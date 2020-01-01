Герои Ван Гога и Дали " в изоляции": В Сети повторяют знаменитые произведения искусства

В Сети продолжается необычный челлендж "Изоляция" в котором многие воссоздали известные картины, часто сюжеты касаются карантина .
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/groups/izoizolyacia
Читай также: Недельный гороскоп на 13-19 апреля 2020 для всех знаков Зодиака
В период карантина в Сети продолжают набирать оборотов необычные челленджи - чего только стоят фото
с подушкой вместо платья, которые массово выкладывают пользователи. Однако, не подушкой единой - кроме приземленного и бытового юзеры Сети замахнулись на великое и вечное - и результат вышел, между прочим, потрясающим.
Так, уже несколько дней кряду Сеть буквально пестрит занятными реконструкциями великих произведений искусства - пользователи воссоздают сюжеты всемирно известных картин - и выкладывают их в соцсети. В Фейсбук даже появилась отдельная группа “Изоляция“, в которую добавили уже несколько сотен “карантинных“ копий шедевров.
Разнообразие сюжетов поражает: творческие пользователи Сети воссоздают работы Ван Гога и Дали, Пикассо, да Винчи и Климта... и это далеко не весь список.
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/groups/izoizolyacia
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/anastasiya.mikheyenko
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/groups/izoizolyacia
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/groups/izoizolyacia
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/groups/izoizolyacia
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/groups/izoizolyacia
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/groups/izoizolyacia
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/groups/izoizolyacia
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/groups/izoizolyacia
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/groups/izoizolyacia
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/groups/izoizolyacia
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/groups/izoizolyacia
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/groups/izoizolyacia
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/groups/izoizolyacia
И еще порция ярких и креативных копий классики:
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/groups/izoizolyacia
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/groups/izoizolyacia
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/groups/izoizolyacia
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/groups/izoizolyacia
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/groups/izoizolyacia
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/groups/izoizolyacia
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/groups/izoizolyacia
Иногда героями выступают даже домашние любимцы.
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/groups/izoizolyacia
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/groups/izoizolyacia
Ну, и конечно же, куда без “хроник карантина“.
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/groups/izoizolyacia
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/groups/izoizolyacia
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/groups/izoizolyacia
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/groups/izoizolyacia
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/groups/izoizolyacia
Как две капли: Пользователи Сети повторяют знаменитые произведения искусства
facebook.com/groups/izoizolyacia
Ранее мы писали, как покрасить
яйца без химии. Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил