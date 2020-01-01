Благоприятные и неблагоприятные дни января 2020 года.

Какими событиями будет богат и чего чего следует опасаться в первый месяц 2020 года согласно лунному календарю, расскажет Ivona.

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1 января 2020 - растущая Луна в Рыбах. Пусть планы остаются лишь планами, а идеи - идеями. Неблагоприятный день для решения важных вопросов. Лучше посвятить его общению с близкими.

2 января 2020 - растущая Луна в Овне. Пора отбросить все сомнения и приступить к решительным действиям. Энергия сегодня будет бить через край, поэтому времени вам хватит и на осуществление задуманного, и на долгие прогулки на природе.

Лунный календарь на январь 2020 года pinterest.com

3 января 2020 - растущая Луна в Овне. Удачный день для того, чтобы посвятить его исправлению ошибок прошлого. Не замыкайтесь в себе, попросите прощения у тех, кого обидели, одарите лаской того, кто дорог.

4 января 2020 - растущая Луна в Овне. Жажда деятельности и бурлящая в вас энергия может подтолкнуть вас на необдуманные поступки и авантюры. Самое время прибегнуть к логичному и рациональному мышлению, оно принесет вам свои плоды в совсем скором будущем.

5 января 2020 - растущая Луна в Тельце. Старайтесь сохранять спокойствие и относиться ко всему происходящему философски, решайте проблемы лишь по мере их поступления.

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6 января 2020 - растущая Луна в Тельце. Велика вероятность того, что старые проблемы могут вернуться в вашу жизнь, однако робеть перед ними не стоит. У вас хватит сил для того, чтобы дать им достойный отпор, особенно если вы прислушаетесь к советам близких.

7 января 2020 - растущая Луна в Близнецах. Сегодняшний день принесет вам много общения и новых знакомств. Используйте их для улучшения своего материального положения или обогащения ваших внутренних ресурсов.

Лунный календарь на январь 2020 года pinterest.com

8 января 2020 - растущая Луна в Близнецах. Не стоит давать обещаний, которые вы не сможете выполнить в ближайшем будущем. Лучше посвятить этот день уединению и созерцанию.

9 января 2020 - растущая Луна в Раке. Сегодня - день возможностей, поэтому чем решительней будут ваши действия, тем больше успехов можно ожидать в будущем. Не ленитесь и не бойтесь идти напролом. Удача любит смелых.

10 января 2020 - Полнолуние в Раке. Решение назревающих конфликтов лучше отложить до лучших времен, а сегодняшний день полностью посвятить своей семье. Общение в кругу близких наполнит вас жизненной энергией и силами.

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11 января 2020 - убывающая Луна в Раке. Будьте осторожны - ваши импульсивные действия сегодня могут иметь непоправимые последствия. Думайте, прежде чем говорить или делать что-либо. Особенно это касается финансовой и деловой сфер жизни.

12 января 2020 - убывающая Луна во Льве. Постарайтесь распланировать свой день так, чтобы в графике хватило место и на умственную, и на физическую активность. Они вскоре принесут свои результаты, а вот за лень и праздность придется поплатиться собственным благополучием.

13 января 2020 - убывающая Луна во Льве. Посвятите этот день самоанализу и созерцанию. Конечно, в современных реалиях достичь полного уединения практически невозможно, но постарайтесь хотя бы несколько часов провести в тишине. Такая своеобразная медитация принесет покой и мир в вашу душу.

Лунный календарь на январь 2020 года pinterest.com

14 января 2020 - убывающая Луна в Деве. Неблагоприятный день для любого вида активности: сегодня она не принесет вам ни результатов, ни удовольствия.

15 января 2020 - убывающая Луна в Деве. Отличный день для того, чтобы заняться творчеством или отправиться на прогулку за город. Хорошее настроение будет сопровождать вас, так что постарайтесь использовать эту положительную энергию по максимуму.

16 января 2020 - убывающая Луна в Весах. Самое время задуматься не только о себе, но и об окружающих. Отбросьте эгоизм и гордыню и помогите тем, кто действительно нуждается в вас.

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17 января 2020 - убывающая Луна в Весах. Если впереди вас ожидают серьезные свершения или осуществление далеко идущих планов, стоит этот день посвятить тщательному планированию своего будущего.

18 января 2020 - убывающая Луна в Скорпионе. Сегодня ваш разум и тело будут работать слажено, как никогда. Поэтому день будет удачным и для новых начинаний (особенно в личной жизни), и для активных физических нагрузок.

19 января 2020 - убывающая Луна в Скорпионе. Доверьтесь своей интуиции, если давно находитесь в поиске решения волнующей вас проблемы. Она подскажет вам правильный путь.

Лунный календарь на январь 2020 года pinterest.com

20 января 2020 - убывающая Луна в Стрельце. Старайтесь подальше держаться от тех, кто вам завидует - общение с ними может грозить серьезными энергетическими потерями. Также следует с осторожностью отнестись к покупкам: велик шанс необдуманной траты довольной крупной суммы денег.

21 января 2020 - убывающая Луна в Стрельце. Удачный во всех планах день, так что постарайтесь не упустить свой шанс, пока вы на волне успеха.

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22 января 2020 - убывающая Луна в Козероге. День лучше всего посвятить осуществлению приятных рутинных дел: уборке, составлению списка покупок, а также домашним косметическим процедурам вроде натуральных масок и расслабляющих ванн.

23 января 2020 - убывающая Луна в Козероге. Постарайтесь сегодня ограничить свое общение с людьми: любое вторжение в вашу зону комфорта грозит сильными потерями внутренней энергии.

24 января 2020 - убывающая Луна в Козероге. Если в вашей жизни присутствуют люди, общение с которыми вас тяготит, сегодня - идеальный день, чтобы порвать с ними связь. Постарайтесь сделать это как можно деликатней, но будьте неумолимы в своем решении.

25 января 2020 - Новолуние в Водолее. Сегодня вам предстоит пройти настоящее испытание силы духа. Однако приз определенно стоит того - если вы сумеете противостоять соблазнам, в скором будущем вы сумеете достичь желаемых высот.

26 января 2020 - растущая Луна в Водолее. Идеальный день для начала путешествия или длительной командировки. Ваши рабочие инициативы будут непременно замечены сегодня, и начальство сумеет оценить их по достоинству.

Лунный календарь на январь 2020 года pinterest.com

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27 января 2020 - растущая Луна в Рыбах. Неблагоприятный день для любых начинаний, да и в целом вас будет преследовать ощущение тяжести и угнетения. Чтобы не впасть в окончательное уныние, постарайтесь посвятить день занятию любимым делом и общению с семьей.

28 января 2020 - растущая Луна в Рыбах. Если вы давно хотели сменить имидж, но все ждали подходящего момента, то знайте, что сегодня именно он.

29 января 2020 - растущая Луна в Рыбах. День будет богат общением. Между светскими беседами и дружеским трепом вам удастся узнать много полезной информации, которая вам непременно пригодится в будущем.

30 января 2020 - растущая Луна в Овне. Хороший день для активных видов отдыха и самосовершенствования.

31 января 2020 - растущая Луна в Овне. Сегодняшний день будет насыщен событиями, поэтому важно иметь четкий план действий. Также вероятно появление большого количества новых знакомств и приятных, неожиданных впечатлений.

Лунный календарь на январь 2020 года pinterest.com

Ранее мы рассказывали, когда в январе 2020 года будут происходить магнитные бури.

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