Все желающие смогут посмотреть украинские картины, а часть от прибыли пойдет создателям фильмов.

В Украине запустят онлайн-кинотеатр Такфликс pinterest.com

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С 1 января 2020 года в тестовом режиме в Украине запустят онлайн-кинотеатр Такфликс.

Он будет работать как стриминговая платформа легального просмотра фильмов - создатели сервиса делают акцент на авторских и независимых фильмах украинского производства последних лет.

Все желающие посмотреть фильм - смогут без подписки купить разовый он-лайн билет за 50 грн.

50% прибыли от продажи билетов получат создатели кинокартин.

Основательница Такфликс украинский кинорежиссер, продюсер и куратор культурных проектов Надежда Парфан объяснила, что хочет сделать доступными для зрителя фильмы, которые не идут в прокате.

За последние пять лет в Украине появился не один десяток фильмов, которыми можно смело гордиться. Эти ленты путешествуют по престижным фестивалям, выигрывают награды и все чаще вызывают не только эмоции зрителей, но и бизнес-интерес сейлз-агентов, дистрибьюторов и бродкастеров всего мира. Несмотря на это, у украинской аудитории не всегда есть доступ к новому украинскому кино. В кинотеатрах его ставят на очень ограниченный период времени или в неудобные часы, а на крупных онлайн-платформах оно теряется в тени коммерческого контента. К счастью, современные технологии дают новые возможности кинодистрибуции. Пора этим воспользоваться, — рассказала Парфан.

Первым фильмом на платформе станет антиутопия- мокьюментари 2020: Безлюдная страна Корнея Грицюка. Действие ленты разворачивается в воображаемом 2020 году, когда Украину охватывает волна массовой эмиграции и на ее территории остается всего восемь человек. Лента появится на Такфликс 31 декабря 2019 в 20:20.

Цена онлайн-билета - 50 гривен.

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