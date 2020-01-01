Полный график ухода за домашними растениями и цветами в последний зимний месяц 2020 года.

Лунный календарь для комнатных растений на февраль 2020 pinterest.com

Как ухаживать за цветами по лунному календарю в феврале 2020 года расскажет Ivona.

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1 февраля 2020 - растущая Луна в Тельце. Благоприятный день для выгонки луковичных, а также любых манипуляций с геранью. Пересадка возможна, но лишь в случаях крайней необходимости.

2 февраля 2020 - растущая Луна в Тельце. Сегодня показана пересадка любого вида растений, также можно заняться удобрением и рыхлением почвы.

3 февраля 2020 - растущая Луна в Тельце. Сегодня стоит заняться профилактикой заболеваний и борьбой с вредителями. Благоприятный день для ухода и пересадки вьющихся растений.

Лунный календарь для комнатных растений на февраль 2020 pinterest.com

4 февраля 2020 - растущая Луна в Близнецах. Посвятите сегодняшний день обработке растений против вредителей и насекомых.

5 февраля 2020 - растущая Луна в Близнецах. Крайне благоприятный день для пересадки всех видов растений, а также высадки семян на рассаду.

6 февраля 2020 - растущая Луна в Раке. Счастливая полоса для ваших растений продолжается. Сегодня показаны любые виды работ с домашними цветами.

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7 февраля 2020 - растущая Луна в Раке. Хороший день для проведения пересадочных работ.

8 февраля 2020 - растущая Луна во Льве. Уделите особое внимание почве: ее рыхлению, удобрению и обработке от вредителей

9 февраля 2020 - Полнолуние во Льве. Пересаживание растений сегодня запрещено. Займитесь уборкой и обработкой растений от вредителей.

Лунный календарь для комнатных растений на февраль 2020 pinterest.com

10 февраля 2020 - убывающая Луна в Деве. Благоприятный день для высадки однолетних растений, удаления отмерших ростков и листочков, обрезки и обработки от вредителей. Пересадка возможно лишь для вьющихся растений.

11 февраля 2020 - убывающая Луна в Деве. Поработайте с почвой: удобрите и разрыхлите ее, подготовьте почвосмеси для следующих пересадок.

12 февраля 2020 - убывающая Луна в Весах. Сегодня показана пересадка и уход за клубневыми и луковичными растениями.

13 февраля 2020 - убывающая Луна в Весах. Благоприятный день для полива удобрения и рыхления почвы.

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14 февраля 2020 - убывающая Луна в Скорпионе. Из-за периода повышенной активности растений, сегодня будут успешными любые работы с комнатными цветами. Особое внимание следует уделить кустистым растениям, их обрезке и удалению отмерших ростков и листочков.

15 февраля 2020 - убывающая Луна в Скорпионе. Повторяйте работы, показанные для трех предыдущих дней.

Лунный календарь для комнатных растений на февраль 2020 pinterest.com

16 февраля 2020 - убывающая Луна в Стрельце. Уделите внимание огороду на подоконнике: день благоприятен для высадки и ухода за луком, чесноком и кухонной зеленью. Также с вниманием отнеситесь к состоянию ныне цветущих растений - окажите им необходимый уход.

17 февраля 2020 - убывающая Луна в Стрельце. Продолжайте работы с домашней зеленью, а остальные растения пусть пока набираются сил.

18 февраля 2020 - убывающая Луна в Стрельце. Неблагоприятный день для полива, посадки и высадки растений, особенно тех, у которых слабая корневая система.

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19 февраля 2020 - убывающая Луна в Козероге. Полив и рыхление показаны только в случаях крайней необходимости. Пересадка возможна лишь для многолетних лиственных растений.

20 февраля 2020 - убывающая Луна в Козероге. Хороший день для полива, удобрения и борьбы с вредителями для всех видов растений.

21 февраля 2020 - убывающая Луна в Водолее. Начните подготовку к весенним работам: помойте или приобретите новый инвентарь, удобрения, прикормки и рассаду.

Лунный календарь для комнатных растений на февраль 2020 pinterest.com

22 февраля 2020 - убывающая Луна в Водолее. Актуальны работы двух предыдущих дней.

23 февраля 2020 - Новолуние в Рыбах. Дайте и себе, и растениям отдых. День неблагоприятен для любого вида манипуляций с растениями.

24 февраля 2020 - растущая Луна в Рыбах. Пересадка возможна лишь в случаях крайней необходимости.

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25 февраля 2020 - растущая Луна в Рыбах. Уделите внимание уборки и дезинфекции рабочего места, инвентаря и подоконников.

26 февраля 2020 - растущая Луна в Овне. Проведите подготовительные работы к высадке молодых саженцев и семян.

27 февраля 2020 - растущая Луна в Овне. День считается нейтральным для любых работ с растениями.

Лунный календарь для комнатных растений на февраль 2020 pinterest.com

28 февраля 2020 - растущая Луна в Тельце. Благоприятный день для полива, пикировки и высадки всех видов растений.

29 февраля 2020 - растущая Луна в Тельце. Вместе с пересадкой сегодня показаны полив и удобрение всех видов домашних цветов.

Лунный календарь для комнатных растений на февраль 2020 pinterest.com

Ранее мы рассказывали, когда в феврале 2020 года можно стричься, согласно лунному календарю.

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