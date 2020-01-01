Как покрасить яйца на Пасху без химии: ТОП-7 способов

Рецепты окрашивания яиц в 7 цветов, в которых применяются только растительные компоненты .

Как покрасить яйца на Пасху натуральными красителями: ТОП-7 способов pinterest

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Совсем скоро христиане всего мира будут отмечать один из самых главных праздников - Пасху, или Светлое Воскресение Христово. У католиков Пасха в 2020 выпадает на 12 апреля, а у православных будет на неделю позднее - 19 апреля. В этот праздник принято освящать в церкви традиционную сдобную выпечку - куличи и разноцветные яйца, покрашенные или расписанные яркими цветами.

Напоминаем, что в этом году в Украине Пасха припадает на карантин из-за распространения коронавируса, потому богослужения и освящение пасхальных корзин будут проходить в специально установленном режиме. Однако это совсем не значит, что к празднику не нужно готовиться - даже совсем наоборот: что может поднять настроение в карантин лучше, чем приготовление красивых и вкусных праздничных атрибутов - пасок, куличей и крашанок.

Поскольку все мы беспокоимся о своем здоровье и здоровье наших родных, то лучше приготовить красители для яиц из натуральных продуктов.

Ivona предлагает узнать, как в домашних условиях покрасить пасхальные яйца, используя только натуральные растительные компоненты.

ТОП-7 рецептов покраски яиц на Пасху без химии:

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1. Яркая классика

Покрасить яйца луковой шелухой

Луковая шелуха придаст яйцам цвет от насыщенно-оранжевого до золотисто-коричневого. Чтобы получить более темный оттенок - красьте яйца с темной скорлупой

Рецепт:

Хорошо помойте яйца с мылом. Залейте луковую шелуху водой, доведите до кипения и варите примерно 1 час. Остудите отвар до комнатной температуры Положите в отвар яйца и проварите еще 15 минут Дайте яйцам остыть и вынимайте их из воды. Протрите каждое яйцо спонжиком, смоченным в подсолнечное масло.

Как покрасить яйца на Пасху натуральными красителями: ТОП-7 способов pinterest

2. Весеннее настроение

Покрасить яйца петрушкой или крапивой

Яйца ярко-зеленого цвета можно получить, покрасив их сушеным шпинатом, плющом, петрушкой или крапивой.

Рецепт:

Взять настой сушеной или свежей крапивы крапивы (на 1 л. воды - 3 ст. л. измельченных листьев). Отварить яйца в настое крапивы около 30 минут, дать им остыть.

Как покрасить яйца на Пасху натуральными красителями: ТОП-7 способов Pinterest.com

3. Розовый мрамор

Покрасить яйца в свекле или красной капусте

Розовые и сиреневые оттенки яиц получаются от таких натуральных красителей, как черника, брусника, клюква (замороженные или в виде сока), малина, смородина, вишня. В соке можно замочить уже вареные яйца. Еще одним природным красителем может стать свекла:

Рецепт:

Очистите две-три свеклы от кожицы, натрите на крупной терке и залейте 1 литром воды. Добавьте чайную ложку столового уксуса и кипятите 5-10 минут, затем остудите до комнатной температуры. В этот отвар добавьте сваренные вкрутую яйца. Держите как можно дольше, чтобы яйца приобрели насыщенный оттенок.

Также можно отварить куриные яйца вместе с очищенной свеклой, которую потом можно будет использовать для салата.

Как покрасить яйца на Пасху натуральными красителями: ТОП-7 способов pinterest

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4. Позитивное настроение

Покрасить яйца в куркуме

Яркий желтые яйца получатся, если покрасить их специей куркумой.

Рецепт:

Возьмите 3 ст. л. куркумы, разведите ее с 1 л. воды и варите около 15 минут Опустите в готовый раствор отваренный яйца, оставьте на 2-3 часа. - так вы получите нежно-желтый оттенок ркашанок. Если хотите, чтобы яйца были ярче - оставьте их в растворе на ночь.

Еще желтый цвет яиц можно получить, если отварить их в воде с добавлением луковой шелухи, моркови, семян тмина или ромашки. Более интенсивный цвет получается на желтых или коричневых яйцах.

Как покрасить яйца на Пасху натуральными красителями: ТОП-7 способов pinterest

5. Нежный беж

Покрасить яйца в кофе

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Рецепт:

Возьмите растворимый кофе, в гранулах или порошке (1 чайная ложка с горкой на каждое яйцо). Залейте кофе водой в кастрюльке, прокипятите на среднем огне около минуты. Положите яйца в ту же емкость, и прокипятите еще 3-5 минут - так вы получите нежный кофейный тон. Если хотите получить более насыщенный оттенок, то залейте крашанки раствором с кофе и оставьте на 3-5 часов - до яркого шоколадного цвета.

Как покрасить яйца на Пасху натуральными красителями: ТОП-7 способов Pinterest.com

6. Насыщенный сиреневый

Покрасить яйца красным вином

Рецепт:

Вымойте яйца под холодной водой Выложите их в кастрюльку Залейте яйца вином так, чтобы оно полностью их покрыло Вскипятите вино с яйцами на медленном огне Варите еще 10-15 минут. Не вынимая из посуды, дайте настояться яйцам ночь. Наутро вынимайте яйца из посуды,

Как покрасить яйца на Пасху натуральными красителями: ТОП-7 способов pinterest

7. Голубая лазурь

Покрасить яйца в капусте

Голубой и фиолетовый цвет придадут яйцам такие природные красители, как черника, брусника или голубика (ягода должна быть замороженной с прошлого года), ягоды бузины, листья краснокочанной капусты.

Рецепт:

Возьмите пол литра воды, 2 небольших головки краснокочанной капусты и 6 ст л. уксуса. Капусту мелко порежьте, залейте горячей водой с уксусом. В отвар опустите сваренные яйца и оставьте настояться на пару часов. Для получения более глубокого цвета - яйца лучше оставить на всю ночь.

Как покрасить яйца на Пасху натуральными красителями: ТОП-7 способов pinterest

Советы по окрашиванию яиц:

После извлечения уже окрашенных яиц из емкости, где они варились, крашанки нельзя интенсивно тереть полотенцем. вместо этого их следует промыть, подержав под струей теплой воды, и аккуратно просушить салфеткой или бумажным полотенцем.

Чтобы яйца не растрескивались при окрашивании, они не должны быть из холодильника - подержите их несколько часов в кухне и перед окрашиванием вымойте теплой водой.

Чтобы яйца не трескались, лучше варить их в сотейнике с толстыми стенками и использовать маленький огонь.

После того, как вынули крашанки из красителя - лучше протереть их подсолнечным маслом - они приобретут блеск.

Ранее мы писали, как сделать необычные крашанки на Пасху.

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