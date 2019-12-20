Из семи остались лишь трое сильнейших!

Впереди суперфинал 9 сезона кулинарного шоу “Мастер Шеф“, а это значит, что из семи участников, которые дошли до финала, должны остаться лишь трое сильнейших. Кто заслужит право продолжит борьбу за главный приз проекта и звание лучшего повара-любителя Украины, расскажет Ivona.

Читай также: “Щедрик“: ТОП-5 самых красивых украинских исполнений

В прошлом выпуске семь участников 9 сезона “Мастер Шеф“ получили долгожданные кители: Руслан Лучков, Руслан Шилин, Лилия, Аннушка, Сергей и Александра. Но мест в суперфинале лишь три, и четырем участникам придется покинуть кухню проекта всего за шаг до конца.

9 сезон 17 выпуск шоу "Мастер Шеф": кто покинул проект? instagram.com/masterchefstb/

В первом конкурсе судье предложили Белым кителям приготовить новые блюда из продуктов, которые дали им возможность принять участие в этом проекте. Иными словами им пришлось вновь разобрать свои конкурсные работы с кастинга и из ингредиентов соорудить блюда высокой кухни, учитывая опыт, полученный на кухне “Мастер Шеф“. С заданием не справилась и первой покинула проект Александра Ефименко - ее десерт показался судьям больше похожим на фруктовый сэндвич, нежели на лакомство, достойное звания финалиста проекта.

9 сезон 17 выпуск шоу "Мастер Шеф": кто покинул проект? instagram.com/masterchefstb/

Читай также: На Певческом поле открывается резиденция Санта Клауса

В последнем конкурсе перед суперфиналом участникам предстояло разделиться на две команды и поработать в настоящем ресторане в режиме реального времени. За качеством и скоростью выдачи блюд следил сам Эктор, он же присваивал баллы за количество сытых и довольных посетителей. Команды сражались и практически вышли в ничью, но Красные во главе с Сергеем одержали победу. Синей команде в полном составе (Аннушка, Руслан Шилин и Петр Косовский) пришлось покинуть проект.

9 сезон 17 выпуск шоу "Мастер Шеф": кто покинул проект? instagram.com/masterchefstb/

В суперфинал 9 сезона кулинарного шоу “Мастер Шеф“ вышли: Руслан Лучков, Лилия Сорокина и Сергей Денисов.

9 сезон 17 выпуск шоу "Мастер Шеф": кто покинул проект? instagram.com/masterchefstb/instagram.com/luchkov2020/

Смотрите 17 выпуск 9 сезона кулинарного шоу “Мастер Шеф“ здесь.

Ранее мы рассказывали, куда сходить в Киеве в ближайшие выходные (21-22 декабря).

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.