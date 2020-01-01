Расписание магнитных бурь на февраль и как они повлияют на нашу жизнедеятельность.

Целых четыре магнитных бури! Целых семь дней геомагнитных колебаний! Високосный февраль подготовил для метеочувствительных людей несколько крайне неприятных сюрпризов. Когда в феврале 2020 года ожидаются магнитные бури и что известно о их силе, расскажет Ivona.

Прогноз магнитных бурь на февраль 2020 pinterest.com

Читай также: Лунный календарь для комнатных растений на февраль 2020

2-5 февраля 2020 года - сама сильная магнитная буря февраля 2020 года продлится четыре дня, и ее последствия на себе ощутят не только метеочувствительные люди. На фоне повышенной солнечной активности ожидается повышение общей раздражительности, снижение работоспособности (особенно это будет касаться умственной деятельности). Из-за повышенной эмоциональной возбудимости специалисты советуют избегать конфликтных ситуаций, не вступать в споры, а свободное время уделить наблюдению и улучшению физического и психического здоровья. Также в период первой февральской магнитной бури следует опасаться обострений хронических состояний и заболеваний, особенно связанных с сердечно-сосудистой системой.

Прогноз магнитных бурь на февраль 2020 pinterest.com

7 февраля 2020 года - уже через два дня после сильной магнитной бури люди ощутят на себе воздействие нового геомагнитного колебания, которое сперва им покажется даже сильнее предыдущего, хотя по измерение оно подпадает под классификацию магнитной бури средней интенсивности. Происходит это по причине накопительного эффекта, который имеют подобные колебания на организм человека. Из-за сильного солнечного ветра в атмосфере ощутимо (но временно) снизится уровень кислорода. По этой причине 7 февраля люди будут ощущать общую слабость и сонливость.

Прогноз магнитных бурь на февраль 2020 pinterest.com

Читай также: Лунный календарь стрижек на февраль 2020

10 февраля 2020 года - магнитная буря средней интенсивности не будет выделяться какими-то особыми симптомами: скорее пошатнется эмоциональный фон, чем состояние физического здоровья. Ожидается повышенная нервозность и раздражительность, а также перепады настроения и приступы меланхолии. Для того чтобы справиться с этим безумным коктейлем из эмоций и беспочвенных переживаний, специалисты советуют сократить контакты с вероятными раздражителями до минимума (избегать общественных мест и конфликтных ситуаций), а взамен заняться чем-то успокаивающим: принять ванну с эфирными маслами и солью, совершить прогулку на свежем воздухе, заняться йогой или помедитировать.

Прогноз магнитных бурь на февраль 2020 pinterest.com

15 февраля 2020 года - метеочувствительные люди заметят едва ощутимое геомагнитное колебание. Впрочем, как и при всякой магнитной буре следует опасаться обострения хронических заболеваний и резких изменений в эмоциональном фоне. Будьте готовы оказать первую помощь нуждающемуся, а также не забывайте о собственном здоровье. Облегчить последствия этой магнитной бури помогут стандартные правила: избегать перенапряжения, проветривать помещение и гулять на свежем воздухе, отказаться от алкоголя и жирной пищи и т. д.

Прогноз магнитных бурь на февраль 2020 pinterest.com

Ранее мы рассказывали, когда в феврале 2020 года можно красить волосы по лунному календарю.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.