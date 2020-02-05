Kyivstoner даст первый сольный концерт в Киеве: ТОП-5 хитов артиста

В День влюбленных Kyivstoner выступит с первым сольным концертом в Киеве в клубе Atlas.

Kyivstoner он же проект Неизвестность, он же Корреспондент Радужный, Бюджетный Гай Ричи, известный блогер и фрешмен современной украинской сцены 14 февраля выступит с первым сольным концертом в Киеве в клубе Atlas.

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На сегодняшний день Kyivstoner выпустил три независимых музыкальных альбома “Хайпаголик“, “Хайпаголик 2“ и Banger, с которыми активно гастролирует как по Украине, так и за ее пределами. Так летом 2019 Kyivstoner выступил на фестивале Atlas Weekend. В то же время Альберт (настоящее имя артиста) этой зимой даст свой первый сольный концерт в Киеве. Вспоминаем главные хиты артиста, под которые будем подпевать в зале.

KYIVSTONER - Мяу Мяу

KYIVSTONER - Лето (Prod. TeeJay)

KYIVSTONER - СОВЕРШЕННОЛЕТНЯЯ [prod by TeeJay]

KYIVSTONER - Гиппопотам

Kyivstoner - О Лени (prod.by Teejay)

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