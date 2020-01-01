Каким будет декабрьское солнечное затмение и как оно повлияет на нашу жизнь.

2019 год неумолимо близится к концу, и небесные сферы решили устроить человечеству подарок “напоследок“. 26 декабря 2019 года произойдет Кольцеобразное (кольцевое) солнечное затмение. Наблюдать его смогут жители Саудовской Аравии, практически всей Азии и востока Африки. Однако влияние это событие окажет на людей по всей планете. Какое значение имеет последнее солнечное затмение 2019 года, как его пережить и чего следует опасаться, расскажет Ivona.

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Как солнечное затмение 26 декабря 2019 года повлияет на нашу жизнь

Солнечное затмение 26 декабря 2019 года произойдет в Козероге, знаке властном и противоречивом. Поэтому самое большое влияние это затмение окажет на профессиональную деятельность людей. Некоторые из них почувствуют небывалый подъем и начнут активно продвигать себя и свои проекты по карьерной лестнице. Приемы, применимые при этом, будут не всегда честными, так что астрологи советуют быть внимательными в период солнечного затмения и стараться не допускать конфликтов на рабочем месте.

Последнее солнечное затмение 2019 года: дата, влияние, приметы pinterest.com

Особое влияние солнечное затмение 26 декабря окажет на тех, кто занимает руководящие должности. Для них будет слишком высок соблазн поддаться импульсу, однако решения, принятые в спешке, не возымеют особого успеха. Поэтому следует быть предельно аккуратными, прежде чем решиться на ответственные меры, и стараться рассмотреть события со всех сторон.

Последнее солнечное затмение 2019 года: дата, влияние, приметы pinterest.com

Что нельзя делать во время солнечного затмения 26 декабря 2019 года

Во время солнечного затмения следует избегать:

выяснений отношений и двусмысленных фраз (велика вероятность того, что вас поймут не верно)

дальних путешествий и длительных командировок (солнечное затмение может повысить вероятность несчастных случаев и неловких ситуаций; если же поездка неизбежна, убедитесь, что вы максимально подготовлены к любым неприятным ситуациям в дороге)

принятия судьбоносных решений (если ответ необходимо дать в сию же минуту, убедитесь, что вы тщательно взвесили все “за“ и “против“, и подошли к вопросу с холодной головой).

Последнее солнечное затмение 2019 года: дата, влияние, приметы pinterest.com

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Что можно делать во время солнечного затмения 2019 года

Выражение о том, что мысли материальны, в некоторой мере оправдывается в период солнечного затмения. Этот момент может сыграть вам на руку, поэтому астрологи советуют направить подобную силу в благое русло: составить план на ближайшее будущее, поставить цели, предаться самым смелым мечтаниям.

Последнее солнечное затмение 2019 года: дата, влияние, приметы pinterest.com

Так как солнечное затмение 26 декабря 2019 года затронет в основном трудовую сферу жизни, и все силы придется приложить для урегулирования конфликтов, личная жизнь может пострадать от недостатка участия и внимания. Поэтому астрологи рекомендуют сосредоточиться на улучшении взаимоотношений с семьей и близкими. Совместный досуг лишь укрепит ваши связи.

Последнее солнечное затмение 2019 года: дата, влияние, приметы pinterest.com

Также солнечное затмение - отличное время для благотворительности и помощи нуждающимся. Но важно помнить, что ваши хорошие поступки должны быть искренними и безвозмездными. Лишь в таком случае они благотворно скажутся на вашей жизни.

Последнее солнечное затмение 2019 года: дата, влияние, приметы pinterest.com

Астрологи также рекомендуют заняться генеральной уборкой, причем во всех сферах жизни: и в жилище, и в голове.

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