Последнее солнечное затмение 2019 года: дата, влияние, приметы
2019 год неумолимо близится к концу, и небесные сферы решили устроить человечеству подарок “напоследок“. 26 декабря 2019 года произойдет Кольцеобразное (кольцевое) солнечное затмение. Наблюдать его смогут жители Саудовской Аравии, практически всей Азии и востока Африки. Однако влияние это событие окажет на людей по всей планете. Какое значение имеет последнее солнечное затмение 2019 года, как его пережить и чего следует опасаться, расскажет Ivona.
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Как солнечное затмение 26 декабря 2019 года повлияет на нашу жизнь
Солнечное затмение 26 декабря 2019 года произойдет в Козероге, знаке властном и противоречивом. Поэтому самое большое влияние это затмение окажет на профессиональную деятельность людей. Некоторые из них почувствуют небывалый подъем и начнут активно продвигать себя и свои проекты по карьерной лестнице. Приемы, применимые при этом, будут не всегда честными, так что астрологи советуют быть внимательными в период солнечного затмения и стараться не допускать конфликтов на рабочем месте.
Особое влияние солнечное затмение 26 декабря окажет на тех, кто занимает руководящие должности. Для них будет слишком высок соблазн поддаться импульсу, однако решения, принятые в спешке, не возымеют особого успеха. Поэтому следует быть предельно аккуратными, прежде чем решиться на ответственные меры, и стараться рассмотреть события со всех сторон.
Что нельзя делать во время солнечного затмения 26 декабря 2019 года
Во время солнечного затмения следует избегать:
- выяснений отношений и двусмысленных фраз (велика вероятность того, что вас поймут не верно)
- дальних путешествий и длительных командировок (солнечное затмение может повысить вероятность несчастных случаев и неловких ситуаций; если же поездка неизбежна, убедитесь, что вы максимально подготовлены к любым неприятным ситуациям в дороге)
- принятия судьбоносных решений (если ответ необходимо дать в сию же минуту, убедитесь, что вы тщательно взвесили все “за“ и “против“, и подошли к вопросу с холодной головой).
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Что можно делать во время солнечного затмения 2019 года
Выражение о том, что мысли материальны, в некоторой мере оправдывается в период солнечного затмения. Этот момент может сыграть вам на руку, поэтому астрологи советуют направить подобную силу в благое русло: составить план на ближайшее будущее, поставить цели, предаться самым смелым мечтаниям.
Так как солнечное затмение 26 декабря 2019 года затронет в основном трудовую сферу жизни, и все силы придется приложить для урегулирования конфликтов, личная жизнь может пострадать от недостатка участия и внимания. Поэтому астрологи рекомендуют сосредоточиться на улучшении взаимоотношений с семьей и близкими. Совместный досуг лишь укрепит ваши связи.
Также солнечное затмение - отличное время для благотворительности и помощи нуждающимся. Но важно помнить, что ваши хорошие поступки должны быть искренними и безвозмездными. Лишь в таком случае они благотворно скажутся на вашей жизни.
Астрологи также рекомендуют заняться генеральной уборкой, причем во всех сферах жизни: и в жилище, и в голове.
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