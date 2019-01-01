Что сегодня ждет Овнов и на чем сосредоточиться Водолеям .

Гороскоп на 29 декабря 2019 для всех знаков Зодиака pinterest.com

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Гороскоп на 29 декабря 2019:

Овен

У Овнов будет насыщенный день с яркими встречами и приятными сюрпризами. Реагируйте на чудо - с удовольствием и не ставьте под сомнение чьи-то добрые намерения.

Телец

Тельцов ждёт ещё тот денёк - вам захочется делать сразу всё: и поработать над своим проектом, и оторваться на вечеринке, и поездить по различным ивентам. Наслаждайтесь приятными моментами и не нервничайте по мелочам.

Близнецы

Близнецы смогут наладить отношения с партнёрами, а также помириться с теми, с кем поссорились из-за мелочей. Вечер проведите в компании друзей.

Рак

Раки будут сегодня метаться между двумя огнями, как говорится - вы можете растеряться перед важным выбором и потратить на него много психической энергии. Сегодня не стоит быть транжирой и устраивать шумные вечеринки.

Лев

У Львов есть все шансы сегодня добиться успеха и оказаться в центре всеобщего внимания. Небольшие риски сегодня могут быть оправданы - если вы идете ва-банк ради достижения мечты.

Дева

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У Дев может быть не очень хорошее настроение из-за массы бытовых мелочей и хлопот. Старайтесь относиться проще к несущественным на данном этапе вопросам - решайте проблемы, что называется, по мере поступления.

Весы

Весы сегодня будут, как обычно, все взвешивать, но главное не переусердствовать и не потерять важные контракты из-за своей нерешительности. Вечер проведите с любимым человеком.

Скорпион

День будет ярким и насыщенным событиями. Старайтесь побольше быть на виду. Если выбираете между сидеть дома и посетить выставку или шумную вечеринку - обязательно выбирайте второе.

Стрелец

Для Стрельцов пришло время определиться с целями на ближайшее время. Для многих представителей знака закончится важный этап - и самое время спланировать следующей, чтобы вас не застали врасплох.

Козерог

День благоволит не длительным путешествиям, решению бытовых проблем, началу ремонта. Вечер лучше провести с любимым человеком.

Водолей

У Водолеев сегодня сплошь креативные мысли и хорошие идеи - просто бери и реализовывай. День будет удачным в плане общения с людьми, старта отношений и новых начинаний.

Рыбы

Рыбам стоит подвести итоги одного этапа в жизни - и переходить к следующему. День хорош дня отдыха, посещения спа или массажа, а также занятий йогой.

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