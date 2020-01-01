Как покрасить яйца на Пасху без химии: ТОП-7 способов
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Совсем скоро христиане всего мира будут отмечать один из самых главных праздников - Пасху, или Светлое Воскресение Христово. У католиков Пасха в 2020 выпадает на 12 апреля, а у православных будет на неделю позднее - 19 апреля. В этот праздник принято освящать в церкви традиционную сдобную выпечку - куличи и разноцветные яйца, покрашенные или расписанные яркими цветами.
Напоминаем, что в этом году в Украине Пасха припадает на карантин из-за распространения коронавируса, потому богослужения и освящение пасхальных корзин будут проходить в специально установленном режиме. Однако это совсем не значит, что к празднику не нужно готовиться - даже совсем наоборот: что может поднять настроение в карантин лучше, чем приготовление красивых и вкусных праздничных атрибутов - пасок, куличей и крашанок.
Поскольку все мы беспокоимся о своем здоровье и здоровье наших родных, то лучше приготовить красители для яиц из натуральных продуктов.
Ivona предлагает узнать, как в домашних условиях покрасить пасхальные яйца, используя только натуральные растительные компоненты.
ТОП-7 рецептов покраски яиц на Пасху без химии:
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1. Яркая классика
- Покрасить яйца луковой шелухой
Луковая шелуха придаст яйцам цвет от насыщенно-оранжевого до золотисто-коричневого. Чтобы получить более темный оттенок - красьте яйца с темной скорлупой
Рецепт:
- Хорошо помойте яйца с мылом.
- Залейте луковую шелуху водой, доведите до кипения и варите примерно 1 час.
- Остудите отвар до комнатной температуры
- Положите в отвар яйца и проварите еще 15 минут
- Дайте яйцам остыть и вынимайте их из воды.
- Протрите каждое яйцо спонжиком, смоченным в подсолнечное масло.
2. Весеннее настроение
- Покрасить яйца петрушкой или крапивой
Яйца ярко-зеленого цвета можно получить, покрасив их сушеным шпинатом, плющом, петрушкой или крапивой.
Рецепт:
- Взять настой сушеной или свежей крапивы крапивы (на 1 л. воды - 3 ст. л. измельченных листьев).
- Отварить яйца в настое крапивы около 30 минут, дать им остыть.
3. Розовый мрамор
- Покрасить яйца в свекле или красной капусте
Розовые и сиреневые оттенки яиц получаются от таких натуральных красителей, как черника, брусника, клюква (замороженные или в виде сока), малина, смородина, вишня. В соке можно замочить уже вареные яйца. Еще одним природным красителем может стать свекла:
Рецепт:
- Очистите две-три свеклы от кожицы, натрите на крупной терке и залейте 1 литром воды.
- Добавьте чайную ложку столового уксуса и кипятите 5-10 минут, затем остудите до комнатной температуры.
- В этот отвар добавьте сваренные вкрутую яйца.
- Держите как можно дольше, чтобы яйца приобрели насыщенный оттенок.
Также можно отварить куриные яйца вместе с очищенной свеклой, которую потом можно будет использовать для салата.
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4. Позитивное настроение
- Покрасить яйца в куркуме
Яркий желтые яйца получатся, если покрасить их специей куркумой.
Рецепт:
- Возьмите 3 ст. л. куркумы, разведите ее с 1 л. воды и варите около 15 минут
- Опустите в готовый раствор отваренный яйца, оставьте на 2-3 часа. - так вы получите нежно-желтый оттенок ркашанок.
- Если хотите, чтобы яйца были ярче - оставьте их в растворе на ночь.
Еще желтый цвет яиц можно получить, если отварить их в воде с добавлением луковой шелухи, моркови, семян тмина или ромашки. Более интенсивный цвет получается на желтых или коричневых яйцах.
5. Нежный беж
- Покрасить яйца в кофе
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Рецепт:
- Возьмите растворимый кофе, в гранулах или порошке (1 чайная ложка с горкой на каждое яйцо).
- Залейте кофе водой в кастрюльке, прокипятите на среднем огне около минуты.
- Положите яйца в ту же емкость, и прокипятите еще 3-5 минут - так вы получите нежный кофейный тон.
- Если хотите получить более насыщенный оттенок, то залейте крашанки раствором с кофе и оставьте на 3-5 часов - до яркого шоколадного цвета.
6. Насыщенный сиреневый
- Покрасить яйца красным вином
Рецепт:
- Вымойте яйца под холодной водой
- Выложите их в кастрюльку
- Залейте яйца вином так, чтобы оно полностью их покрыло
- Вскипятите вино с яйцами на медленном огне
- Варите еще 10-15 минут.
- Не вынимая из посуды, дайте настояться яйцам ночь.
- Наутро вынимайте яйца из посуды,
7. Голубая лазурь
- Покрасить яйца в капусте
Голубой и фиолетовый цвет придадут яйцам такие природные красители, как черника, брусника или голубика (ягода должна быть замороженной с прошлого года), ягоды бузины, листья краснокочанной капусты.
Рецепт:
- Возьмите пол литра воды, 2 небольших головки краснокочанной капусты и 6 ст л. уксуса.
- Капусту мелко порежьте, залейте горячей водой с уксусом.
- В отвар опустите сваренные яйца и оставьте настояться на пару часов.
- Для получения более глубокого цвета - яйца лучше оставить на всю ночь.
Советы по окрашиванию яиц:
- После извлечения уже окрашенных яиц из емкости, где они варились, крашанки нельзя интенсивно тереть полотенцем. вместо этого их следует промыть, подержав под струей теплой воды, и аккуратно просушить салфеткой или бумажным полотенцем.
- Чтобы яйца не растрескивались при окрашивании, они не должны быть из холодильника - подержите их несколько часов в кухне и перед окрашиванием вымойте теплой водой.
- Чтобы яйца не трескались, лучше варить их в сотейнике с толстыми стенками и использовать маленький огонь.
- После того, как вынули крашанки из красителя - лучше протереть их подсолнечным маслом - они приобретут блеск.
Ранее мы писали, как сделать необычные крашанки на Пасху.
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