Собрали для вас 5 рецептов вкусных и красивых салатов на Пасхальный стол!

Порционный куриный салат

Простая в приготовлении, но очень сытная и аппетитная закуска из куриного филе. Понравится как взрослым, так и самым маленьким гурманам.

Ингредиенты

Куриная грудинка отварная - 1 шт.

Чеснок - 4 зубчика.

Сыр сливочный - 200 г.

Майонез - 50 г.

Зеленый лук - для украшения.

Способ приготовления

Отварите куриное филе. Нарежьте мелкими кубиками. Чеснок с сыр натрите на мелкой терке. Смешайте курицу чеснок, сыр и майонез в блендере. Из получившейся смеси сделайте шарики и посыпьте их сыром.

ТОП-5 лучших салатов на Пасху pixabay.com

Панцанелла с курицей от Гордона Рамзи

Панцанелла – очень популярный овощной салат Италии, а если точней, ее региона – Тосканы. Готовится из сухариков, куриного филе, помидоров, оливкового масла, лука шалот и других ингредиентов.

Ингредиенты

Бульон куриный – 1 литр

Грудки куриные – 4 шт

Чиабатта большая – ½ шт

Оливковое масло – 40 мл

Красный винный уксус – 2,5 ст.л.

Лук-шалот – 2 шт

Розмарин – 1 веточка

Филе анчоуса – 2 шт

Помидоры – 2 шт

Пекинская капуста – 1 шт

Базилик – 1 пучок

Морская соль – по вкусу

Перец – по вкусу

Способ приготовления

Доведите куриный бульон до кипения. Добавьте куриные грудки и накройте крышкой, уменьшив огонь. Варите курицу 10 минут. Затем оставьте грудки остывать в бульоне. Порежьте чиабатту кубиками около 3 сантиметров. Выложите на противень и выпекайте в духовке 10 минут при температуре 180 градусов, чтоб кусочки стали хрустящими. Достаньте противень с хлебом и оставьте остывать. Налейте в миску масло и красный винный уксус. Добавьте лук шалот, нарезанный кольцами. Также добавьте листья розмарина и нарезанное кусочками филе анчоусов. Нарежьте кусочками помидоры и сложите над миской в дуршлаг. Слегка раздавите ложкой, чтоб выдавился сок. В большой салатник сложите помидоры, добавьте поджаренный хлеб и листья салата. Куриную грудку порвите руками на большие кусочки и добавьте в салатник. Все ингредиенты для заправки перемешайте с томатным соком и добавьте к салату.

ТОП-5 лучших салатов на Пасху pixabay.com

Яйца фаршированные

Фаршированные яйца - отличный вариант быстрой и вкусной закуски не только на праздничный стол, но и для семейного ужина. Попробуйте, уверены, вам понравится!

Ингредиенты

Яйцо - 10 шт.

Филе курицы - 2 шт.

Кефир - 100 г

Чеснок - 100 г

Зелень - по вкусу

Соль - по вкусу

Грецкие орехи - для присыпки

Способ приготовления

Куриные грудки отварите в подсоленной воде и остудите. Измельчите мясо. Отварите яйца вкрутую и остудите. Разрежьте пополам, и удалить желтки из яиц. В блендере смешайте куриные грудки с остальными ингредиентами закуски. Половинки белков нафаршируйте полученной смесью. Украсьте измельчёнными грецкими орехами и зеленью.

ТОП-5 лучших салатов на Пасху pixabay.com

Салат из языка и огурцов

Как правило, в салатах идеально сочетаются мясо и субпродукты со свежими и солеными огурцами. Для более оригинального вкуса рекомендуем вместо обычных огурцов взять огуречную закуску с горчицей.

Ингредиенты

Говяжий язык - 400 г

Огурцы - 600 г

Светлое кунжутное масло - 5 ст.л.

Соевый соус - 7 ст.л.

Рисовый уксус - 2 ст.л.

Белые кунжутные семечки - 5 г

Чеснок - 2 зубчика

Способ приготовления

Отварите язык до готовности. Чтобы легко снять кожицу с языка, его необходимо из кипящей воды сразу же положить в холодную. Кунжутные семена поджарьте на хорошо разогретой сковороде без масла до золотистого цвета. Огурцы и язык нарежьте соломкой. Чеснок выдавите через пресс. Смешайте соевый соус, кунжутное масло и рисовый уксус. Смешайте все ингредиенты, полейте готовой заправкой и хорошо перемешайте.

ТОП-5 лучших салатов на Пасху pixabay.com

Салат с рукколой, виноградом и авокадо

Необычный салат из рукколы, винограда и авокадо украсит любое мероприятие и удивит своим необычным вкусом.

Ингредиенты

Руккола - 1 пуч

Авокадо - 2 шт.

Виноград - 200 г

Брынза - 100 г

Кунжут - 50 г

Масло оливковое - 2 ст.л.

Соль - по вкусу

Способ приготовления

Рукколу порвать руками. Виноградины разрезать на четвертинки, очистить от косточек. С авокадо снять кожицу и нарезать маленькими дольками. Брынзу мелко нарезать. Все ингредиенты аккуратно смешать в глубокой миске, посолить, поперчить, заправить оливковым маслом, посыпать кунжутом.

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