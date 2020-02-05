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Kyivstoner даст первый сольный концерт в Киеве: ТОП-5 хитов артиста

Комментариев: 2
В День влюбленных Kyivstoner выступит с первым сольным концертом в Киеве в клубе Atlas.
Kyivstoner даст первый сольный концерт в Киеве: ТОП-5 хитов артиста
Kyivstoner даст первый сольный концерт в Киеве: ТОП-5 хитов артиста
пресс-служба

Kyivstoner он же проект Неизвестность, он же Корреспондент Радужный, Бюджетный Гай Ричи, известный блогер и фрешмен современной украинской сцены 14 февраля выступит с первым сольным концертом в Киеве в клубе Atlas.

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На сегодняшний день Kyivstoner выпустил три независимых музыкальных альбома “Хайпаголик“, “Хайпаголик 2“ и Banger, с которыми активно гастролирует как по Украине, так и за ее пределами. Так летом 2019 Kyivstoner выступил на фестивале Atlas Weekend. В то же время Альберт (настоящее имя артиста) этой зимой даст свой первый сольный концерт в Киеве. Вспоминаем главные хиты артиста, под которые будем подпевать в зале. 

KYIVSTONER - Мяу Мяу

KYIVSTONER - Лето (Prod. TeeJay)

KYIVSTONER - СОВЕРШЕННОЛЕТНЯЯ [prod by TeeJay]

KYIVSTONER - Гиппопотам

Kyivstoner - О Лени (prod.by Teejay)

 

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Теги: Kyivstoner, День влюбленных
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  05.02.2020, 18:33
Оценка:  0
гость
Тупое, примитивное говно, ...видимо, для дебилов!
гость  (аноним)  05.02.2020, 18:32
Оценка:  0
гость
ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы!!!
Намед ни, сирийские мучачос, заеб...шили кацапских выблядков! Эпичный видос:

https://t.me/a_shtirlitz/ 3883

Слава сирийским мучачосам! Смерть кацапским скотам!
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