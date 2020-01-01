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Как покрасить яйца на Пасху без химии: ТОП-7 способов

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Рецепты окрашивания яиц в 7 цветов, в которых применяются только растительные компоненты .

Как покрасить яйца на Пасху натуральными красителями: ТОП-7 способов
Как покрасить яйца на Пасху натуральными красителями: ТОП-7 способов
pinterest

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Совсем скоро христиане всего мира будут отмечать один из самых главных праздников - Пасху, или Светлое Воскресение Христово. У католиков Пасха в 2020 выпадает на 12 апреля, а у православных будет на неделю позднее - 19 апреля. В этот праздник принято освящать в церкви традиционную сдобную выпечку - куличи и разноцветные яйца, покрашенные или расписанные яркими цветами.

Напоминаем, что в этом году в Украине Пасха припадает на карантин из-за распространения коронавируса, потому богослужения и освящение пасхальных корзин будут проходить в специально установленном режиме. Однако это совсем не значит, что к празднику не нужно готовиться - даже совсем наоборот: что может поднять настроение в карантин лучше, чем приготовление красивых и вкусных праздничных атрибутов - пасок, куличей и крашанок.

Поскольку все мы беспокоимся о своем здоровье и здоровье наших родных, то лучше приготовить красители для яиц из натуральных продуктов.

Ivona предлагает узнать, как в домашних условиях покрасить пасхальные яйца, используя только натуральные растительные компоненты.

ТОП-7 рецептов покраски яиц на Пасху без химии:

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1. Яркая классика

  • Покрасить яйца луковой шелухой

Луковая шелуха придаст яйцам цвет от насыщенно-оранжевого до золотисто-коричневого. Чтобы получить более темный оттенок - красьте яйца с темной скорлупой

Рецепт:

  1. Хорошо помойте яйца с мылом.
  2. Залейте луковую шелуху водой, доведите до кипения и варите примерно 1 час.
  3. Остудите отвар до комнатной температуры
  4. Положите в отвар яйца и проварите еще 15 минут
  5. Дайте яйцам остыть и вынимайте их из воды.
  6. Протрите каждое яйцо спонжиком, смоченным в подсолнечное масло.

Как покрасить яйца на Пасху натуральными красителями: ТОП-7 способов
Как покрасить яйца на Пасху натуральными красителями: ТОП-7 способов
pinterest

2. Весеннее настроение

  • Покрасить яйца петрушкой или крапивой

Яйца ярко-зеленого цвета можно получить, покрасив их сушеным шпинатом, плющом, петрушкой или крапивой. 

Рецепт:

  1. Взять настой сушеной или свежей крапивы крапивы (на 1 л. воды - 3 ст. л. измельченных листьев).
  2. Отварить яйца в настое крапивы около 30 минут, дать им остыть.

Как покрасить яйца на Пасху натуральными красителями: ТОП-7 способов
Как покрасить яйца на Пасху натуральными красителями: ТОП-7 способов
Pinterest.com

3. Розовый мрамор

  • Покрасить яйца в свекле или красной капусте

Розовые и сиреневые оттенки яиц получаются от таких натуральных красителей, как черника, брусника, клюква (замороженные или в виде сока), малина, смородина, вишня. В соке можно замочить уже вареные яйца. Еще одним природным красителем может стать свекла:

Рецепт:

  1. Очистите две-три свеклы от кожицы, натрите на крупной терке и залейте 1 литром воды.
  2. Добавьте чайную ложку столового уксуса и кипятите 5-10 минут, затем остудите до комнатной температуры.
  3. В этот отвар добавьте сваренные вкрутую яйца.
  4. Держите как можно дольше, чтобы яйца приобрели насыщенный оттенок.

Также можно отварить куриные яйца вместе с очищенной свеклой, которую потом можно будет использовать для салата. 

Как покрасить яйца на Пасху натуральными красителями: ТОП-7 способов
Как покрасить яйца на Пасху натуральными красителями: ТОП-7 способов
pinterest

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4. Позитивное настроение

  • Покрасить яйца в куркуме

Яркий желтые яйца получатся, если покрасить их специей куркумой.

