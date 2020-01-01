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Герои Ван Гога и Дали " в изоляции": В Сети повторяют знаменитые произведения искусства

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В Сети продолжается необычный челлендж "Изоляция" в котором многие воссоздали известные картины, часто сюжеты касаются карантина .

Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/groups/izoizolyacia

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В период карантина в Сети продолжают набирать оборотов необычные челленджи - чего только стоят фото с подушкой вместо платья, которые массово выкладывают пользователи. Однако, не подушкой единой - кроме приземленного и бытового юзеры Сети замахнулись на великое и вечное - и результат вышел, между прочим, потрясающим.

Так, уже несколько дней кряду Сеть буквально пестрит занятными реконструкциями великих произведений искусства - пользователи воссоздают сюжеты всемирно известных картин - и выкладывают их в соцсети. В Фейсбук даже появилась отдельная группа “Изоляция“, в которую добавили уже несколько сотен “карантинных“ копий шедевров.

Разнообразие сюжетов поражает: творческие пользователи Сети воссоздают работы Ван Гога и Дали, Пикассо, да Винчи и Климта... и это далеко не весь список.

Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/groups/izoizolyacia

Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/anastasiya.mikheyenko

Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/groups/izoizolyacia

Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/groups/izoizolyacia

Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/groups/izoizolyacia

Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/groups/izoizolyacia

Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/groups/izoizolyacia

Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/groups/izoizolyacia

Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/groups/izoizolyacia

Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/groups/izoizolyacia

Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/groups/izoizolyacia

Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/groups/izoizolyacia

Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/groups/izoizolyacia

Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/groups/izoizolyacia

И еще порция ярких и креативных копий классики:

Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/groups/izoizolyacia

Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/groups/izoizolyacia

Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/groups/izoizolyacia

Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/groups/izoizolyacia

Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/groups/izoizolyacia

Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/groups/izoizolyacia

Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/groups/izoizolyacia

Иногда героями выступают даже домашние любимцы.

Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/groups/izoizolyacia

Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/groups/izoizolyacia

Ну, и конечно же, куда без “хроник карантина“.

Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/groups/izoizolyacia

Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/groups/izoizolyacia

Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/groups/izoizolyacia

Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/groups/izoizolyacia

Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/groups/izoizolyacia

Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/groups/izoizolyacia

 

Ранее мы писали, как покрасить яйца без химии. 

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Теги: карантин, челлендж, творчество, искусство, самоизоляция
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Источник: IVONА bigmir)net

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