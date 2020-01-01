Благоприятные и неблагоприятные дни для стрижки волос в последний месяц зимы 2020 года.

Блистать на День святого Валентина? Или сразить своего мужчину новой прической на 23-е февраля? Ivona расскажет, когда в феврале 2020 года можно экспериментировать с волосами, а когда стоит попридержать свою фантазию.

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1 февраля 2020 - Луна в Тельце, растущая. Стрижка сегодня поможет уберечь вас неудач и недугов, а также благоприятно скажется на росте волос.

2 февраля 2020 - Луна в Тельце, растущая. Новая прическа поможет вам избавиться от накопившегося негатива, но может отрицательно повлиять на общее состояние здоровья.

3 февраля 2020 - Луна в Тельце, растущая. Умственная деятельность может несколько притупиться, однако новая стрижка способна уберечь вас от дурного глаза, обид и сплетен.

Лунный календарь стрижек на февраль 2020 pinterest.com

4 февраля 2020 - Луна в Близнецах, растущая. Воздержитесь от экстравагантных причесок и экстремальных экспериментов. В парикмахерской лучше лишь подровнять кончики.

5 февраля 2020 - Луна в Близнецах, растущая. Новая стрижка способна привлечь материальное благополучие. Влияние на волосы нейтральное.

6 февраля 2020 - Луна в Раке, растущая. Сегодняшняя стрижка способна обострить вашу интуицию и благоприятно повлиять на общее состояние организма.

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7 февраля 2020 - Луна в Раке, растущая. От стрижки в этот день лучше отказаться в пользу салонных оздоровительных процедур для волос.

8 февраля 2020 - Луна во Льве, растущая. Неблагоприятный день для стрижки волос.

9 февраля 2020 - Полнолуние во Льве. Стрижка сегодня будет иметь отрицательное влияние на вашу кровеносную и эндокринную систему.

Лунный календарь стрижек на февраль 2020 pinterest.com

10 февраля 2020 - Луна в Деве, убывающая. Кардинальная смена имиджа (в том числе и стрижки) повлечет за собой глобальные перемены в жизни. Этот фактор нужно учитывать при походе в парикмахерскую.

11 февраля 2020 - Луна в Деве, убывающая. Сегодняшняя стрижка снабдит вас положительной энергетикой, обаянием и харизмой. Используйте эти силы с умом!

12 февраля 2020 - Луна в Весах, убывающая. Неблагоприятный день для стрижки.

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13 февраля 2020 - Луна в Весах, убывающая. Стрижка сегодня может поспособствовать решению важного материального вопроса, а также улучшит ваш эмоциональный фон.

14 февраля 2020 - Луна в Скорпионе, убывающая. Благоприятный день для любых манипуляций с волосами.

15 февраля 2020 - Луна в Скорпионе, убывающая. День подходит лишь для подрезания кончиков и освежения уже имеющейся стрижки.

Лунный календарь стрижек на февраль 2020 pinterest.com

16 февраля 2020 - Луна в Стрельце, убывающая. Один из самых неблагоприятных для стрижки дней за всю зиму.

17 февраля 2020 - Луна в Стрельце, убывающая. Сегодня вы будете как никогда энергичны, а волосы после стрижки – густыми и послушными.

18 февраля 2020 - Луна в Стрельце, убывающая. Новая стрижка принесет вам лишь беспокойства и стресс.

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19 февраля 2020 - Луна в Козероге, убывающая. Ваш эмоциональный фон и психическое состояние могут серьезно пострадать от стрижки в этот день.

20 февраля 2020 - Луна в Козероге, убывающая. Сегодняшняя стрижка позволит вам обратить на себя внимание окружающих.

21 февраля 2020 - Луна в Водолее, убывающая. Неблагоприятный день для экспериментов с волосами.

Лунный календарь стрижек на февраль 2020 pinterest.com

22 февраля 2020 - Луна в Водолее, убывающая. Если вам не хватает уверенности в себе или сил на важный жизненный шаг, астрологи рекомендуют рискнуть и выбрать короткую, фантазийную стрижку.

23 февраля 2020 - Новолуние в Рыбах. После сегодняшней стрижки вы почувствуете упадок сил.

24 февраля 2020 - Луна в Рыбах, растущая. Новая стрижка поспособствует стабилизации состояния вашего здоровья.

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25 февраля 2020 - Луна в Рыбах, растущая. Чем короче стрижка, тем благоприятней ваше материальное положение. Также сегодня стоит стричься обладательницам кудрявых или вьющихся волос.

26 февраля 2020 - Луна в Овне, растущая. Стрижка в этот день способная расстроить все ваши планы на ближайшее будущее.

27 февраля 2020 - Луна в Овне, растущая. В поисках вдохновения стоит примерить на себя новый экстравагантный образ, поэкспериментировать с цветами и формами.

Лунный календарь стрижек на февраль 2020 pinterest.com

28 февраля 2020 - Луна в Тельце, растущая. Благоприятный день для любых манипуляций с волосами.

29 февраля 2020 - Луна в Тельце, растущая. Стрижка в этот день обострит вашу интуицию, что значительно облегчит для вас решение насущных вопросов.

Лунный календарь стрижек на февраль 2020 pinterest.com

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