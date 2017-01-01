JAZZ.FUSION.ROCK - утонченное удовольствие ко Дню влюбленных от группы "БУДУ"

Презентация новой программы группы "БУДУ" в Киевском Планетарии.

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13 февраля под звездным небом Киевского Планетария состоится презентация новой программы группы «БУДУ». Музыканты соединили в своем творчестве такие интересные и яркие направления как jazz, fusion и rock. «Буду» предлагает исключительно лучшее и уже самим названием утверждает триумф жизни и радости. В этот вечер, накануне Дня Влюбленных, зрителей ждет не только прекрасная музыка, но и полнокупольное 360-градусное шоу проекта Джаз под звездами «JAZZ.FUSION.ROCK» от художественного проекта ARTSpace Киевского Планетария.

Интересный факт: Альбом традиционно записывали в Лондоне, в Metropolis Studios, где записываются ведущие музыканты мира. Там же были записаны предыдущие альбомы - «Катин Эхолёт» (2017), «Чашкачая» (2018) и двойной альбом «Видих Вдих» (2019). Саунд-продюсером группы выступает Макс Гладецкий, а в записи материала музыкантам помогает Лиам Джеймс Нолан, получивший Грэмми за альбом британской певицы Adele «25».

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Новый альбом содержит тонкие и мощные композиции, виртуозное жонглирование изящными сочетаниями слов, намеков, мыслей, совершенное исполнение и взвешенный плотный саунд. Это урбанистическая интеллектуальная музыка от уверенных в себе людей, которые таким образом говорят то, что не могут удержать в себе - настоящий подарок для искушенного слушателя.

Пресс-служба

ПОЧЕМУ СТОИТ ПОЙТИ НА JAZZ.FUSION.ROCK В КИЕВЕ?

1. Услышать уникальное сочетание jazz, fusion и rock от лучших музыкантов Украины

2. Увидеть яркое полнокупольное 3D шоу

3. Подарить себе незабываемый романтический вечер накануне Дня Влюбленных

Больше - о группе «БУДУ»

Музыка «БУДУ» - это симбиоз басовых партий, рожденных иногда в августовской Венеции, а иногда и киевскими по ночам, с богатым творческим аранжировкой, в которое логично вплетается наполнена красками радости и дождя мужская лирическая поэзия, в чувственном исполнении пластического и тембрально богатого женского вокала.

Группа «БУДУ» - это известные украинские музыканты:

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Мария Усенко - вокал Олег Сотников - бас-гитара

Олег Пашковский - клавишные

Андрей Юскевич - ударные

Виктор Павелко - саксофон

Деннис Аду - труба, флюгельгорн

Александр Чаркин - тромбон

Юрий Семенов - меди хорн

Виталий Савенко - гитара, бас

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