Афиша Киева 8-9 февраля 2020: Куда сходить на выходных

Самые яркие события и ивенты, который пройдут в уикенд в Киеве.

Афиша Киева 8-9 февраля: Куда сходить на выходных Пресс-служба ВДНГ

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Новый уикенд приносит новые возможности - два дня можно провести, посетив интересные события и ивенты, который пройдут в столице. Предлагаем вам ТОП-5 самых атмосферных мероприятий, на который можно сходить в выходные 8-9 февраля 2020.

ТОП-5 идей на уикенд 8-9 февраля 2020:

Сходить на уикенд вареников на ВДНГ

На столичном ВДНГ на выходных можно окунуться в настоящий праздник живота - два дня там будет проходить фестиваль вареников. Гости смогут насладится любимым блюдом с разными начинками: сладкими – с творогом, вишней, черникой, солеными – с ливером, мясом, картофелем, капустой, приправленные салом, жареным луком или сметаной. все вареники представлены ТМ “Три медведя“.

Кроме того, на фестивале выступят народные коллективы, проведут вареничную лотерею “Эники Беники ели вареники“ и гастрономические фэшн-показы. Все два дня гостей будут развлекать аниматоры-вареники, а самой изюминкой феста станут “вареничная“ дискотека и соревнования на скоростное поедание главного блюда выходных – “Ловкие челюсти“. Фотозона оформлена по мотивам романа Николая Гоголя “Вечера на хуторе близ Диканьки“. Что же, выходные на ВДНХ обещают быть весьма и весьма атмосферными.

Когда: 8-9 февраля

Где: ВДНГ, пр. Глушкова, 1.

Вход на территорию парка - свободный.

Пресс-служба ВДНГ

Посетить варьете-шоу “Рояль“

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В Caribbean Club зрителей снова приглашают на свидание с Парижем! Здесь снова покажут уникальное варьете-шоу “Рояль“. В субботу, 8 февраля, гостей ждет насыщенная программа шоу, состоящего из музыкальных и откровенных перформансов. Шоу пройдет без вульгарных постановок, однако легкий эротизм перформанса и утонченная сексуальность не оставят равнодушным никого. Гостям гарантирована комфортная атмосфера, полумрак, удобное кресло, бокал вкусного вина и соблазнительное шоу в лучших традициях. Специальной частью программы шоу является выступление звездного гостя. В варьете уже приняли участие: группа Kadnay, Олег “Фагот“ Михайлюта (ТНМК), Злата Огневич, Анна Завальская, Евгений Галич (O.Torvald), Тоня Матвиенко, Олег Собчук (Скай) и другие. Хореографами-постановщиками шоу стали украинские танцовщицы, участницы проектов “Танцую для тебя“ и “Танцы со звездами“ - Анна Паламарчук, Екатерина Тришина и Светлана Черныш.

Ближайшие показы варьете состоятся: 8, 13, 20, 27 февраля, 6, 13, 27 марта, 4, 10, 17, 23 и 30 апреля, начало - 19.00.

Где: Caribbean Club, ул. Симона Петлюры, 4.

пресс-служба

Сходить на маркет винтажа и антиквариата “Киевская Старина“

В Музее истории Киева на выходных проходит необычная выставка-ярмарка, на которой будут представлены уникальные винтажные и антикварные вещи XVIII-XX веков. В экспозиции - вещи из коллекций 25-ти киевских винтажных и антикварных салонов. Организатор события - винтажный салон “Киевская старина“, совместно с Музеем истории города Киева. Здесь можно приобрести изделия прошлого и позапрошлого веков.



На маркете можно посмотреть и купить:



📍картины XIX-XX веков

📍старинные книги

📍предметы интерьера

📍украшения и другие изделия из серебра

📍вишиванкы и другие предметы гардероба украинский XIX

📍монеты XVIII-XX веков

📍изделия из фарфора, изготовленные в Европе и Украине XIX-XX веков



Отдельным акцентом маркета будут женские винтажные духи и аксессуары: сумочки, шляпки, перчатки и прочее.



Цена стартует от 50 гривен на мелкие винтажные изделия.



Когда: 8 - 9 февраля, 11:00 - 19:00

Где: Музей истории города Киева (ул. Богдана Хмельницкого 7, м. Театральная)

Вход бесплатный



facebook.com/Kievskayastarina

Сходить на фильм “Особенные“ с Венсаном Касселем

На этой неделе в украинских кинотеатрах начался показ французской драмы “Особенные“, главную роль в которой сыграл звезда кинематографа Венсан Кассель. Картина - история о мужчинах, обучающих детей-аутистов. Необычайно красивый и глубокий фильм, который точно принесет зрителю новые знания и, наверняка, сможет подарить порцию любви и теплоты.

Сходить на выставку всемирно известного китайского художника

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В музее “Киевская картинная галерея“ проходит выставка работ всемирно известного художника, каллиграфа, фотографа Хань Юйчэн. Китайский мастер также является заслуженным профессором и основателем музея европейской живописи 19-го века в городе Ханьдань (Хэбэй, Китай). Работы этого известного в мире художника входят в государственных и частных коллекций во всех уголках мира: от Национального музея Китая в Пекине в коллекцию бывшего президента Франции Николя Саркози.

пресс-служба

Главная тема украинской выставки художника - Тибет, с его захватывающими пейзажами, фантастическими монастырями, высокими горами, древними потерянными городами, его древней культурой и самобытными обитателями. На выставке будут представлены 49 картин. Большинство работ иллюстрируют повседневную жизнь жителей Тибета: монахов, паломников, простых тружеников. Хань Юйчэн всегда восхищался Тибетом. За последние десять лет художник неоднократно пересекал горную местность и долины у подножия высоких гор мира, останавливаясь в тибетских семьях и посещая пастбища. Такое близкое знакомство проявляется на полотнах художника. Художник называет этот снежный и мистический регион воплощением царства «чистоты».

Тибетцы - скромные и цепкие люди, их глаза полны доброты ... Красота Тибета заключается в его людях, которые живут счастливо ты мирно, но интенсивно страстно. Их счастье движет мной, поэтому я стараюсь приносить радость другим людям , - говорит мастер Хань Юйчэн.

Когда: с 6 по 16 февраля, понедельник и четверг - выходные; остальные дни - 10: 00-18: 00 (касса до 17:00)

Где: Национальный музей “Киевская картинная галерея“.

пресс-служба

Ранее мы писали, что на Масленицу в Киеве пройдет большой концерт.

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