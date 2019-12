Новогодние вечеринки и концерты,которые пройдут в столице.

Где отпраздновать Новый год 2020: ТОП-5 событий в Киеве 31 декабря-1 января Пресс-служба ВДНГ

Приближается новогодняя ночь, которую хочется встретить в веселой атмосфере и получить массу позитивных эмоций. Если вы устали от домашних посиделок и планируете выбраться 31 декабря 2019 “в люди“ - предлагаем ТОП-5 вариантов, где встретить Новый год 2020 в Киеве. Напомним, что в новогоднюю ночь общественный транспорт столицы продлит работу на 3 часа, а фуникулер будет работать круглосуточно.

Вечеринка New Year 2020

Киевский клуб Atlas приглашает на вечеринку New Year 2020. В программе - выступления группы “Антитела“. Гостей ждут три танцпола, зажигательные хиты, сеты диджеев, море коктейлей и выступления лучших украинских артистов.

Дресс-кода как такового нет - организаторы ждут вас в том наряде, который вы считаете красивым. Места за столиками можно забронировать, связавшись с администрациях в соцсетях. В стоимость билета входят 1000 грн. депозита и “новогодний сет“. Не пропусти свой лучший

Когда: 31 декабря начало в 22:00

Где: Atlas, ул. Сечевых Стрельцов 37-42.

Концерт на Софийской площади

В новогоднюю ночь на Софийской площади у главной елки состоится яркий концерт с украинскими звездами. С 21. 00 на сцене появятся Руслана, танц-театр “Життя“, Назар Савко, Государственный симфонический оркестр “Kyiv Fantastic Orchestra“, группа “Мандры“. Также новогодний концерт ждет киевлян и гостей на Контрактовой площади. Эти две локации работают с 14 декабря по 19 января. Также 14 декабря на Софийской и Контрактовой площадях начала свою работу новогодняя ярмарка.

Где: Софийская площадь, Контрактовая площадь

Когда: 31 декабря, начало - 21. 00.

Концерт на ВДНГ

На самой большой новогодней локации - столичном ВДНГ - в новогоднюю ночь состоится масштабная ретро-вечеринка с песнями 1980-х, 90-х и 2000-х. Тематика празднования - путешествие в прошлое. С помощью музыкальной машины времени организаторы предлагают гостям проникнуться зажигательными 80-ми, вспомнить отчаянные 90-е и отрываться под поп-открытия 2000-х. За танцевальные ритмы главной ночи года в ответе резидент радиостанции NRJ Ukraine и один из лучших диджеев Украины — DJ Саня Дымов.

Гостям предложат бокал игристого. Помимо масштабной ретро-вечеринки под открытым небом, которая начнется после полуночи и продлится до 4:00 утра, гостей также ожидают: развлекательная программа с аниматорами, тематические конкурсы, розыгрыши, сюрпризы и подарки. Для всех, кто захочет съесть традиционную порцию оливье или отведать румяного шашлыка, на уличной новогодней ярмарке будет работать фудкорт.

Когда: 31 декабря, в 22:00.

Где: центральная площадь “Зимової країни на ВДНГ“ (График работы станции метро «Выставочный центр» продлен до 3:08 утра).

Сколько стоит: Вход на территорию парка свободный. Новогодний концерт и шоу-программа - бесплатные.

Фестиваль возле Арки дружбы народов

Возле Арки дружбы народов действует молодежный фестиваль спортивного, активного и музыкального отдыха. В Новогоднюю ночь в рамках фестиваля состоятся гуляния и выступления артистов.

Где: Арка Дружбы народов

Когда: 31 декабря

Новогодний Jazz в клубе Atlas

В клубе Atlas с 1 по 3 января выступит Yellow Shoes Brass Band с новогодними хитами в джазовой обработке. По традиции бэнд выполнит любимые произведения, которые ассоциируются у слушателей со светлыми праздниками Рождества и Нового года.

Оригинальные мелодии, написанные в начале прошлого века, и каверы всемирно известных песен. Yellow Shoes Brass Band подготовил для слушателей щедрые музыкальные подарки. Вы услышите: Jingle Bells Rock, Let It Snow, This Christmas, Sweet Dreams, Get Lucky и много других воспалительных мелодий, без которых не обходится ни одно новогоднее праздник.

Где: Atlas, ул. Сечевых Стрельцов 37-42.

Когда: 1-3 января 2020.

