Что ждет на этой неделе представителей Зодиакального круга в работе и любви .

Недельный гороскоп на 13-19 апреля 2020 для всех знаков Зодиака pinterest

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Гороскоп на 13-19 апреля 2020:

Овен

В ближайшие дни многие Овны почувствуют необходимость сменить род деятельности. Ваше желание будет настолько сильно, что ни близкие, ни шеф не смогут уговорить вас остаться на прежней работе. Звезды советуют жечь мосты только в том случае, если вы уверены в получении новой работы. Не выбрасывайте старые сапоги, пока не купите новые. Спешка сейчас ни к чему.

Телец

В жизни Тельцов на этой неделе разовьется бурная любовная линия. Пока весь мир погряз в последствиях кризиса, подопечные Венеры наслаждаются романтикой. И пусть она возможна только на расстоянии, скайп и мессенджеры никто не отменял. Это современный аналог бумажных писем, а Венера любит красивые признания. Любите на здоровье. Это избавит вас от стресса.

Близнецы

Некоторые Близнецы на этой неделе будут стремиться к уединению. Вам будет недоставать тишины, а окружающие попытаются раздражать вас присутствием. Оккупируйте в доме или офисе уголок, где вас не будут тревожить. Посвятите это время творчеству или размышлениям. Нелишним будет и новое хобби. Интересное занятие станет плотом, на котором вы переплывете реку невзгод.

Рак

Многие Раки будут стоять на пороге нового дела. Но в отличие от Овнов, вам не стоит сейчас менять место работы. Если не можете подавить желание заниматься чем-то новым, совмещайте деятельность с основной работой. В личной жизни у Раков штиль. Вы пребываете в отличном настроении и заряжаете позитивом других. Распространяйте тепло еще дальше – ведите блог счастливого Рака.

Лев

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Переходить в режим онлайн решат и Львы. Вы нуждаетесь в публике и социальных аплодисментах, но на этой неделе получить похвалу привычными способами не получится. Сияйте в социальных сетях, чтобы больше людей видели ваше великолепие. Но не ищите беспочвенной лести. Демонстрируйте свои достижения, даже если это просто пирог или вышитая бисером картина.

Дева

Девам рекомендуется работать над собой и добиваться новых вершин. Ставьте перед собой цели и достигайте их. Благоприятно сейчас идти на рекорды в спорте или в заработке. Если вчера пробежали 2 км, сегодня увеличьте дистанцию. Советуется привлекать к занятиям любимого человека. Если вы искали повод побыть вместе, так почему бы не устроить забег в парке?

Весы

Многие Весы окажутся в подвешенном состоянии из-за задержек в работе. Особенно не повезет тем, кто в последнее время предпочитал традиционный подход и не повышал квалификацию. Вам предстоит научиться идти в ногу со временем и быстро переучиваться. Потратьте время на освоение современных технологий. Даже овощи с грядки можно продать в режиме онлайн.

Скорпион

Влюбленным Скорпионам придется испытать муки любви на расстоянии. Разлука будет временной, но в период острых чувств она принесет вам настоящие душевные терзания. Аккумулируйте стресс в полезном русле. Можете затеять ремонт к приезду половинки из командировки. Нелишней будет и работа над собой. Занимайтесь фитнесом с тренерами-блогерами и обретайте «новое» тело.

Стрелец

Стрельцы – существа свободные, поэтому ограничения для них служат трамплинами. Вы не сможете усидеть в четырех стенах и отправитесь на природу. Даже без веселой компании найдете, чем себя занять. Рыбалка, посев цветов, дрессировка собаки – любое занятие на свежем воздухе на этой неделе зарядит вас энергией. В отношениях ожидаются небольшие размолвки, напоминающие короткие летние ливни.

Козерог

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Козерогам захочется свободы, но получить ее не так просто. Вы взвалили на себя столько обязанностей, что буквально тонете под грузом ответственности. Чтобы качественно отдохнуть, подыщите команду, готовую выполнять вашу работу на время отпуска. И не забудьте щедро отблагодарить подчиненных. Козероги-руководители на этой неделе пройдут небольшой тест на умение работать с персоналом.

Водолей

Водолеям понадобится напарник, чтобы воплотить планы. У вас созрела блестящая идея, но в одиночку вам не справится. Берите в компаньоны того, кто не подводил вас и ранее. Надежные партнеры только и ждут ваших распоряжений. В личной жизни полная гармония. Вы достигли того этапа отношений, когда понимаете половинку с полуслова. Продолжайте в том же духе.

Рыбы

У Рыб не все гладко. Ваше море бурлит неразрешенными конфликтами. На этой неделе станет известна некая тайна, после которой вам придется решить судьбу этих отношений. Готовы ли вы отстраивать эту крепость или уже устали бороться за взаимопонимание? У вас будет неделя, чтобы принять решение. Не рубите сгоряча. Возьмите тайм-аут и поразмыслите в спокойной обстановке.

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