Благоприятные и неблагоприятные дни для окрашивания волос в последний зимний месяц 2020 года.

Когда наступить самый благоприятный день для окрашивания волос в феврале 2020 по лунному календарю, расскажет Ivona.

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1 февраля 2020 - Луна растущая, в Тельце. Окрашивание волос допускается лишь в том случае, если нею занимается опытный, проверенный годами мастер, которому вы доверяете.

2 февраля 2020 - Луна растущая, в Тельце. Предпочтение следует отдать натуральным, светлым оттенкам.

3 февраля 2020 - Луна растущая, в Тельце. Не бойтесь дать волю своей фантазии, а также не пренебрегайте советами мастера - вместе вам удастся создать оригинальную прическу, которая надолго обеспечит вас положительной энергетикой.

Лунный календарь окрашивания волос на февраль 2020 pinterest.com

4 февраля 2020 - Луна растущая, в Близнеце. А вот сегодняшний день - не самый удачный для экспериментов. Если окрашивание невозможно перенести на другой день, старайтесь выбирать оттенки, приближенные к вашему натуральному цвету.

5 февраля 2020 - Луна растущая, в Близнеце. Удачный день для любых видов окрашивания волос. Смело экспериментируйте - ваш необычный образ привлечет внимание представителей противоположного пола.

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6 февраля 2020 - Луна растущая, в Раке. Результат окрашивания сегодня во многом будет зависеть от вашего эмоционального фона, так что постарайтесь посетить парикмахерскую в исключительно хорошем настроении. Среди всех оттенков лучше выбирать те, что темнее. Они принесут вам удачу.

7 февраля 2020 - Луна растущая, в Раке. Неблагоприятный день для окрашивания волос.

8 февраля 2020 - Луна растущая, во Льве. Любые манипуляции с волосами лучше отложить до более благоприятного дня.

9 февраля 2020 - Полнолуние во Льве. Окрашивание в темные оттенки принесет вам внутреннюю гармонию.

Лунный календарь окрашивания волос на февраль 2020 pinterest.com

10 февраля 2020 - Луна убывающая, в Деве. Успехи в карьере и уважение среди коллег может принести сегодняшнее окрашивание в блонд или рыжие оттенки.

11 февраля 2020 - Луна убывающая, в Деве. Благоприятный день для окрашивания, но лишь в том случае, если вы планируете вернуться к своему натуральному цвету волос.

12 февраля 2020 - Луна убывающая, в Весах. От экстравагантных экспериментов сегодня следует отказаться, однако освежение своего обычного цвета или процедуры с растительными красителями (которые носят дополнительный оздоровительный характер) принесут вам успех на работе.

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13 февраля 2020 - Луна убывающая, в Весах. Благоприятный день, чтобы примерить на себя необычную покраску, о которой вы давно мечтали.

14 февраля 2020 - Луна убывающая, в Скорпионе. Внимание противоположного пола поможет привлечь окрашивание в светлые и медные оттенки.

15 февраля 2020 - Луна убывающая, в Скорпионе. Целью сегодняшней покраски не должны быть эксперименты или осуществление фантазий. Сконцентрируйтесь на том, чтобы ваши волосы максимально удачно и гармонично дополняли ваш повседневный образ.

Лунный календарь окрашивания волос на февраль 2020 pinterest.com

16 февраля 2020 - Луна убывающая, в Стрельце. Нейтральный день для окрашивания волос.

17 февраля 2020 - Луна убывающая, в Стрельце. Сегодня ваши волосы готовы снести любые ваши эксперименты.

18 февраля 2020 - Луна убывающая, в Стрельце. Окрашивание сегодня будет связано с отрицательно энергетикой, поэтому смена или освежение цвета волос, вероятно, подтолкнет вас к необдуманным действиям или участию в конфликте.

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19 февраля 2020 - Луна убывающая, в Козероге. Если вам в этот день необходимо во что бы то ни стало произвести хорошее впечатление, предпочтение следует отдать окрашиванию в натуральные оттенки.

20 февраля 2020 - Луна убывающая, в Козероге. Жизненную энергию и финансовый успех способно принести окрашивание в этот день.

21 февраля 2020 - Луна убывающая, в Водолее. Необходимо укрепить свое положение в глазах окружающих? Благоприятным для вас станет выбор краски светлых тонов.

Лунный календарь окрашивания волос на февраль 2020 pinterest.com

22 февраля 2020 - Луна убывающая, в Водолее. Неблагоприятный день для окрашивания.

23 февраля 2020 - Новолуние в Рыбах. Вашим волосам нужен отдых, вместо окрашивания посвятите этот день оздоровительным процедурам.

24 февраля 2020 - Луна растущая, в Рыбах. Финансовый успех поможет привлечь окрашивание в светлые тона.

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25 февраля 2020 - Луна растущая, в Рыбах. Почувствовать единение с природой поможет простое, незамысловатое окрашивание в оттенки, приближенные к натуральным.

26 февраля 2020 - Луна растущая, в Овне. Идеальный день для закрашивания седины.

27 февраля 2020 - Луна растущая, в Овне. Радикальные перемены в образе привлекут в вашу жизнь массу ярких и приятных впечатлений.

Лунный календарь окрашивания волос на февраль 2020 pinterest.com

28 февраля 2020 - Луна растущая, в Тельце. Окрашивание в этот день способно вызвать разлад между вами и вашими близкими.

29 февраля 2020 - Луна растущая, в Тельце. Неблагоприятный день для окрашивания.

Лунный календарь окрашивания волос на февраль 2020 pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как ухаживать за домашними растениями в феврале 2020 года по лунному календарю.

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