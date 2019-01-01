Кто из нас не задумывался о покупке новомодного робота пылесоса, или аккумуляторного пылесоса-стика? С роботом вроде все понятно – этот пылесос делает свою работу самостоятельно с минимальным участием владельца, а в чем смысл покупки вертикального беспроводного пылесоса? Давайте разбираться на примере вертикального пылесоса ROIDMI из топ-3 экосистемы Xiaomi – возможно, лучшего мирового бренда среди данного типа устройств по соотношению цена/качество.

Уборка без подготовки

При том, что пылесос убирает лучше веника, у большинства домохозяек на кухне веник все-таки есть. Ведь для использования обычного пылесоса нужно:

вытащить его из шкафа

собрать и подготовить к работе

подключить к сети

разобрать и спрятать после использования.

С аккумуляторным пылесосом все эти этапы не нужны – пылесос-стик всегда под рукой в установленном вами месте и готов работать в течение секунды после нажатия кнопки. В случае с пылесосами ROIDMI, вы приклеиваете специальное крепление в удобном для вас месте, где устройство со стильным дизайном будет всегда у вас под рукой.

Бепроводные пылесосы ROIDMI – легкое решение рутинных задач Пресс-служба

Компактность пылесоса

Обычные пылесосы занимают драгоценное пространство не только при хранении, захламляя наши шкафы, но и в процессе уборки. При этом постоянная проблема с цепляющимся за углы пылесосом и проводом, длины которого не хватает в самый неподходящий момент, отбивает у нас всю охоту пылесосить. Не говоря уже о шланге, который скручивается во время уборки, уменьшаясь в длине.

С пылесосами ROIDMI этих проблем нет – провод и шланг в их конструкции отсутствуют, а внешний вид устройства дополнит интерьер самой изысканной кухни, коридора или другого помещения. Эти пылесосы выполнены в универсальном белом цвете и неоднократно награждались престижными международными премиями в области дизайна.

Бепроводные пылесосы ROIDMI – легкое решение рутинных задач Пресс-служба

Маневренность

Кроме автономности питания в пользу вертикального пылесоса еще играет его небольшой вес – даже ребенок управится с ним одной рукой, ведь в минимальной конфигурации вес ROIDMI составляет 1,3-1,5 кг, в зависимости от модели. Автономность, легкий вес и идеально продуманная эргономика этих пылесосов обеспечивают максимальную маневренность. Вы можете пылесосить буквально везде, начиная с плинтусов и заканчивая карнизами, включая все самые труднодоступные места и специфические поверхности, для которых разработаны специальные насадки. Не говоря уже о том, что аккумуляторный пылесос можно использовать для уборки автомобиля.

Качество уборки

А теперь о самом важном качестве пылесоса с точки зрения мужчин – хватает ли мощности у аккумуляторного пылесоса?

Начнем с того, что мощность мотора с питанием от батареи не может соревноваться с питанием от сети 220 вольт по умолчанию. Но технологии производства аккумуляторов и электромоторов за последние 5 лет сделали такой скачок, что, например, модель ROIDMI X20 обладает мощностью всасывания 145 вт – это очень серьезный показатель производительности, который позволяет убирать в 2-3-х комнатной квартире на ежедневной основе для поддержания чистоты.

При этом, следует понимать, что для генеральной уборки вертикального пылесоса не всегда достаточно – данный тип устройств разработан для оперативной уборки, ведь емкость его пылесборника – 0,4 литра. Но при регулярном использовании беспроводного пылесоса генеральная уборка вам долго не понадобится.

Почему ROIDMI

Выбор для примера беспроводного пылесоса-стика производителя ROIDMI – не случаен. Этот бренд специализируется именно на аккумуляторных пылесосах, позиционирует себя как производитель устройств hi-end класса, инвестирует в инновационные разработки и при этом ему удается предлагать пылесосы как минимум на 20% дешевле по сравнению с конкурентами при аналогичных характеристиках.

Еще один немаловажная деталь – бренд ROIDMI входит в топ-3 экосистемы Xiaomi, что говорит о его высоком уровне. Поэтому во многих обзорах и интернет магазинах к названиям пылесосов Roidmi часто добавляют «материнский» бренд и продавцы называют их «Xiaomi ROIDMI» или даже «Xiaomi».

Официальные поставщики продукции ROIDMI предоставляют покупателям 24 месяца гарантии на всю линейку пылесосов.

Общие выводы

Основное преимущество вертикального пылесоса - легкость при регулярном использовании. Другими словами, беспроводной аккумуляторный пылесос – это незаменимое устройство для тех, кто ценит свое время и кому важно удобство при выполнении ежедневной уборки в режиме «здесь и сейчас». Аккумуляторный пылесос – это не только идеальный подарок в каждый дом, который можно дарить на Новый Год, свадьбу, день Рождения и любые другие праздники, но и мощный инструмент в помощь домохозяйке.

Купить пылесосы ROIDMI можно в сети магазинов Comfy.