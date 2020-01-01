Расписание магнитных бурь на январь и как они повлияют на нашу жизнедеятельность.

Январь, как первый месяц в новом году, будет перенасыщен яркими событиями. Поэтому в эти дни особенно важно следить за своим здоровьем. Помимо нагрузок на ЖКТ, сердечно-сосудистую систему и печень, в январе 2020 года произойдет несколько сильнейших магнитных бурь, которые также могут отрицательно сказаться на здоровье. Когда произойдут геомагнитные колебания в январе 2020 года и как пережить их максимально комфортно, расскажет Ivona.

Самая большая геомагнитная активность в январе 2020 года приходится на первую половину месяца.

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1-2 января 2020 года - вследствие мощнейших вспышек на солнце, самая сильная магнитная буря января 2020 года будет происходить именно в начале месяца. Ее последствия ощутят на себе не только люди, склонные к метеозависимости, но и те, которое при обычных обстоятельствах переносят геомагнитные колебания достаточно спокойно. Отрицательный эффект от магнитных бурь имеет свойство накапливаться, если они происходят достаточно часто в короткий промежуток времени. Учитывая тот факт, что сильнейшие магнитные колебания будут происходить 29 декабря, его отголоски метеочувствительные люди ощутят и в начале января. Конечно, нельзя также сбрасывать со счетов эффект от длительного празднования новогодних торжеств. Организм, ослабленный алкоголем, отсутствием сна и большим количеством жирной пищи, становится более метеочувствительным.

Прогноз магнитных бурь на январь 2020 pinterest.com

Специалисты советуют: метеозависимым от природы людям постараться все же умерить свои аппетиты и немного сократить возлияния, дабы не усугублять влияние магнитных бурь на их состояние; людям, страдающим хроническими заболеваниями, стоит отправляться на новогодние гуляния, имея при себе аптечку, в которой будет все, что поможет в случае обострения (особенно это касается сердечников); тем, кто от природы не восприимчив к магнитным бурям, также стоит быть посдержанней в том, что касается еды и выпивки, отдавая предпочтения фруктам, свежим салатам, натуральным сокам и безалкогольным напиткам.

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6 января 2020 года - Сочельник в новом году также будет омрачен последствиями магнитной бури. Сильные геомагнитные колебания могут привести к общему упадку сил, поэтому специалисты советуют сократить количество физических нагрузок в этот день. Тщательно распланируйте свое время так, чтобы каждый час у вас было несколько минут отдыха, во время которого лучше всего погулять на свежем воздухе или выпить чашку тонизирующего травяного чая.

Прогноз магнитных бурь на январь 2020 pinterest.com

10 января 2020 года - самая сильная магнитная буря января. Ее отрицательное влияние почувствуют на себе все жители Земли. Правда проявления этих геомагнитных колебаний будут скорее ментальными: за общим состоянием подавленности и замедлением скорости реакции, обострением психических и психологических состояний многие даже не заметят упадка сил, характерного для магнитных бурь.

Прогноз магнитных бурь на январь 2020 pinterest.com

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Незначительные геомагнитные колебания можно также ожидать и с 14 по 17 января, правда банальные правила безопасности и тщательная подготовка к магнитным бурям помогут вам пережить их без каких-либо последствий:

в связи с обильными излияниями, которыми будет сопровождаться начало января 2020 года (которые могут усугубить влияние магнитной бури на организм человека), постарайтесь между празднованиями больше гулять на свежем воздухе и устраивать разгрузочные дни

новогодние праздники предполагают длинные выходные, посвятите их отдыху. Начать можно со здорового сна и соблюдения нормального режима дня

постарайтесь минимизировать физические нагрузки и использовать их лишь в терапевтических целях.

Прогноз магнитных бурь на январь 2020 pinterest.com

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