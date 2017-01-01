JAZZ.FUSION.ROCK - утонченное удовольствие ко Дню влюбленных от группы "БУДУ"
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13 февраля под звездным небом Киевского Планетария состоится презентация новой программы группы «БУДУ». Музыканты соединили в своем творчестве такие интересные и яркие направления как jazz, fusion и rock. «Буду» предлагает исключительно лучшее и уже самим названием утверждает триумф жизни и радости. В этот вечер, накануне Дня Влюбленных, зрителей ждет не только прекрасная музыка, но и полнокупольное 360-градусное шоу проекта Джаз под звездами «JAZZ.FUSION.ROCK» от художественного проекта ARTSpace Киевского Планетария.
Интересный факт: Альбом традиционно записывали в Лондоне, в Metropolis Studios, где записываются ведущие музыканты мира. Там же были записаны предыдущие альбомы - «Катин Эхолёт» (2017), «Чашкачая» (2018) и двойной альбом «Видих Вдих» (2019). Саунд-продюсером группы выступает Макс Гладецкий, а в записи материала музыкантам помогает Лиам Джеймс Нолан, получивший Грэмми за альбом британской певицы Adele «25».
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Новый альбом содержит тонкие и мощные композиции, виртуозное жонглирование изящными сочетаниями слов, намеков, мыслей, совершенное исполнение и взвешенный плотный саунд. Это урбанистическая интеллектуальная музыка от уверенных в себе людей, которые таким образом говорят то, что не могут удержать в себе - настоящий подарок для искушенного слушателя.
ПОЧЕМУ СТОИТ ПОЙТИ НА JAZZ.FUSION.ROCK В КИЕВЕ?
- 1. Услышать уникальное сочетание jazz, fusion и rock от лучших музыкантов Украины
- 2. Увидеть яркое полнокупольное 3D шоу
- 3. Подарить себе незабываемый романтический вечер накануне Дня Влюбленных
Больше - о группе «БУДУ»
Музыка «БУДУ» - это симбиоз басовых партий, рожденных иногда в августовской Венеции, а иногда и киевскими по ночам, с богатым творческим аранжировкой, в которое логично вплетается наполнена красками радости и дождя мужская лирическая поэзия, в чувственном исполнении пластического и тембрально богатого женского вокала.
Группа «БУДУ» - это известные украинские музыканты:
Читай также: Куда пойти 14 февраля в День Валентина 2020: Афиша КиеваМария Усенко - вокал
- Олег Сотников - бас-гитара
- Олег Пашковский - клавишные
- Андрей Юскевич - ударные
- Виктор Павелко - саксофон
- Деннис Аду - труба, флюгельгорн
- Александр Чаркин - тромбон
- Юрий Семенов - меди хорн
- Виталий Савенко - гитара, бас
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