Рецепт:

  1. Возьмите 3 ст. л. куркумы, разведите ее с 1 л. воды и варите около 15 минут 
  2. Опустите в готовый раствор отваренный яйца, оставьте на 2-3 часа. - так вы получите нежно-желтый оттенок ркашанок.
  3. Если хотите, чтобы яйца были ярче - оставьте их в растворе на ночь.

Еще желтый цвет яиц можно получить, если отварить их в воде с добавлением луковой шелухи, моркови, семян тмина или ромашки.  Более интенсивный цвет получается на желтых или коричневых яйцах. 

Как покрасить яйца на Пасху натуральными красителями: ТОП-7 способов
Как покрасить яйца на Пасху натуральными красителями: ТОП-7 способов
pinterest

5. Нежный беж

  • Покрасить яйца в кофе

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Рецепт:

  1. Возьмите растворимый кофе, в гранулах или порошке (1 чайная ложка с горкой на каждое яйцо).
  2. Залейте кофе водой в кастрюльке, прокипятите на среднем огне около минуты.
  3. Положите яйца в ту же емкость, и прокипятите еще 3-5 минут - так вы получите нежный кофейный тон.
  4. Если хотите получить более насыщенный оттенок, то залейте крашанки раствором с кофе и оставьте на 3-5 часов - до яркого шоколадного цвета.

Как покрасить яйца на Пасху натуральными красителями: ТОП-7 способов
Как покрасить яйца на Пасху натуральными красителями: ТОП-7 способов
Pinterest.com

6. Насыщенный сиреневый

  • Покрасить яйца красным вином

Рецепт:

  1. Вымойте яйца под холодной водой
  2. Выложите их в кастрюльку
  3. Залейте яйца вином так, чтобы оно полностью их покрыло
  4. Вскипятите вино с яйцами на медленном огне
  5. Варите еще 10-15 минут.
  6. Не вынимая из посуды, дайте настояться яйцам ночь.
  7. Наутро вынимайте яйца из посуды, 

Как покрасить яйца на Пасху натуральными красителями: ТОП-7 способов
Как покрасить яйца на Пасху натуральными красителями: ТОП-7 способов
pinterest

7. Голубая лазурь

  • Покрасить яйца в капусте

Голубой и фиолетовый цвет придадут яйцам такие природные красители, как черника, брусника или голубика (ягода должна быть замороженной с прошлого года), ягоды бузины, листья краснокочанной капусты.

Рецепт:

  1. Возьмите пол литра воды, 2 небольших головки краснокочанной капусты и 6 ст л. уксуса.
  2. Капусту мелко порежьте, залейте горячей водой с уксусом.
  3. В отвар опустите сваренные яйца и оставьте настояться на пару часов.
  4. Для получения более глубокого цвета - яйца лучше оставить на всю ночь.

Как покрасить яйца на Пасху натуральными красителями: ТОП-7 способов
Как покрасить яйца на Пасху натуральными красителями: ТОП-7 способов
pinterest

Советы по окрашиванию яиц:

  • После извлечения  уже окрашенных яиц из емкости, где они варились, крашанки нельзя интенсивно тереть полотенцем. вместо этого их следует промыть, подержав под струей теплой воды, и аккуратно просушить салфеткой или бумажным полотенцем.
  • Чтобы яйца не растрескивались при окрашивании, они не должны быть из холодильника - подержите их несколько часов в кухне и перед окрашиванием вымойте теплой водой.
  • Чтобы яйца не трескались, лучше варить их в сотейнике с толстыми стенками и использовать маленький огонь. 
  • После того, как вынули крашанки из красителя - лучше протереть их подсолнечным маслом - они приобретут блеск.

Ранее мы писали, как сделать необычные крашанки на Пасху. 

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Теги: натуральные красители, красить яйца, как красить яйца, пасхальные яйца, Пасха, Пасха 2020
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