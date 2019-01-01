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Гороскоп на 26 декабря 2019 для всех знаков Зодиака

Спецтема: Астрология
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О чем сегодня стоит помнить Овнам и чего опасаться Девам.

Гороскоп на 26 декабря 2019 для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 26 декабря 2019 для всех знаков Зодиака
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Гороскоп на 26 декабря 2019:

  • Овен

Овнам нужно сегодня поменьше полагаться на рацио - и побольше мечтать. День будет богат сюрпризами и приятными встречами.

  • Телец

У Тельцов хороший шанс что-то кардинально поменять в своей жизни. Можно устроить себе небольшой праздник или спонтанную вечеринку.

  • Близнецы

У Близнецов сегодня возможен необычный досуг - возможно, вам предложат осуществить давнюю мечту или вы решите сделать первый шаг с понравившимся человеком.

  • Рак

Сегодня Ракам можно принимать важные решения, отстаивать свои интересы. Успехом увенчается выяснение отношений, разные тяжбы, конфликтные ситуации будут идти в вашу пользу.

  • Лев

Сегодня стоит проявлять прагматичность и стараться провести день с максимальной выгодой для себя, благоприятны денежные дела, бизнес, торговые операции, движение денег через вас будет приносить вам прибыль.

  • Дева

Сегодня опасайтесь искушений, обманов, кто-то может вас использовать, либо время и силы будут тратиться на чужие интересы.

  • Весы

Сегодня многое стоит ставить на паузу, стараться не принимать серьезных решений, не торопиться и избегать суеты, лучше пустить силы на решения накопившихся хлопот.

  • Скорпион

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Сегодня что-то будет идти через силу, где-то придётся преодолевать препятствия, сдерживать себя, день может нести разные вызовы и испытания.

  • Стрелец

Сегодня день благоприятен для поездок, как по делам, так и по магазинам, работа и планы могут быть эффективны.

  • Козерог

Сегодня старайтесь плыть по течению, многое будет идти и зависеть от внешних обстоятельств а не от ваших планов, принимайте всё как должное.

  • Водолей

Сегодня стоит отстаивать свои интересы, сохранять свои позиции в делах, стараться сохранить статус-кво и не позволять кому-то портить вашу репутацию.

  • Рыбы

День благоприятен для креативных решений, создания новых проектов и знакомства с людьми. Будьте внимательны к деталям, но не зацикливайтесь на чем-то одном. 

Ранее мы писали, что на ВДНГ в новогоднюю ночь будет бесплатный концерт. 

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Теги: астрология, Зодиак, гороскоп
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Источник: IVONA bigmir)net

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