4 шт
  • Чиабатта большая – ½ шт
  • Оливковое масло – 40 мл
  • Красный винный уксус – 2,5 ст.л.
  • Лук-шалот – 2 шт
  • Розмарин – 1 веточка
  • Филе анчоуса – 2 шт
  • Помидоры – 2 шт
  • Пекинская капуста – 1 шт
  • Базилик – 1 пучок
  • Морская соль – по вкусу
  • Перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Доведите куриный бульон до кипения.
  2. Добавьте куриные грудки и накройте крышкой, уменьшив огонь.
  3. Варите курицу 10 минут.
  4. Затем оставьте грудки остывать в бульоне.
  5. Порежьте чиабатту кубиками около 3 сантиметров.
  6. Выложите на противень и выпекайте в духовке 10 минут при температуре 180 градусов, чтоб кусочки стали хрустящими.
  7. Достаньте противень с хлебом и оставьте остывать.
  8. Налейте в миску масло и красный винный уксус.
  9. Добавьте лук шалот, нарезанный кольцами.
  10. Также добавьте листья розмарина и нарезанное кусочками филе анчоусов.
  11. Нарежьте кусочками помидоры и сложите над миской в дуршлаг.
  12. Слегка раздавите ложкой, чтоб выдавился сок.
  13. В большой салатник сложите помидоры, добавьте поджаренный хлеб и листья салата.
  14. Куриную грудку порвите руками на большие кусочки и добавьте в салатник.
  15. Все ингредиенты для заправки перемешайте с томатным соком и добавьте к салату.

ТОП-5 лучших салатов на Пасху
ТОП-5 лучших салатов на Пасху
pixabay.com

Яйца фаршированные

Фаршированные яйца - отличный вариант быстрой и вкусной закуски не только на праздничный стол, но и для семейного ужина. Попробуйте, уверены, вам понравится!

Ингредиенты

  • Яйцо - 10 шт.
  • Филе курицы - 2 шт.
  • Кефир - 100 г
  • Чеснок - 100 г
  • Зелень - по вкусу
  • Соль - по вкусу
  • Грецкие орехи - для присыпки

Способ приготовления

  1. Куриные грудки отварите в подсоленной воде и остудите.
  2. Измельчите мясо.
  3. Отварите яйца вкрутую и остудите.
  4. Разрежьте пополам, и удалить желтки из яиц.
  5. В блендере смешайте куриные грудки с остальными ингредиентами закуски.
  6. Половинки белков нафаршируйте полученной смесью.
  7. Украсьте измельчёнными грецкими орехами и зеленью.

ТОП-5 лучших салатов на Пасху
ТОП-5 лучших салатов на Пасху
pixabay.com

Салат из языка и огурцов

Как правило, в салатах идеально сочетаются мясо и субпродукты со свежими и солеными огурцами. Для более оригинального вкуса рекомендуем вместо обычных огурцов взять огуречную закуску с горчицей.

Ингредиенты

  • Говяжий язык - 400 г
  • Огурцы - 600 г
  • Светлое кунжутное масло - 5 ст.л.
  • Соевый соус - 7 ст.л.
  • Рисовый уксус - 2 ст.л.
  • Белые кунжутные семечки - 5 г
  • Чеснок - 2 зубчика

Способ приготовления

  1. Отварите язык до готовности. Чтобы легко снять кожицу с языка, его необходимо из кипящей воды сразу же положить в холодную.
  2. Кунжутные семена поджарьте на хорошо разогретой сковороде без масла до золотистого цвета.
  3. Огурцы и язык нарежьте соломкой.
  4. Чеснок выдавите через пресс.
  5. Смешайте соевый соус, кунжутное масло и рисовый уксус.
  6. Смешайте все ингредиенты, полейте готовой заправкой и хорошо перемешайте.

ТОП-5 лучших салатов на Пасху
ТОП-5 лучших салатов на Пасху
pixabay.com

Салат с рукколой, виноградом и авокадо

Необычный салат из рукколы, винограда и авокадо украсит любое мероприятие и удивит своим необычным вкусом.

Ингредиенты

  • Руккола - 1 пуч
  • Авокадо - 2 шт.
  • Виноград - 200 г
  • Брынза - 100 г
  • Кунжут - 50 г
  • Масло оливковое - 2 ст.л.
  • Соль - по вкусу

Способ приготовления

  1. Рукколу порвать руками.
  2. Виноградины разрезать на четвертинки, очистить от косточек.
  3. С авокадо снять кожицу и нарезать маленькими дольками. 
  4. Брынзу мелко нарезать.
  5. Все ингредиенты аккуратно смешать в глубокой миске, посолить, поперчить, заправить оливковым маслом, посыпать кунжутом.

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Теги: Пасха, салаты, что приготовить, на пасху, курица
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Источник: Ivona

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