Мечты сбываются: В новогоднюю ночь на ВДНГ состоится бесплатный концерт

Портал между прошлым и будущим, дискотека в стиле ретро, праздничная атмосфера и развлечения для всей семьи в "Зимовій країні на ВДНГ".

В этом сезоне тематикой новогодней ночи в рамках проекта «Зимова країна на ВДНГ» станет

фантастическое путешествие в прошлое. С помощью музыкальной машины времени организаторы предлагают гостям проникнуться зажигательными 80-ми, вспомнить отчаянные 90-е и отрываться под поп-открытия 2000-х. За танцевальные ритмы главной ночи года в ответе резидент радиостанции NRJ Ukraine и один из лучших диджеев Украины — DJ Саня Дымов.

Пресс-служба

Марина Матросова, арт-директорка ВДНГ

Это уже традиция — встречать Новый год на ВДНГ. В этом году мы открыли пятый сезон работы фестивального парка развлечений «Зимова країна на ВДНГ», но только во второй раз устраиваем масштабные ночные празднования для всех посетителей. Планы грандиозные: вместе с гостями выпить традиционный бокал игристого, с головой окунуться в любимые развлечения «Зимової країни на ВДНГ», и даже больше — оживить атмосферу беззаботного детства и юности, когда одной лишь искренней веры было достаточно, чтобы мечты стали реальностью.

Пресс-служба

Читай также: Последнее солнечное затмение 2019 года: дата, влияние, приметы

Помимо масштабной ретро-вечеринки под открытым небом, которая начнется после полуночи и продлится до 4:00 утра, гостей также ожидают: развлекательная программа с аниматорами, тематические конкурсы, розыгрыши, сюрпризы и подарки. А еще — романтический каток под открытым небом, что сияет сотнями разноцветных огней, безумные тюбинговые горки и экстремальные аттракционы.

Пресс-служба

Ну и какое же празднование Нового года без традиционного пышного застолья? Для всех, кто захочет съесть традиционную порцию оливье или отведать румяного шашлыка, на уличной новогодней ярмарке будет работать фудкорт.

Пресс-служба

Телепортироваться в прошлое можно 31 декабря, в 22:00. Место встречи — центральная площадь «Зимової країни на ВДНГ». График работы станции метро «Выставочный центр» продлен до 3:08 утра.

Пресс-служба

Вход на территорию парка свободный.

Новогодний концерт и шоу-программа — бесплатные.

Ранее мы писали, что в Киеве открылась резиденция Санты.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.