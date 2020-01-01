Прогноз магнитных бурь на январь 2020
Январь, как первый месяц в новом году, будет перенасыщен яркими событиями. Поэтому в эти дни особенно важно следить за своим здоровьем. Помимо нагрузок на ЖКТ, сердечно-сосудистую систему и печень, в январе 2020 года произойдет несколько сильнейших магнитных бурь, которые также могут отрицательно сказаться на здоровье. Когда произойдут геомагнитные колебания в январе 2020 года и как пережить их максимально комфортно, расскажет Ivona.
Самая большая геомагнитная активность в январе 2020 года приходится на первую половину месяца.
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1-2 января 2020 года - вследствие мощнейших вспышек на солнце, самая сильная магнитная буря января 2020 года будет происходить именно в начале месяца. Ее последствия ощутят на себе не только люди, склонные к метеозависимости, но и те, которое при обычных обстоятельствах переносят геомагнитные колебания достаточно спокойно. Отрицательный эффект от магнитных бурь имеет свойство накапливаться, если они происходят достаточно часто в короткий промежуток времени. Учитывая тот факт, что сильнейшие магнитные колебания будут происходить 29 декабря, его отголоски метеочувствительные люди ощутят и в начале января. Конечно, нельзя также сбрасывать со счетов эффект от длительного празднования новогодних торжеств. Организм, ослабленный алкоголем, отсутствием сна и большим количеством жирной пищи, становится более метеочувствительным.
Специалисты советуют: метеозависимым от природы людям постараться все же умерить свои аппетиты и немного сократить возлияния, дабы не усугублять влияние магнитных бурь на их состояние; людям, страдающим хроническими заболеваниями, стоит отправляться на новогодние гуляния, имея при себе аптечку, в которой будет все, что поможет в случае обострения (особенно это касается сердечников); тем, кто от природы не восприимчив к магнитным бурям, также стоит быть посдержанней в том, что касается еды и выпивки, отдавая предпочтения фруктам, свежим салатам, натуральным сокам и безалкогольным напиткам.
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6 января 2020 года - Сочельник в новом году также будет омрачен последствиями магнитной бури. Сильные геомагнитные колебания могут привести к общему упадку сил, поэтому специалисты советуют сократить количество физических нагрузок в этот день. Тщательно распланируйте свое время так, чтобы каждый час у вас было несколько минут отдыха, во время которого лучше всего погулять на свежем воздухе или выпить чашку тонизирующего травяного чая.
10 января 2020 года - самая сильная магнитная буря января. Ее отрицательное влияние почувствуют на себе все жители Земли. Правда проявления этих геомагнитных колебаний будут скорее ментальными: за общим состоянием подавленности и замедлением скорости реакции, обострением психических и психологических состояний многие даже не заметят упадка сил, характерного для магнитных бурь.
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Незначительные геомагнитные колебания можно также ожидать и с 14 по 17 января, правда банальные правила безопасности и тщательная подготовка к магнитным бурям помогут вам пережить их без каких-либо последствий:
- в связи с обильными излияниями, которыми будет сопровождаться начало января 2020 года (которые могут усугубить влияние магнитной бури на организм человека), постарайтесь между празднованиями больше гулять на свежем воздухе и устраивать разгрузочные дни
- новогодние праздники предполагают длинные выходные, посвятите их отдыху. Начать можно со здорового сна и соблюдения нормального режима дня
- постарайтесь минимизировать физические нагрузки и использовать их лишь в терапевтических целях.
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