Пышный тренд: Почему Инстаграм “переоделся” в подушки

По Сети путешествует стильный флешмоб - фэшионисты развлекаются как могут.

Когда человек вынужден изо дня в день довольствоваться замкнутым пространством своей возможно даже и красивой и уютной квартиры, в конечном итоге безумие приходит само собой. Арест в родных четырех стенах, невозможность выйти даже просто посидеть в любимой кофейне или пройтись по красивым историческим местам - именно так чувствует себя большинство жителей Украины. Всему виной эпидемия коронавируса, которая перекроила абсолютно все планы, установила свои правила и не собирается останавливаться на достигнутом. Уже больше двух недель мы сидим “в заключении”, пытаясь довольствоваться пересмотром уютных сериалов и красивых фильмов. Прогулка на балкон - единственный возможный способ вдохнуть свежего воздуха. Сколько еще будет продолжаться это сумасшествие неясно, поэтому нужно срочно искать удобные выходы из ситуации. Из той, которая не закончится завершением карантина, который вы будете вынуждены отметить в стенах психиатрического заведения. Ivona рассказывает, как модницы справляются с напряжением самым стильным, хоть и гротескным способом.

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Карантин, который в некоторых странах продолжается уже практически месяц, вынудил модников и простых фантазеров придумывать самые оригинальные и смешные челленджы. Впрочем, инсайдеры фэшн-индустрии не любят довольствоваться малым, поэтому если и выдумывают сумасшедшие трюки, то лишь с гротескным размахом. Так, Симон Порт Жакмюс запустил флешмоб с композициями из подручных вещей, а музеи по всему миру призывают подписчиков повторять в домашних условиях сюжеты известных картин. В Инстаграме уже несколько дней бытует другой флешмоб, завлекающих всех желающих вооружаться любимой подушкой и конструировать из нее платье. Поверьте, объемная сумка-клатч покажется на фоне этих фэшн-выдумок детским развлечением. Мы не можем упустить такой шанс продемонстрировать собственную фантазию, а потому уже приступаем к подбору идеального будуарного образа.

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По хештегу #pillowchallenge сейчас собрано уже более 10 000 фотографий, на которых пользователи делают платья из любимых подушек, перехватив их на талии ремнем. Дамы с незаурядной фантазией умудряются оформлять свои луки настолько стильно, что их незамедлительно хочется выгулять на тематической вечеринке. Туфли, сумочки, украшения, шампанское, вино, домашние любимцы - каких только дополнительных “аксессуаров” в исполнении фэшионист мы не видели. Мужчины тоже не отстают, и пытаются придумывать свои стильные образы. Хотя признаемся, что естественного шарма и грации им никогда не хватит, чтобы переплюнуть нас - красивых женщин-фантазерок. Рекомендуем вам поскорее приобщаться к стильному челленджу, ведь подобные моменты надолго останутся с вами. Гораздо позднее вы будете вспоминать карантин 2020 года не как мучение, а как еще одну успешную проверку вашей фэшн-находчивости.

Если вы еще не приняли участие во флешмобе, то настоятельно рекомендуем вам и самой сделать стильный снимок в платье-подушке. Согласитесь, настолько красивого, модного и эстетически привлекательного сумасшествия мы уже давно не видели. Даже подиумные новинки в исполнении Гвасалии или Джейкобса меркнут на фоне “домашнего” фэшн-искусства. Итак, рецепт стильного интертеймента на карантине довольно прост. Возьмите самую красивую подушку из всех имеющихся, широкий и надежный пояс, а также подберите идеальные аксессуары под стать вашему бельевому образу. Бокал шампанского, маска для сна, каблуки, собачка или собственный ребенок - выбирайте атрибуты идеального “карантинного” фото так, чтобы переплюнуть предыдущих 10 тысяч Инстаграм-модниц.

Раннее мы писали о том, чем заменить ТОП-5 обувных антитрендов летом 2020.

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